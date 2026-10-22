La goleada del Real Madrid ante el Leipzig por (4-1), ayer miércoles, en el estadio Santiago Bernabéu, en la Liga de Campeones de Europa, dejó una imagen que preocupa a la afición del conjunto blanco.

Tras el pitido final, el brasileño Vinicius Junior no salió corriendo al terreno de juego para celebrar la victoria con sus compañeros, sino que se dirigió directamente al vestuario, según informó la emisora "Cadena SER".

Tras un abrazo con su compatriota Rodrygo Goes, que esperaba allí para unirse a sus compañeros, Vinicius se encaminó solo hacia la entrada del vestuario.

Vinicius fue titular, ofreció una actuación discreta y el entrenador José Mourinho decidió sustituirlo en el minuto 70 por su compañero Yan Diomande, que dio una asistencia y marcó otro gol en apenas 20 minutos.

Javier Herráez, corresponsal del Real Madrid, relató la escena en el programa "Carrusel Deportivo" diciendo: "Sí, se ha marchado por voluntad propia. Ya os lo había dicho antes. Está en la lona. Ahora podemos intentar reanimarlo, o si alguien quiere seguir abucheándolo, que lo haga, está en su derecho, pero deben saber que está en la lona".











