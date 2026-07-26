La crisis del francés Karim Benzema con el Al Hilal saudí entró en una nueva fase, después de que el jugador se aferrara a permanecer en las filas del equipo, rechazando todas las propuestas que se le presentaron durante el actual periodo de fichajes de verano, colocando así a la directiva del "Zaeem" en una posición complicada antes del inicio de la nueva temporada.

Según reveló el diario "Arriyadiyah", la directiva del Al Hilal le ofreció a Benzema el traspaso a uno de los clubes recién ascendidos a la Liga Roshn saudí, dentro de sus intentos por encontrar una salida adecuada a la crisis, pero el delantero francés rechazó la idea de forma rotunda.

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El diario añadió que Benzema puso como condición recibir la totalidad de sus emolumentos económicos correspondientes a la última temporada de su contrato antes de aceptar la marcha, para así convertirse en jugador libre y elegir él mismo su próximo destino, sin ninguna intervención de la directiva del Al Hilal.

Benzema recibió duras críticas a través de las redes sociales, donde algunos lo calificaron de cabezota por su decisión.

Esta postura supone un nuevo obstáculo para la directiva del Al Hilal, que busca reorganizar su lista de profesionales extranjeros, ante el deseo del cuerpo técnico de introducir cambios en la línea ofensiva antes del comienzo de la temporada.

Benzema se había incorporado al Al Hilal en medio de un gran revuelo mediático, pero su experiencia no transcurrió como se esperaba, después de recibir amplias críticas de la afición por el descenso de la efectividad ofensiva del equipo durante la temporada pasada.

La estrella francesa disputó 13 partidos con la camiseta del Al Hilal en las distintas competiciones, en los que marcó 9 goles, incluidos dos hat-tricks, y dio además 5 asistencias, pero sus números individuales no fueron suficientes para convencer a la afición, que le atribuyó parte de la responsabilidad del retroceso en los resultados del equipo.