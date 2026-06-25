Su ausencia le costó caro: Al-Nusairi pierde un nuevo récord en el Mundial

Youssef En-Nesyri, exestrella de Marruecos, se quedó sin batir un nuevo récord en el Mundial al no ser convocado.

El seleccionador, Walid Regragui, lo dejó fuera tras su bajo rendimiento en la segunda parte de la temporada con el Al-Ittihad saudí.

Fichó por el Al-Ittihad en enero para reemplazar a Karim Benzema, pero no cumplió las expectativas.

Además, perdió el título de jugador más joven en marcar con Marruecos en un Mundial, tras el gol de Jassim Yassin ante Haití este jueves a los 20 años y 213 días, según «Stats Foot».

El tanto llegó en la tercera jornada del Grupo C.

Nusairi, por su parte, había marcado con 21 años y 24 días frente a España en el Mundial 2018.

Además, ya no es el jugador con más partidos en grandes competiciones (30), pues Achraf Hakimi le superó con 31 tras jugar contra Haití.

Además, su récord de máximo goleador marroquí en Mundiales (3 goles) está en peligro, pues Ismail Saibari ya lo igualó con un tanto en cada uno de los tres partidos disputados.

La estrella del PSV Eindhoven, candidato a fichar por el Bayern de Múnich, podría batir el récord si marca en la segunda jornada contra el líder del Grupo F.