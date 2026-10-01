Su agente revela el secreto: Olmo sueña con un final lejos del Barcelona

Han surgido rumores sobre un posible traspaso de Dani Olmo, estrella potencial del Barcelona, durante el próximo periodo; pues circulan informaciones sobre el deseo del Bayern Múnich de devolverlo a la liga alemana, dado que no cuenta con un puesto titular asegurado en el Barcelona, mientras que podría convertirse en un elemento clave en el club alemán.

Y pese a que hasta ahora no existen contactos oficiales, Andy Bara, su agente, reveló los planes de futuro del jugador, que reflejan su estrecho vínculo con Croacia, al afirmar: "Él desea terminar su carrera futbolística en el Dinamo de Zagreb y espera lograrlo, e incluso quizá trabajar como entrenador; pues le gustaría comenzar su trayectoria como técnico allí".

Y añadió Andy Bara en el podcast "Inkubator": "Dani todavía conserva en su casa la camiseta del Dinamo con el número 7 y su nombre, incluso ahora que está en el Barcelona. Otros jugadores hablan con él, y todos conocen la historia: al mencionar el nombre de Olmo, viene de inmediato a la mente el Dinamo. Está vinculado al Dinamo con un lazo que supera con creces el de aquellos que se supone que deberían estarlo, pero que no lo están".

Bara también reveló que Dani Olmo ha venido realizando donaciones generosas y desinteresadas a la ciudad de Vukovar, algo que no se conocía hasta ahora; pues dijo, según recogió el diario catalán "Sport": "Dani Olmo está estrechamente vinculado a Croacia. Voy a revelar ahora algo que la gente desconoce - y espero que a Dani no le importe, pues soy consciente de que los medios de comunicación españoles también podrían abordar la noticia - y es que, desde su marcha del Dinamo, ha venido donando el 2% del total de su salario anual a la ciudad de Vukovar".

Y continuó: "Son cantidades considerables teniendo en cuenta la magnitud de sus ingresos, y ha seguido haciéndolo durante sus etapas en el Leipzig y ahora en el Barcelona. Él no habla de este asunto en público, pero quise mencionarlo porque merece reconocimiento".

El agente de Olmo explicó que su relación con el jugador es especial, al afirmar: "El tema con Dani no se limita solo al aspecto profesional; puede haber otros acuerdos más rentables para mí -desde el punto de vista económico-, pero no se comparan con las emociones que he vivido con él desde el principio".

Y concluyó sus declaraciones: "La relación comenzó desde el momento en que lo convencí de venir a Zagreb; pues le dije que era una ciudad hermosa y segura, y que había un club y una persona -que era Zdravko Mamić en aquel momento- que se encargarían de respaldarlo y apoyarlo".











