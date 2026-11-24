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Fidel Carvalho Soares, agente del brasileño Richarlison, delantero del Tottenham Hotspur, ha aclarado qué hay de cierto en las negociaciones del Al Ahli saudí para ficharlo en los próximos meses.

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Algunas informaciones periodísticas habían asegurado que el Al Ahli tiene a Richarlison en su lista de objetivos para ficharlo en los próximos meses, en caso de que su delantero inglés Ivan Toney se marche a alguno de los clubes de la Premier League interesados en incorporarlo.

El agente del delantero brasileño se refirió a esas noticias en declaraciones al canal saudí Al Arabiya, en las que afirmó: «A Richarlison le gusta mucho la idea de marcharse a Arabia Saudí».

No obstante, Fidel Carvalho Soares matizó a continuación: «Pero hasta ahora no ha habido ningún contacto por parte de los clubes (saudíes). No son más que rumores».

El nombre de Ivan Toney se ha vinculado en los últimos tiempos con varios clubes de la Premier League, sobre todo con el Newcastle United, dirigido por el técnico alemán Matthias Jaissle, que ya lo entrenó durante dos años en el Al Ahli.

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Además, el futbolista de 30 años también suena para el Manchester United, que busca un nuevo jugador para la línea ofensiva, aunque la situación no parece clara tras el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como sustituto del inglés Michael Carrick al frente del equipo.

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El Crystal Palace también se ha convertido en el último interesado en fichar al delantero inglés de cara a los próximos meses, ya que necesita incorporar a un nuevo jugador en esa posición.

Este interés coincide con el nombramiento del técnico danés Thomas Frank para dirigir al conjunto londinense en la próxima etapa, en sustitución del francés Pierre Sage.

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Frank mantiene una estrecha relación con Ivan Toney, ya que lo entrenó en el Brentford durante cuatro años completos, entre 2020 y 2024, antes de que el delantero inglés fichara por el Al Ahli en el verano de 2024.

Por su parte, Ivan Toney no descarta regresar a la Premier League próximamente, sobre todo porque quiere asegurarse un puesto fijo en las convocatorias de la selección inglesa a las órdenes del técnico alemán Thomas Tuchel.

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En caso de que se marche, el Al Ahli se verá obligado a fichar rápidamente a un nuevo delantero, lo que le lleva a valorar la incorporación de Richarlison y a incluirlo en su lista de objetivos.

Todo ello mientras el nombre del delantero brasileño se relaciona con otros clubes, encabezados por el Trabzonspor, en el que juega la estrella egipcia Mohamed Salah.

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Según informaciones periodísticas, la directiva del club turco ha situado a Richarlison como máxima prioridad para reforzar la delantera, con el objetivo de construir un equipo sólido capaz de competir con fuerza en la segunda mitad de la temporada.

Según la web turca «61saat», Richarlison ha vuelto al radar del Trabzonspor después de haber estado entre los objetivos del club a comienzos de la presente temporada, aunque las negociaciones se frenaron entonces por las elevadas exigencias económicas del Tottenham.

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A principios de temporada, el Tottenham pedía alrededor de 20 millones de euros por desprenderse del delantero brasileño, pero ahora ha rebajado esa cifra y ha fijado su precio entre 10 y 15 millones de euros, en un intento por facilitar su salida y obtener un beneficio económico antes de que expire su contrato.

Cabe recordar que Richarlison no puede jugar en la Premier League, ya que el Tottenham no lo incluyó en su lista de 25 jugadores después de que pidiera salir a principios de este verano.