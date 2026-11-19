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Josep Maria Orobitg, agente del español Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, respondió a las informaciones que lo vinculan con el banquillo de la selección saudí en el próximo periodo como sustituto del griego Georgios Donis.

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Varias informaciones periodísticas habían asegurado que la Federación Saudí de Fútbol había entrado en negociaciones con Guardiola para que dirigiera a la selección absoluta en el próximo periodo , en medio de las noticias que apuntan a una posible destitución de Donis.

Sin embargo, el agente de Guardiola desmintió tajantemente esas informaciones en declaraciones a la cadena saudí Al Maidan este jueves, en las que aseguró que el técnico español no ha recibido ninguna oferta oficial para dirigir a la selección saudí.

"Pep Guardiola no ha recibido una oferta oficial de la Federación Saudí para entrenar a la selección. Lo único que ha habido son contactos a través de intermediarios, y las cosas no han llegado a la fase de negociaciones oficiales ni a la presentación de una oferta para asumir la dirección técnica de Arabia Saudí", afirmó Orobitg al respecto.

Y añadió: "Pep Guardiola ha tomado la decisión de no estudiar ninguna oferta en este momento. Las propuestas disponibles se analizarán antes del inicio de la próxima temporada, entre ellas las de clubes de la Liga Profesional Saudí Roshn".

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Los rumores sobre las ofertas saudíes llegan tras el final de la etapa de Guardiola en el Manchester City, que se prolongó durante diez años, de 2016 a 2026, y se convirtió en la experiencia más larga de su carrera como entrenador, después de haber guiado al equipo en el periodo más exitoso de su historia.

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Guardiola llegó al banquillo del Manchester City en el verano de 2016 y solo necesitó dos temporadas para conquistar su primera Premier League en la temporada 2017-2018, en la que el equipo sumó 100 puntos, un logro histórico que ningún equipo había alcanzado antes en la competición.

El técnico español siguió batiendo récords y llevó al City a revalidar el título de liga la temporada siguiente, antes de encadenar una serie de éxitos nacionales que culminaron con cuatro Premier League consecutivas entre 2021 y 2024, lo que convirtió al equipo en el primero en lograr esta hazaña en la historia de la competición.

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El mayor logro de su etapa en el club inglés fue la conquista de la Champions League en la temporada 2022-2023, tras vencer al Inter de Milán por 1-0 en la final. Así, el Manchester City consiguió el histórico triplete al sumar la Premier League, la FA Cup y el título europeo en una misma temporada.

Los éxitos de Guardiola en el Manchester City no fueron una excepción en su trayectoria, ya que antes había cosechado grandes triunfos con el Barcelona y el Bayern de Múnich, lo que lo ha convertido en uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol moderno.

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Su carrera como entrenador comenzó en el Barcelona en 2008, cuando asumió el mando del primer equipo en sustitución del neerlandés Frank Rijkaard, y firmó un primer curso excepcional en el que llevó al equipo al histórico triplete al ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League en la temporada 2008-2009.

Guardiola siguió al frente del Barcelona hasta 2012 y, en cuatro temporadas, ganó 14 títulos, entre ellos tres Ligas, dos Champions League, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

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Tras su salida del Barcelona, se alejó de los banquillos durante una temporada antes de regresar de la mano del Bayern de Múnich en 2013, donde pasó tres temporadas y ganó la Bundesliga en todas ellas, además de dos Copas de Alemania, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Pese a sus éxitos nacionales con el conjunto bávaro, no logró llevar al Bayern de Múnich a conquistar la Champions League, ya que su camino se detuvo en semifinales en las tres temporadas que pasó allí.

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A lo largo de su carrera como entrenador, Guardiola ha ganado tres Champions League: dos con el Barcelona, en 2009 y 2011, y una con el Manchester City, en 2023, lo que lo sitúa entre los pocos técnicos que han conquistado el torneo con más de un club.