Su agente recibió los contratos: el próximo destino de Mohamed Salah cambia en el último momento

Parece que un nuevo capítulo está a punto de escribirse en la trayectoria de la leyenda egipcia Mohamed Salah, después de que sus movimientos en el mercado de fichajes de verano tomaran un giro dramático que nadie esperaba. Tras meses de especulaciones sobre su futuro después de abandonar la fortaleza de Anfield, los contornos de su próximo destino comienzan por fin a definirse de cara a la temporada 2026/2027.

La salida de Salah del Liverpool llegó tras una temporada turbulenta que fue testigo de una tensión en su relación con el técnico neerlandés Arne Slot, un conflicto que terminó con la marcha de ambas partes del club inglés al final de la temporada pasada.

La prensa turca había estallado durante la semana pasada con noticias casi confirmadas que apuntaban a que "el Rey egipcio" iba camino de vestir la camiseta del Beşiktaş, tras el final de su largo periplo con el Liverpool el pasado mes de junio. Sin embargo, el panorama dio un vuelco por completo tras la entrada de un fuerte competidor local en las negociaciones, el Trabzonspor, que volvió a barajar todas las cartas.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron que las negociaciones entre el Beşiktaş y Mohamed Salah habían llegado a un punto muerto, y la razón principal se debe a lo que describieron como las "complejas exigencias económicas" presentadas por Ramy Abbas, agente del capitán de Egipto, que no encontraron aceptación por parte de la directiva del histórico club.

En un giro llamativo, el conocido portal turco "Fanatik" reveló que la directiva del Trabzonspor ha zanjado por completo su postura, ya que ha enviado la versión final del contrato a Ramy Abbas para su firma, después de que se hayan acordado todas las cláusulas económicas y personales entre ambas partes sin ningún obstáculo.

El portal señaló que la directiva del club celebrará una reunión decisiva hoy martes para dar los últimos toques al plan de un recibimiento histórico digno del nombre de Mohamed Salah, que incluye los preparativos del viaje y una fiesta con la afición, y que el anuncio oficial se producirá en cuanto se firmen los contratos y la estrella egipcia llegue a Turquía.