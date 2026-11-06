Su agente: En-Nesyri recibió ofertas para marcharse del Al-Ittihad y esta es su postura

Fahd Sareh, agente del marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, reveló su postura sobre una posible salida del equipo durante el próximo periodo, tras recibir ofertas para un traspaso.

Sareh declaró, en unas palabras al diario saudí "Al-Yaum": "Ya llegaron ofertas para fichar a Youssef En-Nesyri durante el periodo pasado, como preludio a su traspaso en el mercado invernal".

Y agregó: "La idea de que En-Nesyri deje el Al-Ittihad no está sobre la mesa en este momento, y el contrato del jugador sigue vigente con el club".

Y concluyó: "Cualquier decisión relacionada con el futuro de En-Nesyri será competencia de la directiva del Al-Ittihad, pero la concentración del jugador actualmente está puesta en continuar su trayectoria con el equipo y lograr más éxitos".

El delantero marroquí se unió a las filas del Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes invernal, procedente del Fenerbahçe turco, para compensar el traspaso del delantero francés Karim Benzema al eterno rival, el Al-Hilal.

En-Nesyri ha logrado ofrecer un nivel destacado desde el inicio de la presente temporada, bajo las órdenes del entrenador alemán Jens Wissing, con quien ha disputado 16 partidos, en los que ha marcado 8 goles y dado dos asistencias.

Ese nivel destacado provocó la convocatoria del jugador de 29 años a la lista de la selección de Marruecos durante el actual parón internacional, después de haberse ausentado de Marruecos en el Mundial 2026.