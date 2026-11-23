Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Después de que Nick Woltemade recibiera en las últimas semanas críticas en ocasiones muy duras en Italia, el ánimo ha cambiado por completo tras su gran actuación. En la contundente victoria por 4-0 de la Juventus de Turín ante el Venezia FC el fin de semana, el delantero centro brilló en todos los aspectos y recibió grandes elogios de la prensa italiana.

«Atención, la actuación de Woltemade hoy no tiene precedentes», escribió Gazzetta dello Sport. El jugador de 24 años tuvo, como suplente, «por primera vez una influencia directa en los goles. Con su entrada, el equipo cambió su juego y actuó con más fluidez y confianza».

De hecho, tras una primera parte decepcionante, Woltemade dio un impulso decisivo al juego de la Juventus. Entró tras el descanso, marcó primero el gol que adelantó a su equipo y asistió a Teun Koopmeiners en el 2-0 en el minuto 59. Juan Cabal (65) y Randal Kolo Muani (71, de penalti por falta) sentenciaron después el partido. Woltemade cedió el lanzamiento del penalti a su compañero.

Otros medios italianos también destacaron su influencia en el partido. «Woltemade cambia el partido», sentenció La Repubblica. Corriere della Sera describió con acierto la actuación del equipo antes y después de su entrada: «Una primera parte de pesadilla. Entonces entra Woltemade y despierta a la Juve».

Anuncios Anuncios

Esta impresión positiva coincide también con la valoración que hace Woltemade de su evolución. Tras llegar cedido del Newcastle United a la Juventus el verano pasado, al atacante le costó al principio adaptarse a Italia.

Ahora, sin embargo, considera que va por buen camino. «En los últimos partidos me ha ido bastante bien a nivel personal, he ido mejorando. Cada vez estoy más integrado», explicó recientemente a Sky. Sus cifras le dan la razón: suma cinco goles y tres asistencias en 14 partidos oficiales, la mayoría de ellos entrando como suplente.