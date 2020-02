“Su actitud es de niño mimado y podrido”: Dugarry explota contra Mbappé

El ex futbolista estalló contra la estrella del PSG tras el encontronazo que tuvo con su entrenador

Kylian Mbappé es, junto a Neymar, el nombre propio de las últimas horas en el . La gran estrella del conjunto parisino ha vuelto a saltar a la palestra después de discutir con su entrenador tras ser cambiado ante el Montepellier.

En una actitud poco deseable, Mbappé discutió con Tuchel nada más salir del terreno de juego y la imagen de ambos dio la vuelta al mundo. Tras el encuentro, ha habido reacciones de todo tipo, pero ninguna tan radical como la de Christopher Dugarry.



El ex del PSG criticó de forma dura al delantero del cuadro de la capital de y calificó la actitud de Mbappé como la de un "niño mimado y podrido".



"Honestamente, me desplomé al ver las imágenes. Cuando vi a Mbappé hacer eso, me dije a mi mismo: No es posible que esté haciendo algo así. Es un niño que siempre nos explica a todo el mundo lo maduro que es, que es mucho más maduro que los demás... Hacer algo así es de un niño mimado y podrido", afirmó en RMC Sport.



Dugarry no se cortó a la hora de afear su conducta a uno de los jugadores con mayor potencial del mundo, pero no se quedó ahí. Le elogió, pero comentó que no se pueden defender comportamientos como el de aquel encuentro.



"Amo a este jugador, es un futbolista notable y espero verlo siempre que tenga la oportunidad. Realmente me dolió verle así. Es irrespetuoso con Tuchel, y sobre todo con sus compañeros del banquillo, Icardi, Cavani... Nunca volveré a ver a Mbappé como antes"

