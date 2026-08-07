Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 7 ago 2026 - 22:30

Cómo ver Vancouver Whitecaps vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Vancouver Whitecaps vs FC Juárez se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para este partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Vancouver Whitecaps recibe a FC Juárez en la Leagues Cup, un duelo entre la MLS y la Liga MX que llega en un momento crítico para el equipo local en el torneo.

Los Whitecaps llegan a este partido bajo presión. El conjunto de Jesper Soerensen cayó 1-0 ante Atlante en su debut en la Leagues Cup el 5 de agosto, resultado que los deja en la posición 36 de la tabla y con muy poco margen de error para seguir con vida.

Juárez, en cambio, arranca este partido con confianza. El equipo de Pedro Caixinha ganó 2-1 como visitante ante Minnesota Stars el mismo 5 de agosto, un triunfo que les da una plataforma sólida en el grupo.

La victoria ante Minnesota fue especialmente valiosa dado el estado del equipo en Liga MX. Los Bravos acumulan tres derrotas consecutivas en el torneo doméstico, habiendo encajado siete goles en ese tramo, por lo que el resultado en la Leagues Cup supone un respiro anímico importante.

Para Vancouver, el panorama en la MLS también ha sido irregular. Los Whitecaps no han ganado en sus últimas tres salidas entre todas las competiciones, y Soerensen necesita una reacción clara de su equipo en casa.

La tabla de la Leagues Cup resume bien la situación: Juárez ocupa el puesto 11, mientras que Vancouver figura en el 36. El equipo local no puede permitirse otro tropiezo.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo y dónde ver este partido de la Leagues Cup en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El entrenador de Vancouver Whitecaps, Jesper Soerensen, no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Tampoco hay un once probable disponible para el equipo local; se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

Por parte de FC Juárez, Pedro Caixinha tampoco ha facilitado información sobre el estado de su plantilla. No hay lesiones, suspensiones ni alineación confirmada para el equipo visitante en este momento. Se añadirán actualizaciones conforme estén disponibles.

Forma

Vancouver Whitecaps registran un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Atlante en la Leagues Cup el 5 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Los Angeles FC y 0-0 con Minnesota Stars en la MLS. La otra derrota del tramo llegó ante FC Cincinnati por 4-3. Los Whitecaps han empatado tres de sus últimos cinco encuentros y no han ganado en los tres más recientes.

FC Juárez acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante Minnesota Stars en la Leagues Cup el 5 de agosto. Antes de eso, sufrieron tres derrotas seguidas en Liga MX: 5-1 ante Club Universidad Nacional, 1-0 ante CD Guadalajara y 0-1 ante Puebla. Su otra victoria en el período fue un 2-1 ante Atlético de San Luis en abril. Los Bravos han encajado con facilidad en el plano doméstico, aunque mostraron solidez para sumar los tres puntos en su estreno en la Leagues Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Vancouver Whitecaps y FC Juárez. La Leagues Cup representa uno de los pocos contextos competitivos estructurados en los que clubes de la MLS y la Liga MX pueden medirse, y este partido podría ser un primer o infrecuente encuentro entre ambas escuadras.

Clasificación

En la tabla actual de la Leagues Cup, FC Juárez ocupa la posición 11 mientras que Vancouver Whitecaps figura en el puesto 36.