Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 3 oct 2026 - 22:00

Cómo ver USA vs Mexico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver USA vs México en directo desde México se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

La selección de Estados Unidos recibe a México en un amistoso internacional que llega en un momento de transición para ambas selecciones tras el Mundial 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino llega con una racha positiva que genera entusiasmo. La USMNT acumula dos victorias consecutivas ante rivales sudamericanos, con una goleada 4-1 sobre Perú seguida de un triunfo 4-2 ante Chile, resultados en los que la nueva generación de jóvenes talentos ha sido protagonista absoluta.

Mathis Albert, el delantero del Borussia Dortmund de 17 años, marcó ante Chile para convertirse en el goleador más joven de la historia de la USMNT en la era moderna, superando un récord histórico. Julian Hall también volvió a anotar, confirmando que el recambio generacional está en marcha.

Sebastian Berhalter ha sido otro de los nombres propios de la ventana de octubre, con un gol y una asistencia en cada uno de los dos partidos disputados. Pochettino tiene argumentos de sobra para mantener la confianza en este grupo.

México, por su parte, llega en un momento de cierta incertidumbre. El Tri tuvo una participación notable en el Mundial jugado en casa, llegando hasta los octavos de final antes de caer ante Inglaterra, pero la situación en el banquillo genera dudas sobre el rumbo del proyecto.

Javier Aguirre, técnico que dirigió a México durante el torneo, ha asumido el mando del Valencia en La Liga, lo que abre un período de definición para la selección azteca. Los resultados más recientes reflejan esa transición: un empate ante Perú y otro ante Colombia en los últimos compromisos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre la alineación probable ni sobre bajas por lesión o sanción en el equipo de Estados Unidos de cara a este encuentro. Los datos se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

Tampoco se dispone de información oficial sobre el once titular ni el estado físico del plantel mexicano. Cualquier novedad relevante será incorporada antes del inicio del partido.

Forma

Estados Unidos llega al partido con un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La USMNT suma once goles a favor y diez en contra en ese tramo, con el 4-2 ante Chile como resultado más reciente. Antes de esa victoria, el equipo de Pochettino también goleó 4-1 a Perú, aunque en el Mundial cayó 4-1 ante Bélgica en octavos de final.

México presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El Tri empató 1-1 ante Perú en su salida más reciente y también igualó ante Colombia. Su única derrota en ese período fue la eliminación ante Inglaterra en el Mundial por 3-2, con victorias previas ante Ecuador y Chequia en la fase de grupos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones está marcado por una clara ventaja estadounidense. En los últimos cinco enfrentamientos, Estados Unidos acumula tres victorias por una de México y un empate, con resultados que incluyen triunfos por 2-0 en la Liga de Naciones de la CONCACAF y un contundente 3-0 en la misma competición. El encuentro más reciente, disputado en la Copa Oro 2025, terminó con victoria mexicana por 2-1, siendo ese el único triunfo del Tri en la serie.