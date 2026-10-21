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Cómo ver Toluca vs Tijuana: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Toluca vs Tijuana
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Toluca y Tijuana, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
Estadio Nemesio Diez
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Cómo ver Toluca vs Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y Tijuana se puede seguir en directo a través de TV Azteca, Fox Sports vía Prime Video y Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles de emisión y los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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Toluca recibe a Tijuana en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un partido de la Apertura 2026 de la Liga MX. Antonio Mohamed dirige a Los Diablos Rojos, que buscan recuperar su mejor versión tras un tramo irregular.

Toluca llega al partido en una posición sólida dentro de la tabla, pero con la presión de haber cedido puntos en sus últimas salidas. El equipo tiene capacidad goleadora demostrada esta temporada, aunque la solidez defensiva ha sido motivo de preocupación.

Sebastián Abreu trae a Los Xolos desde Tijuana con la intención de sumar lejos de casa. El conjunto visitante ha mostrado irregularidad en las últimas semanas y necesita puntos para mantenerse en la zona de liguilla.

El partido enfrenta a dos equipos con objetivos distintos pero con la misma urgencia de ganar. Para Toluca, la victoria es una obligación en casa. Para Tijuana, un resultado positivo en el Nemesio Diez sería un golpe de autoridad.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de la Liga MX en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra Tijuana alineaciones probables

Manager

  • A. Mohamed

Antonio Mohamed no ha confirmado su once inicial para Toluca de cara a este partido. No hay lesiones ni sanciones oficialmente registradas para el equipo local, y se esperan novedades sobre la alineación conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por parte de Tijuana, Sebastián Abreu tampoco ha desvelado su once previsto. El cuerpo técnico visitante no ha reportado bajas por lesión ni suspensión, y la información sobre el equipo se actualizará antes del partido.

Forma

TOL

TOL - Formulario

PUE
W0-1
SAN
L2-3
CRU
D3-3
TIG
L3-2
SAN
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TIJ

TIJ - Formulario

QFC
L0-1
PAC
D2-2
ATL
L2-3
JUA
D1-1
PUE
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Toluca acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su encuentro más reciente terminó en empate a uno ante Atletico de San Luis, y previamente cayeron 3-2 ante Tigres. Entre los resultados más llamativos de ese tramo destaca el empate 3-3 con Cruz Azul. Los Diablos Rojos han marcado nueve goles y encajado diez en esos cinco partidos.

Tijuana presenta un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El partido más reciente de Los Xolos terminó sin goles ante Puebla, mientras que antes empataron 1-1 con FC Juárez. En ese periodo, el equipo de Abreu ha marcado tres goles y ha recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TolucaEmpateTijuana
4
1
0
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
1
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
Toluca badge
Toluca
TOL
0
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
2
Toluca badge
Toluca
TOL
4
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
4
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
2
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
F
11Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Toluca. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Liga MX, Los Diablos Rojos han ganado en cuatro ocasiones, con un empate y ninguna victoria para Tijuana. El duelo más reciente, disputado el 14 de febrero de 2026, terminó con victoria de Toluca por 1-0. La serie refleja una superioridad consistente del equipo local en este cruce.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
4
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
5
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Toluca ocupa la tercera posición, lo que los sitúa entre los candidatos directos a disputar las instancias finales del torneo. Tijuana, por su parte, se encuentra en el décimo puesto, dentro de la zona de liguilla pero con escaso margen para ceder más puntos.

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