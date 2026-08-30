¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoToluca
Estadio Nemesio Diez
team-logoFC Juárez
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Toluca vs FC Juárez: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Toluca vs FC Juárez
Toluca
FC Juárez
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Toluca y FC Juárez, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 6
Estadio Nemesio Diez
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Toluca vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Hier live sehen!

TBD

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Toluca recibe a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Los Diablos Rojos llegan con buen ritmo. Antonio Mohamed ha construido un equipo sólido en las últimas semanas, con victorias tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, y el conjunto escarlata se muestra como uno de los equipos más en forma del torneo en este momento.

El panorama para FC Juárez es considerablemente más complicado. Los Bravos de Pedro Caixinha acumulan una racha negativa que los tiene en el último lugar de la tabla general del Apertura, y el partido en Toluca representa un reto mayúsculo para un equipo que necesita puntos con urgencia.

El historial reciente entre ambos clubes favorece claramente a los locales. Toluca ha dominado los últimos enfrentamientos directos, y la afición de Nemesio Diez espera que su equipo continúe esa tendencia ante un rival en crisis.

El Estadio Nemesio Diez, conocido como La Bombonera, será el escenario de un partido que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones. Toluca buscará consolidar su lugar en la zona de clasificación, mientras que Juárez necesita reaccionar para alejarse del fondo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Toluca contra FC Juárez alineaciones probables

Toluca crest
Toluca
TOL
Formación
FC Juárez crest
FC Juárez
JUA
FC Juárez crest
FC Juárez
JUA

Manager

  • A. Mohamed

Antonio Mohamed dirige a Toluca sin novedades confirmadas en cuanto a bajas por lesión o suspensión. El técnico argentino no ha dado a conocer un once probable de cara a este partido, y se espera que la información se actualice conforme se acerque el pitido inicial.

En el caso de FC Juárez, Pedro Caixinha tampoco ha confirmado su alineación prevista ni se han registrado lesiones o sanciones en el plantel visitante. Se añadirán actualizaciones en cuanto haya novedades disponibles.

Forma

TOL

TOL - Formulario

LAF
L0-1
DAL
W3-1
ATL
D0-0
QFC
W1-2
AUS
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUA

JUA - Formulario

MIN
W1-2
VAN
W1-3
RSL
L3-0
MON
L6-1
CFA
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Toluca llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Austin FC en la Leagues Cup el 27 de agosto, que siguió a un triunfo 1-2 en Liga MX en campo del Querétaro FC. Los Diablos Rojos también empataron 0-0 con Atlante y ganaron 3-1 al FC Dallas en la Leagues Cup, con su única derrota ante Los Angeles FC por 0-1. En total, Toluca marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

FC Juárez atraviesa un momento muy diferente. Los Bravos suman dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante CF América en Liga MX el 22 de agosto, y antes de eso sufrieron una goleada de 6-1 ante Monterrey. Juárez también cayó 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup, aunque obtuvo victorias ante Vancouver Whitecaps y Minnesota Stars en la fase de grupos del mismo torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TolucaEmpateFC Juárez
4
1
0
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
3
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
Liga MX
Toluca badge
Toluca
TOL
0
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Toluca badge
Toluca
TOL
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
Toluca badge
Toluca
TOL
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
Toluca badge
Toluca
TOL
4
F
11Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Liga MX, con Toluca como local imponiéndose 3-1 a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez. En los cinco últimos duelos directos, Toluca acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un marcador global ampliamente favorable. El único empate entre ambos fue un 0-0 en noviembre de 2025, mientras que en los tres partidos restantes Toluca ganó con autoridad, incluyendo un 0-4 en febrero de 2025 como visitante.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
3
AtlasAtlasATL
640298+112
L
W
W
L
W
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
632196+311
D
W
W
D
W
5
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
631297+210
W
L
D
W
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
PueblaPueblaPUE
631299010
L
W
W
D
L
9
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
10
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
12
NecaxaNecaxaNEC
6213811-37
L
D
L
L
W
13
AtlanteAtlanteATL
613268-26
D
L
D
W
D
14
PachucaPachucaPAC
61238805
D
D
L
L
L
15
TigresTigresTIG
6123810-25
D
W
L
L
D
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
6015411-71
D
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Toluca ocupa la quinta posición, mientras que FC Juárez se encuentra último con el puesto 18.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google