Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 6 30 ago 2026 - 20:00 Estadio Nemesio Diez

Cómo ver Toluca vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

TBD Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Toluca recibe a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

Los Diablos Rojos llegan con buen ritmo. Antonio Mohamed ha construido un equipo sólido en las últimas semanas, con victorias tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, y el conjunto escarlata se muestra como uno de los equipos más en forma del torneo en este momento.

El panorama para FC Juárez es considerablemente más complicado. Los Bravos de Pedro Caixinha acumulan una racha negativa que los tiene en el último lugar de la tabla general del Apertura, y el partido en Toluca representa un reto mayúsculo para un equipo que necesita puntos con urgencia.

El historial reciente entre ambos clubes favorece claramente a los locales. Toluca ha dominado los últimos enfrentamientos directos, y la afición de Nemesio Diez espera que su equipo continúe esa tendencia ante un rival en crisis.

El Estadio Nemesio Diez, conocido como La Bombonera, será el escenario de un partido que tiene implicaciones directas en la tabla de posiciones. Toluca buscará consolidar su lugar en la zona de clasificación, mientras que Juárez necesita reaccionar para alejarse del fondo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca sin novedades confirmadas en cuanto a bajas por lesión o suspensión. El técnico argentino no ha dado a conocer un once probable de cara a este partido, y se espera que la información se actualice conforme se acerque el pitido inicial.

En el caso de FC Juárez, Pedro Caixinha tampoco ha confirmado su alineación prevista ni se han registrado lesiones o sanciones en el plantel visitante. Se añadirán actualizaciones en cuanto haya novedades disponibles.

Forma

Toluca llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Austin FC en la Leagues Cup el 27 de agosto, que siguió a un triunfo 1-2 en Liga MX en campo del Querétaro FC. Los Diablos Rojos también empataron 0-0 con Atlante y ganaron 3-1 al FC Dallas en la Leagues Cup, con su única derrota ante Los Angeles FC por 0-1. En total, Toluca marcó ocho goles y encajó tres en esos cinco partidos.

FC Juárez atraviesa un momento muy diferente. Los Bravos suman dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante CF América en Liga MX el 22 de agosto, y antes de eso sufrieron una goleada de 6-1 ante Monterrey. Juárez también cayó 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup, aunque obtuvo victorias ante Vancouver Whitecaps y Minnesota Stars en la fase de grupos del mismo torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en Liga MX, con Toluca como local imponiéndose 3-1 a FC Juárez en el Estadio Nemesio Diez. En los cinco últimos duelos directos, Toluca acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un marcador global ampliamente favorable. El único empate entre ambos fue un 0-0 en noviembre de 2025, mientras que en los tres partidos restantes Toluca ganó con autoridad, incluyendo un 0-4 en febrero de 2025 como visitante.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Toluca ocupa la quinta posición, mientras que FC Juárez se encuentra último con el puesto 18.