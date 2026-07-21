Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 2 Estadio Nemesio Diez

Cómo ver Toluca vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y Pumas podrá seguirse en vivo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles para este encuentro de Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Toluca recibe a Pumas UNAM en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo en un duelo de Liga MX correspondiente al Apertura 2026. Los Diablos Rojos llegan al encuentro con una posición consolidada en la tabla, mientras que el conjunto universitario busca remontar desde el fondo de la clasificación.

Bajo la dirección de Antonio Mohamed, Toluca viene de una victoria ante Chivas en su más reciente compromiso de liga. El equipo mexiquense ha mostrado solidez en casa y llega con confianza al duelo frente a su afición.

Pumas, dirigido por Esteban Solari, atraviesa un momento delicado. Los auriazules cayeron 3-0 ante Pachuca en su último partido y acumulan resultados negativos que los tienen en el último lugar del Apertura.

El historial reciente entre ambos clubes añade atractivo al partido. En su último enfrentamiento, Toluca se impuso 3-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, lo que deja pendiente una revancha que Pumas querrá saldar en terreno ajeno.

Para quienes quieran seguir el partido desde casa o en cualquier dispositivo, a continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el encuentro en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed conduce al Toluca en este compromiso, aunque de momento no se han confirmado alineaciones probables, lesiones ni sanciones en el bando local. La información sobre el once titular se irá actualizando conforme se acerque el pitazo inicial.

En el caso de Pumas, Esteban Solari tampoco ha dado a conocer novedades sobre bajas o suspendidos. El técnico argentino deberá tomar decisiones en un momento complicado para el equipo. Cualquier novedad en ambos planteles se añadirá antes del inicio del partido.

Forma

Toluca llega con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Chivas en Liga MX el 19 de julio. En ese período, los Diablos también golearon 4-0 al Los Angeles FC en la CONCACAF Liga de Campeones, aunque cedieron ante Pachuca en dos ocasiones, con marcadores de 0-1 y 2-0 en contra.

Pumas acumula tres derrotas, un empate y una sola victoria en su último quinquenio de partidos. La caída más reciente llegó el 18 de julio ante Pachuca por 3-0 en Liga MX. El único triunfo en ese tramo fue un 1-0 también frente a Pachuca a mediados de mayo, y el equipo sumó un empate sin goles ante Cruz Azul en ese mismo período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 4 de marzo de 2026 en Liga MX, con Pumas como local y Toluca llevándose el triunfo por 3-2. En los cinco últimos duelos directos, Toluca registra dos victorias, frente a ninguna para Pumas, con tres partidos que terminaron en empate. Los encuentros anteriores arrojaron tres empates consecutivos a 1-1, además de un 3-0 favorable a los Diablos Rojos en marzo de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Toluca marcha en la tercera posición, mientras que Pumas UNAM ocupa el último lugar, el puesto 18.