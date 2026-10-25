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Liga MX - Jornada 14 25 oct 2026 - 23:10 Estadio Caliente

Cómo ver Tijuana vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Santos Laguna se puede seguir en vivo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones disponibles para ver el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tijuana recibe a Santos Laguna en el Estadio Caliente en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Los Xolos de Sebastian Abreu atraviesan un tramo irregular. Su racha de cuatro partidos sin victoria en liga los coloca en una posición comprometida en la tabla, y la presión de recuperar terreno se siente en cada jornada que pasa.

Santos Laguna, dirigido por Renato Paiva, llega en un estado de forma completamente distinto. Los Guerreros han ganado los cinco últimos partidos de Liga MX, una racha que los convierte en uno de los equipos más en forma del torneo en este momento.

El contraste entre ambos conjuntos es evidente. Tijuana necesita urgentemente los tres puntos para no perder contacto con los puestos de playoff, mientras que Santos buscará mantener viva una racha que los ha catapultado en la clasificación.

El historial reciente entre estos equipos añade otro ángulo al partido. Santos llega como visitante, pero con la confianza que da ganar partido tras partido.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo el canal de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastian Abreu aún no ha confirmado el once inicial de Tijuana para este partido. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en el equipo local de cara a este encuentro, y se esperan novedades más próximas al pitido inicial.

Renato Paiva tampoco ha desvelado su alineación prevista para Santos Laguna. El conjunto visitante no registra bajas por lesión ni suspensión en este momento, y las actualizaciones del equipo se irán añadiendo conforme se acerque el partido.

Forma

Tijuana llega al partido con un balance de cero victorias, cuatro empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su encuentro más reciente acabó en empate a dos frente a Toluca, y antes de eso igualaron sin goles ante Puebla. Los Xolos marcaron siete goles y encajaron nueve en ese tramo de cinco partidos, una estadística que refleja sus dificultades defensivas.

Santos Laguna presenta un rendimiento radicalmente diferente: cinco victorias en cinco partidos de Liga MX. En su último encuentro golearon 2-0 al Club Universidad Nacional, y anteriormente aplastaron al Querétaro FC por 5-0. Los Guerreros anotaron once goles y solo encajaron tres en ese período, una solidez que los convierte en el rival más en forma del torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 9 de marzo de 2026 en Liga MX, con Santos Laguna imponiéndose 2-1 como visitante en el Estadio Caliente. En los últimos cinco duelos directos, Santos acumula tres victorias por una de Tijuana, con un empate. Los encuentros han producido un total de 13 goles entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa la novena posición y Tijuana se encuentra en el undécimo puesto. Santos llega con margen para seguir escalando, mientras que Tijuana necesita sumar para no alejarse de los puestos de liguilla.