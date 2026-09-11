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Liga MX - Jornada 8 11 sept 2026 - 23:10 Estadio Caliente

Cómo ver Tijuana vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Querétaro FC se puede ver en vivo a través de Prime Video, con la señal de Fox Sports, y también mediante Fox ONE. A continuación encontrarás los accesos directos para contratar cada servicio.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tijuana recibe a Querétaro FC en el Estadio Caliente en un duelo de la Liga MX que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en el Apertura 2026. Los Xolos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que los Gallos Blancos necesitan puntos para escalar posiciones.

Sebastián Abreu dirige a un Tijuana que llega con señales mixtas. Los locales vienen de golear 2-0 a Pumas en su último partido de liga, pero acumularon dos derrotas consecutivas antes de ese resultado, incluyendo una caída por 5-2 ante Chivas que dejó dudas sobre su solidez defensiva.

El equipo de Esteban González, por su parte, llega con algo de momentum. Querétaro ganó 3-1 en casa de Atlas en su más reciente compromiso liguero y suma una racha de resultados que le permite mirar con más optimismo la segunda mitad del torneo.

Ambos clubes cerraron su participación en la Leagues Cup con resultados dispares. Tijuana cayó ante Portland Timbers y San Diego FC sin poder sumar, mientras que Querétaro también sufrió en ese torneo ante Los Ángeles FC y Seattle Sounders.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece a Tijuana en el Estadio Caliente, aunque los Gallos demostraron en enero de este año que pueden ganar fuera de casa. El partido promete ser disputado y con mucho en juego para los dos bandos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana llega al partido bajo las órdenes de Sebastián Abreu. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando visitante, Querétaro FC estará dirigido por Esteban González. Al igual que con el equipo local, no se han reportado bajas confirmadas ni sanciones en la plantilla de los Gallos Blancos. La alineación titular se conocerá próxima al pitido inicial.

Forma

Tijuana presenta un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los Xolos ganaron más recientemente 2-0 ante Pumas en la Liga MX, aunque antes de eso encajaron cinco goles ante Chivas en una derrota por 5-2. En total, el equipo local ha marcado siete goles y recibido diez en ese período, lo que refleja una irregularidad notable en ambas facetas.

Querétaro FC acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 3-1 ante Atlas en la Liga MX, y antes habían empatado 0-0 con Pumas. Los Gallos han anotado cinco goles y encajado siete en ese tramo, con un rendimiento más sólido en sus compromisos de liga que en la Leagues Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de enero de 2026 en la Liga MX, con Querétaro FC como local y victoria para los visitantes de Tijuana por 2-1. En los cinco últimos duelos directos, Tijuana acumula tres victorias, un empate y una derrota frente a los Gallos Blancos. Los xolos han marcado ocho goles en esos encuentros, por seis de Querétaro.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Tijuana ocupa la cuarta posición, mientras que Querétaro FC se sitúa en el octavo lugar.