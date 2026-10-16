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Liga MX - Jornada 12 16 oct 2026 - 23:05 Estadio Caliente

Cómo ver Tijuana vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Puebla se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tijuana recibe a Puebla en el Estadio Caliente en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que tiene implicaciones directas en la tabla para ambos equipos.

Los Xolos, dirigidos por Sebastian Abreu, llegan a este duelo en una posición de tabla que les exige una respuesta clara en casa. Con una racha irregular en las últimas semanas, Tijuana necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de preocupación y acercarse a la parte alta de la clasificación.

El talento joven del equipo fronterizo ha captado la atención fuera de México. Gilberto Mora, el mediocampista adolescente de los Xolos, ha sido señalado por el internacional mexicano Raúl Jiménez como candidato para dar el salto al Borussia Dortmund, lo que añade un elemento de interés extra al rendimiento del equipo tijuanense.

Puebla, por su parte, llega con Gerardo Espinoza al frente de un grupo que ha mostrado altibajos en este torneo. La Franja no atraviesa su mejor momento y necesita puntos para no alejarse de las posiciones que dan acceso a la liguilla.

El historial reciente entre estos clubes añade contexto al encuentro. Los últimos cinco enfrentamientos han sido disputados y el marcador no siempre ha favorecido al local en el Estadio Caliente.

Las opciones para seguir este partido en vivo se detallan a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastian Abreu no ha confirmado el once titular de Tijuana para este encuentro. Por el momento no hay lesiones ni suspensiones confirmadas para los Xolos, y se esperan novedades sobre el estado del plantel a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Gerardo Espinoza tampoco ha desvelado su alineación prevista para La Franja. Tampoco hay información oficial sobre bajas por lesión o sanción en Puebla, y las actualizaciones se irán añadiendo conforme se conozcan antes del partido.

Forma

Tijuana llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante FC Juárez, mientras que una derrota 2-3 frente a Atlas y otra caída ante Querétaro FC por 0-1 marcan las sombras del tramo. Los Xolos sí lograron una victoria ante Club Universidad Nacional por 2-0 y empataron 2-2 con Pachuca en ese período.

Puebla acumula también una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. La Franja empató 1-1 con León en su partido más reciente y suma una derrota ante Tigres por 1-0 entre sus resultados. Su único triunfo en ese tramo llegó a domicilio ante Necaxa, donde ganaron por 0-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos terminó en empate 0-0 en el Estadio Caliente en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Puebla ha salido victorioso en dos ocasiones, mientras que Tijuana ha ganado en otras dos, con un empate. El partido disputado en octubre de 2025 en el estadio de Puebla terminó con un llamativo 4-3 a favor de La Franja.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Tijuana ocupa la octava posición y Puebla la novena, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que buscan escalar posiciones y no perder contacto con la zona de liguilla.