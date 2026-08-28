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Liga MX
team-logoTijuana
Estadio Caliente
team-logoClub Universidad Nacional
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Cómo ver Tijuana vs Club Universidad Nacional: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tijuana vs Club Universidad Nacional
Tijuana
Club Universidad Nacional
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Tijuana y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 6
Estadio Caliente
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Cómo ver Tijuana vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tijuana y Pumas está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Fox Sports

Fox Sports

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Fox ONE

Fox ONE

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Tijuana recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Caliente de Tijuana en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX. Los Xolos buscan recuperar terreno en la tabla tras una semana complicada, mientras que Pumas llegan desde la Ciudad de México con sus propias dudas por resolver.

El equipo de Sebastián Abreu viene de encajar una derrota contundente ante CD Guadalajara, 5-2, en su último compromiso de Liga MX. Antes de eso, la participación de Tijuana en la Leagues Cup fue un capítulo para olvidar: tres derrotas consecutivas ante Portland Timbers, San Diego FC y Austin FC, con siete goles en contra en esa serie.

El único punto positivo reciente para Los Xolos fue la victoria 2-1 sobre Cruz Azul el 17 de agosto, un triunfo que pareció abrir una nueva etapa pero que quedó opacado rápidamente por el tropiezo ante Chivas.

Pumas, dirigidos por Esteban Solari, tampoco atraviesan su mejor momento. El equipo universitario regresó de la Leagues Cup con tres derrotas —ante Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew— y solo ha podido sumar un empate 1-1 ante Necaxa en su último partido de Liga MX, disputado el 24 de agosto.

En la tabla del Apertura, Tijuana marcha sexto y Pumas noveno. Ambos clubes necesitan los tres puntos para no perder contacto con los líderes del torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tijuana contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

Tijuana crest
Tijuana
TIJ
Formación
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN
Club Universidad Nacional crest
Club Universidad Nacional
CUN

Manager

  • S. Abreu

Sebastián Abreu dirige a Tijuana para este partido, aunque no se ha confirmado un once probable de cara al duelo. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se añadirán novedades conforme se acerque el horario de inicio.

Esteban Solari tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Pumas. Al igual que en el caso del equipo local, no constan bajas por lesión ni sanción en el conjunto visitante. Cualquier actualización sobre el estado del plantel auriazul se incorporará antes del partido.

Forma

TIJ

TIJ - Formulario

AUS
L2-0
SDI
L1-0
POT
L3-1
CRU
W2-1
CDG
L5-2
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CUN

CUN - Formulario

CLT
L3-0
CIN
L2-0
COL
L1-1
QFC
D0-0
NEC
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Tijuana acumula un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 5-2 ante CD Guadalajara en Liga MX el 23 de agosto. El único triunfo en este tramo llegó ante Cruz Azul, 2-1, el 17 de agosto. Los Xolos marcaron cinco goles y recibieron once en ese período de cinco encuentros.

Pumas presentan un registro de ninguna victoria, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Necaxa en Liga MX el 24 de agosto. Antes de eso, el conjunto universitario cayó ante Columbus Crew, FC Cincinnati y Charlotte FC en la Leagues Cup, encajando seis goles en esa serie. Pumas han marcado dos goles y recibido seis en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TijuanaEmpateClub Universidad Nacional
1
2
2
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
4
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
1
F
Liga MX
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
4
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
2
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
0
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
3
Tijuana badge
Tijuana
TIJ
3
F
9Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Liga MX, con Tijuana como local, y terminó en empate 1-1. Antes de eso, Pumas ganaron 4-1 como locales en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Tijuana registra dos victorias frente a las dos de Pumas, con un empate. Ambos equipos han protagonizado partidos con goles, incluyendo un 4-2 en el Estadio Caliente en febrero de 2025 y un 3-3 en el mismo escenario en marzo de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
5410102+813
W
W
W
D
W
2
AtlasAtlasATL
540185+312
W
W
L
W
W
3
TolucaTolucaTOL
531184+410
W
D
W
L
W
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
531185+310
W
W
D
W
L
5
PueblaPueblaPUE
531197+210
W
W
D
L
W
6
TijuanaTijuanaTIJ
531187+110
L
W
D
W
W
7
MonterreyMonterreyMON
5302127+59
L
W
W
L
W
8
LeónLeónLEO
530275+29
W
W
W
L
L
9
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
522186+28
D
D
W
W
L
10
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
52126607
L
D
W
W
L
11
NecaxaNecaxaNEC
521278-17
D
L
L
W
W
12
Cruz AzulCruz AzulCRU
5203810-26
L
L
L
W
W
13
AtlanteAtlanteATL
512257-25
L
D
W
D
L
14
PachucaPachucaPAC
51137704
D
L
L
L
W
15
TigresTigresTIG
5113810-24
W
L
L
D
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
503259-43
D
L
D
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
5005411-70
L
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
5005315-120
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de Liga MX, Tijuana ocupa la sexta posición, mientras que Pumas se sitúan en el noveno lugar.

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