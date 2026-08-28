Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Tijuana vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
El partido entre Tijuana y Pumas está disponible para ver en vivo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.
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Tijuana recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Caliente de Tijuana en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX. Los Xolos buscan recuperar terreno en la tabla tras una semana complicada, mientras que Pumas llegan desde la Ciudad de México con sus propias dudas por resolver.
El equipo de Sebastián Abreu viene de encajar una derrota contundente ante CD Guadalajara, 5-2, en su último compromiso de Liga MX. Antes de eso, la participación de Tijuana en la Leagues Cup fue un capítulo para olvidar: tres derrotas consecutivas ante Portland Timbers, San Diego FC y Austin FC, con siete goles en contra en esa serie.
El único punto positivo reciente para Los Xolos fue la victoria 2-1 sobre Cruz Azul el 17 de agosto, un triunfo que pareció abrir una nueva etapa pero que quedó opacado rápidamente por el tropiezo ante Chivas.
Pumas, dirigidos por Esteban Solari, tampoco atraviesan su mejor momento. El equipo universitario regresó de la Leagues Cup con tres derrotas —ante Charlotte FC, FC Cincinnati y Columbus Crew— y solo ha podido sumar un empate 1-1 ante Necaxa en su último partido de Liga MX, disputado el 24 de agosto.
En la tabla del Apertura, Tijuana marcha sexto y Pumas noveno. Ambos clubes necesitan los tres puntos para no perder contacto con los líderes del torneo.
A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.
Noticias del equipo y escuadras
Tijuana contra Club Universidad Nacional alineaciones probables
Manager
- S. Abreu
Sebastián Abreu dirige a Tijuana para este partido, aunque no se ha confirmado un once probable de cara al duelo. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Se añadirán novedades conforme se acerque el horario de inicio.
Esteban Solari tampoco ha dado a conocer su alineación prevista para Pumas. Al igual que en el caso del equipo local, no constan bajas por lesión ni sanción en el conjunto visitante. Cualquier actualización sobre el estado del plantel auriazul se incorporará antes del partido.
Forma
Tijuana acumula un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la derrota 5-2 ante CD Guadalajara en Liga MX el 23 de agosto. El único triunfo en este tramo llegó ante Cruz Azul, 2-1, el 17 de agosto. Los Xolos marcaron cinco goles y recibieron once en ese período de cinco encuentros.
Pumas presentan un registro de ninguna victoria, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Necaxa en Liga MX el 24 de agosto. Antes de eso, el conjunto universitario cayó ante Columbus Crew, FC Cincinnati y Charlotte FC en la Leagues Cup, encajando seis goles en esa serie. Pumas han marcado dos goles y recibido seis en sus últimas cinco salidas.
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Liga MX, con Tijuana como local, y terminó en empate 1-1. Antes de eso, Pumas ganaron 4-1 como locales en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Tijuana registra dos victorias frente a las dos de Pumas, con un empate. Ambos equipos han protagonizado partidos con goles, incluyendo un 4-2 en el Estadio Caliente en febrero de 2025 y un 3-3 en el mismo escenario en marzo de 2024.
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En la tabla del Apertura 2026 de Liga MX, Tijuana ocupa la sexta posición, mientras que Pumas se sitúan en el noveno lugar.