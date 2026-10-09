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Liga MX - Jornada 11 9 oct 2026 - 23:00 Estadio Universitario/El Volcan

Cómo ver Tigres vs Toluca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tigres y Toluca será transmitido en México a través de TV Azteca, Fox Sports y Fox ONE. A continuación puedes consultar los canales disponibles y acceder a las plataformas para ver el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza recibe a Tigres UANL y Toluca en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos clubes con realidades muy distintas en la tabla del Apertura 2026.

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, atraviesa un momento irregular que lo tiene en la parte baja de la clasificación. Los felinos no han encontrado la consistencia necesaria y buscan en casa el tipo de actuación que les permita escalar posiciones en el torneo.

Toluca llega en condición de líder del Apertura 2026, respaldado por una racha reciente que demuestra solidez ofensiva y capacidad para reponerse ante los rivales más exigentes. Antonio Mohamed ha construido un equipo que sabe competir en distintos escenarios.

El historial reciente entre ambos clubes añade tensión al encuentro. Las últimas cinco mediciones han sido disputadas y parejas, con resultados que no han dado ventaja clara a ninguno de los dos bandos.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido de Liga MX en vivo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres cuenta con Guido Pizarro en el banquillo, aunque de momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información cuando esté disponible antes del inicio del partido.

En el lado visitante, Antonio Mohamed dirige a Toluca sin que tampoco se hayan confirmado novedades sobre el estado físico del plantel ni sobre posibles ausencias. Los detalles del equipo se completarán conforme se acerque el horario de kick-off.

Forma

Tigres llega al partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante Puebla, aunque antes de eso encadenó tres partidos sin ganar, incluida una derrota por 2-0 ante FC Juárez. Los felinos han marcado dos goles y encajado tres en ese período, lo que refleja sus dificultades para generar y mantener la portería a cero.

Toluca presenta un registro más positivo, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. Los diablos rojos empataron 3-3 ante Cruz Azul en su partido más reciente y antes de eso cayeron 3-2 ante Santos Laguna, pero también firmaron una goleada de 5-2 sobre Atlas. Con doce goles anotados en cinco partidos, el equipo de Mohamed muestra una capacidad ofensiva notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en mayo de 2026, en la CONCACAF Liga de Campeones, y terminó con empate a uno. En Liga MX, el último cruce fue en enero de 2026 en el Estadio Universitario, donde el marcador también quedó igualado a cero. Mirando los últimos cinco antecedentes en todas las competiciones, los resultados han sido muy ajustados: Toluca se impuso en dos ocasiones, Tigres en otras dos y uno terminó en empate, con los goles repartidos de forma bastante equitativa entre ambos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Toluca marcha como líder en la primera posición, mientras que Tigres se encuentra en el puesto 15, lo que convierte este partido en un contraste directo entre el mejor y uno de los peores clasificados del torneo en este momento.