Tigres UANL recibe a Puebla en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un partido correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 10 26 sept 2026 - 23:10 Estadio Universitario/El Volcan

Cómo ver Tigres vs La Granja

El partido entre Tigres y Puebla se podrá ver en vivo a través de Fox ONE.

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Acerca del encuentro

El equipo de Guido Pizarro llega a este encuentro en un momento de clara irregularidad. Los felinos no han ganado en sus últimos cuatro partidos, acumulando tres empates y una derrota, la más reciente ante FC Juárez por 2-0. La falta de gol y la incapacidad para cerrar partidos han frenado sus aspiraciones en la tabla.

Puebla, dirigida por Gerardo Espinoza, presenta un panorama más equilibrado. La Franja suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos, con un triunfo reciente ante Necaxa de visita como punto de referencia positivo.

En la tabla general del Apertura 2026, Tigres ocupa una posición que lo aleja de los puestos de clasificación directa, mientras que Puebla se encuentra en una zona más cómoda. Ambos conjuntos tienen motivaciones distintas pero igualmente urgentes.

Los antecedentes recientes entre ambos clubes añaden un componente de interés particular. El último encuentro entre ellos, disputado en marzo de 2026, terminó con una victoria contundente de Puebla. El historial reciente no favorece a los locales.

Noticias de los equipos y escuadras

Guido Pizarro dirige a Tigres UANL para este compromiso, aunque por el momento no se cuenta con información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o suspensión. Los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

En el caso de Puebla, Gerardo Espinoza también prepara su alineación sin que se hayan reportado novedades oficiales sobre lesionados o sancionados. La información del equipo visitante se completará próximamente.

Forma

Tigres llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su único triunfo en ese período fue ante Atlante por 2-0, mientras que la derrota más reciente fue frente a FC Juárez por el mismo marcador. En los cinco partidos, los felinos marcaron cuatro goles y recibieron tres, con una tendencia clara hacia resultados sin goles o con pocas anotaciones.

Puebla presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en su última racha. La Franja ganó ante Necaxa como visitante con marcador de 1-0 y ante Santos Laguna por 3-2, aunque también cayó ante Toluca y CF América. En total, el equipo de Espinoza anotó seis goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 en la Liga MX, con Puebla como local, y terminó con victoria de La Franja por 3-1. En los últimos cinco enfrentamientos, Puebla acumula dos victorias, una derrota y un empate, con Tigres sumando una victoria. El marcador más llamativo del historial reciente fue el 7-0 con el que Tigres goleó a Puebla en agosto de 2025 en el Estadio Universitario.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Tigres se ubica en la posición 16, lo que lo sitúa en zona de descalificación y lejos de la liguilla, mientras que Puebla ocupa el noveno lugar, manteniéndose en el grupo de equipos con opciones reales de clasificar a la fase final.