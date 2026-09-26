¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoTigres
Estadio Universitario/El Volcan
team-logoPuebla
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Tigres vs Puebla: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tigres vs Puebla
Tigres
Puebla
Liga MX

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Tigres y Puebla. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más

Tigres UANL recibe a Puebla en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un partido correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 10
Estadio Universitario/El Volcan

Cómo ver Tigres vs La Granja

El partido entre Tigres y Puebla se podrá ver en vivo a través de Fox ONE.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Guido Pizarro llega a este encuentro en un momento de clara irregularidad. Los felinos no han ganado en sus últimos cuatro partidos, acumulando tres empates y una derrota, la más reciente ante FC Juárez por 2-0. La falta de gol y la incapacidad para cerrar partidos han frenado sus aspiraciones en la tabla.

Puebla, dirigida por Gerardo Espinoza, presenta un panorama más equilibrado. La Franja suma dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos, con un triunfo reciente ante Necaxa de visita como punto de referencia positivo.

En la tabla general del Apertura 2026, Tigres ocupa una posición que lo aleja de los puestos de clasificación directa, mientras que Puebla se encuentra en una zona más cómoda. Ambos conjuntos tienen motivaciones distintas pero igualmente urgentes.

Los antecedentes recientes entre ambos clubes añaden un componente de interés particular. El último encuentro entre ellos, disputado en marzo de 2026, terminó con una victoria contundente de Puebla. El historial reciente no favorece a los locales.

Noticias de los equipos y escuadras

Tigres contra Puebla alineaciones probables

Manager

  • G. Pizarro

Guido Pizarro dirige a Tigres UANL para este compromiso, aunque por el momento no se cuenta con información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o suspensión. Los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

En el caso de Puebla, Gerardo Espinoza también prepara su alineación sin que se hayan reportado novedades oficiales sobre lesionados o sancionados. La información del equipo visitante se completará próximamente.

Forma

TIG

TIG - Formulario

ATL
W2-0
SAN
D0-0
NEC
D1-1
MON
D0-0
JUA
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PUE

PUE - Formulario

SAN
W3-2
CFA
L2-0
NEC
W0-1
TOL
L0-1
ATL
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Tigres llega con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su único triunfo en ese período fue ante Atlante por 2-0, mientras que la derrota más reciente fue frente a FC Juárez por el mismo marcador. En los cinco partidos, los felinos marcaron cuatro goles y recibieron tres, con una tendencia clara hacia resultados sin goles o con pocas anotaciones.

Puebla presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en su última racha. La Franja ganó ante Necaxa como visitante con marcador de 1-0 y ante Santos Laguna por 3-2, aunque también cayó ante Toluca y CF América. En total, el equipo de Espinoza anotó seis goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TigresEmpatePuebla
3
1
1
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
3
Tigres badge
Tigres
TIG
1
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
7
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
0
Tigres badge
Tigres
TIG
0
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
1
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Leagues Cup
Tigres badge
Tigres
TIG
2
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
11Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 en la Liga MX, con Puebla como local, y terminó con victoria de La Franja por 3-1. En los últimos cinco enfrentamientos, Puebla acumula dos victorias, una derrota y un empate, con Tigres sumando una victoria. El marcador más llamativo del historial reciente fue el 7-0 con el que Tigres goleó a Puebla en agosto de 2025 en el Estadio Universitario.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
9612209+1119
L
W
W
W
W
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
9531178+918
D
W
W
D
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
8521178+917
D
L
W
W
W
4
AtlasAtlasATL
105231617-117
W
D
L
D
L
5
Cruz AzulCruz AzulCRU
95041615+115
L
W
W
W
L
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
8422118+314
D
W
W
L
D
7
LeónLeónLEO
94231210+214
D
W
L
D
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
94231413+114
L
D
L
W
L
9
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
94141614+213
L
W
D
L
L
11
PachucaPachucaPAC
93331510+512
D
W
W
D
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
93331213-112
D
L
W
L
D
13
AtlanteAtlanteATL
102531215-311
W
D
L
D
D
14
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
92341116-59
W
L
L
W
D
15
NecaxaNecaxaNEC
92251016-68
L
L
D
L
D
16
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
9216915-67
W
W
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Tigres se ubica en la posición 16, lo que lo sitúa en zona de descalificación y lejos de la liguilla, mientras que Puebla ocupa el noveno lugar, manteniéndose en el grupo de equipos con opciones reales de clasificar a la fase final.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google