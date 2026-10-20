Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 13 20 oct 2026 - 23:00 Estadio Universitario/El Volcan

Cómo ver Tigres vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Tigres vs León se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Tigres UANL recibe a Club León en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en la tabla.

Guido Pizarro dirige a un Tigres que atraviesa un momento irregular. El equipo regiomontano se ubica en la decimotercera posición del Apertura y necesita sumar de a tres para alejarse de la parte baja de la clasificación.

Los visitantes llegan en mejor situación. Ignacio Ambriz ha construido un León sólido que ocupa el séptimo lugar del torneo, con aspiraciones claras de meterse entre los mejores ocho y asegurar su boleto a la Liguilla.

Tigres viene de empatar 1-1 con CD Guadalajara en su última presentación, un resultado que frenó el impulso generado por victorias consecutivas ante Toluca y Puebla en las semanas previas.

León, por su parte, llega con el recuerdo reciente de una derrota ante CF América por 5-3, un tropiezo que rompió una racha positiva y que el equipo de Ambriz querrá dejar atrás cuanto antes en casa ajena.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canal de televisión y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

En el conjunto local, Guido Pizarro dirige a Tigres UANL sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. Se actualizará la información sobre el once probable conforme se acerque el inicio del encuentro.

Del lado visitante, Ignacio Ambriz prepara a Club León sin novedades oficiales sobre ausencias en la plantilla. Los detalles sobre el equipo titular se completarán con la información disponible más cerca del pitido inicial.

Forma

Tigres llega a este partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. El equipo regiomontano ha anotado siete goles y encajado cinco en ese tramo, con la victoria 3-2 ante Toluca como resultado más destacado. Su partido más reciente fue el empate 1-1 frente a CD Guadalajara, lo que confirma una tendencia de resultados repartidos que le impide encadenar rachas positivas.

León presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los de Ambriz golearon 2-0 al Atlético de San Luis y también se impusieron 2-1 al FC Juárez, aunque su partido más reciente fue una derrota por 5-3 ante CF América, resultado que muestra una faceta defensiva que deberán corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos clubes data de febrero de 2026, cuando Tigres se impuso 2-1 en el Estadio León como visitante. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el historial muestra dos victorias para Tigres, dos para León y un empate, con los registros más recientes alternando entre los dos equipos sin que ninguno haya logrado una superioridad clara sobre el otro.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Tigres se sitúa decimotercero mientras que León ocupa el séptimo lugar, una diferencia que refleja los distintos momentos que atraviesan ambos equipos en el torneo.