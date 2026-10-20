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Liga MX
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Cómo ver Tigres vs León: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Tigres vs León
Tigres
León
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Tigres y León, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
Estadio Universitario/El Volcan
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Cómo ver Tigres vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Tigres vs León se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás los detalles de transmisión disponibles.

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Tigres UANL recibe a Club León en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en la tabla.

Guido Pizarro dirige a un Tigres que atraviesa un momento irregular. El equipo regiomontano se ubica en la decimotercera posición del Apertura y necesita sumar de a tres para alejarse de la parte baja de la clasificación.

Los visitantes llegan en mejor situación. Ignacio Ambriz ha construido un León sólido que ocupa el séptimo lugar del torneo, con aspiraciones claras de meterse entre los mejores ocho y asegurar su boleto a la Liguilla.

Tigres viene de empatar 1-1 con CD Guadalajara en su última presentación, un resultado que frenó el impulso generado por victorias consecutivas ante Toluca y Puebla en las semanas previas.

León, por su parte, llega con el recuerdo reciente de una derrota ante CF América por 5-3, un tropiezo que rompió una racha positiva y que el equipo de Ambriz querrá dejar atrás cuanto antes en casa ajena.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canal de televisión y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Tigres contra León alineaciones probables

Manager

  • G. Pizarro

En el conjunto local, Guido Pizarro dirige a Tigres UANL sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. Se actualizará la información sobre el once probable conforme se acerque el inicio del encuentro.

Del lado visitante, Ignacio Ambriz prepara a Club León sin novedades oficiales sobre ausencias en la plantilla. Los detalles sobre el equipo titular se completarán con la información disponible más cerca del pitido inicial.

Forma

TIG

TIG - Formulario

MON
D0-0
JUA
L2-0
PUE
W1-0
TOL
W3-2
CDG
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEO

LEO - Formulario

SAN
W2-0
QFC
D1-1
JUA
W2-1
PUE
D1-1
CFA
L3-5
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Tigres llega a este partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. El equipo regiomontano ha anotado siete goles y encajado cinco en ese tramo, con la victoria 3-2 ante Toluca como resultado más destacado. Su partido más reciente fue el empate 1-1 frente a CD Guadalajara, lo que confirma una tendencia de resultados repartidos que le impide encadenar rachas positivas.

León presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los de Ambriz golearon 2-0 al Atlético de San Luis y también se impusieron 2-1 al FC Juárez, aunque su partido más reciente fue una derrota por 5-3 ante CF América, resultado que muestra una faceta defensiva que deberán corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TigresEmpateLeón
2
2
1
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Tigres badge
Tigres
TIG
2
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
0
León badge
León
LEO
0
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Tigres badge
Tigres
TIG
0
F
Liga MX
Tigres badge
Tigres
TIG
2
León badge
León
LEO
2
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Tigres badge
Tigres
TIG
2
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El antecedente más reciente entre ambos clubes data de febrero de 2026, cuando Tigres se impuso 2-1 en el Estadio León como visitante. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el historial muestra dos victorias para Tigres, dos para León y un empate, con los registros más recientes alternando entre los dos equipos sin que ninguno haya logrado una superioridad clara sobre el otro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
3
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
125521912+720
D
D
L
D
W
5
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
116231513+220
L
W
W
D
W
7
LeónLeónLEO
125341817+118
L
D
W
D
W
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
TigresTigresTIG
123541416-214
D
W
W
L
D
14
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
123451621-513
D
L
W
W
L
16
AtlanteAtlanteATL
122551319-611
L
L
W
D
L
17
NecaxaNecaxaNEC
122371525-109
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
121110831-234
L
D
L
W
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, Tigres se sitúa decimotercero mientras que León ocupa el séptimo lugar, una diferencia que refleja los distintos momentos que atraviesan ambos equipos en el torneo.

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