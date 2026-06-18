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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B Los Angeles Stadium

Cómo ver Switzerland vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de streaming en vivo para ver Suiza vs Bosnia y Herzegovina se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden este 18 de junio de 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un duelo del Grupo B que puede definir el rumbo de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Los dos equipos llegan a este segundo partido empatados a un punto tras sendos empates 1-1 en la primera jornada. Suiza cedió un tanto en el minuto 93 ante Catar en Santa Clara, mientras que Bosnia y Herzegovina rescató un punto valioso frente a los anfitriones Canadá en Toronto.

Murat Yakin tiene ante sí el reto de recuperar la solidez de un equipo que dominó con claridad a Catar pero no supo cerrar el partido. El capitán Granit Xhaka volverá a ser el eje del mediocampo suizo, con Breel Embolo como referencia ofensiva tras convertir el penalti ante los asiáticos.

Enfrente, Sergej Barbarez prepara a unos Zmajevi que demostraron en Toronto una organización defensiva de alto nivel. La gran incógnita es la disponibilidad de Edin Džeko, quien no pudo jugar ante Canadá por una lesión en el hombro y cuya presencia sigue siendo incierta.

Con los cuatro equipos del grupo igualados en puntos y diferencia de goles, un triunfo en Inglewood sitúa a cualquiera de los dos en el borde de la clasificación para los octavos de final. El margen de error es mínimo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin cuenta con una plantilla sin bajas confirmadas para este partido. El once proyectado sitúa a Gregor Kobel bajo palos, con una línea defensiva formada por Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez. Remo Freuler y Granit Xhaka forman el doble pivote, con Michel Aebischer como tercer centrocampista. Dan Ndoye y Ruben Vargas actúan como extremos, y Breel Embolo encabeza el ataque.

Por parte de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez tampoco registra lesiones ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles. El once previsto apunta a Nikola Vasilj en portería, con Sead Kolasinac, Nikola Katic, Amar Dedic y Tarik Muharemovic en defensa. Benjamin Tahirovic, Ivan Basic y Amar Memic ocupan el mediocampo, mientras que Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic y Ermedin Demirovic forman el tridente ofensivo. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Catar el 13 de junio en el debut mundialista. La mejor actuación del período fue la goleada 4-1 sobre Jordania el 31 de mayo, aunque la derrota 4-3 ante Alemania en marzo evidenció cierta fragilidad defensiva. En total, los suizos anotaron siete goles y encajaron siete en esos cinco encuentros.

Bosnia y Herzegovina acumula cuatro partidos sin ganar en sus últimas cinco citas, con un triunfo, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Panamá el 6 de junio, y el empate 0-0 ante Macedonia del Norte el 29 de mayo mostró sus limitaciones ofensivas. La única victoria del ciclo llegó en marzo ante Italia en la fase de clasificación. Los Zmajevi marcaron cuatro goles y recibieron cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único precedente registrado data del 29 de marzo de 2016, cuando Bosnia y Herzegovina venció 2-0 a Suiza en un amistoso disputado en territorio suizo. Este partido del Grupo B del Mundial 2026 será, por tanto, apenas el segundo enfrentamiento entre las dos naciones del que existe constancia.

Clasificación

En la tabla del Grupo B de la Copa del Mundo, Suiza ocupa la primera posición y Bosnia y Herzegovina se sitúa cuarta tras la primera jornada.