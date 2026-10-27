Dónde ver Sunderland vs Brentford en vivo hoy: previa del partido, canales de TV, streaming, alineación titular y más

Sunderland recibe a Brentford en el Stadium of Light en un encuentro de la Carabao Cup que llega en un momento de presión para ambos clubes. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Carabao Cup - Jornada 4 28 oct 2026 - 15:45 Stadium of Light

Cómo ver Sunderland vs Brentford en vivo

El partido entre Sunderland y Brentford se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Regis Le Bris atraviesa un período complicado. Los Black Cats acumulan una sola victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y en la Premier League se encuentran en el último lugar de la tabla, luchando por alejarse de la zona de descenso.

Brentford, dirigido por Keith Andrews, llega a Wearside con un perfil más estable. Los Bees se ubican en la sexta posición de la Premier League tras empatar 1-1 ante Hull City en su último compromiso liguero, aunque vienen de caer 1-2 frente al Liverpool semanas atrás.

El historial reciente entre ambos equipos en la Premier League añade un trasfondo interesante a este duelo copero. Las dos partes se han medido en tres ocasiones desde agosto de 2025, con resultados dispares que reflejan la paridad entre ellas.

Para Sunderland, la Carabao Cup representa una oportunidad de recuperar confianza ante su público. Para Brentford, es una prueba de profundidad de plantilla en un calendario cada vez más exigente.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a Sunderland, Regis Le Bris dirige al equipo sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se añadirá más información sobre el once probable conforme se acerque el momento del partido.

Por parte de Brentford, Keith Andrews tampoco ha reportado ausencias confirmadas por el momento. La alineación prevista se actualizará próximamente.

Forma

Sunderland llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Leeds United en la Premier League, que siguió a un 1-1 en Europa ante Lech Poznan. Los Black Cats han marcado seis goles y encajado nueve en ese período, con su única victoria llegando fuera de casa ante Torreense en Europa.

Brentford suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El empate más reciente fue el 1-1 en el MKM Stadium ante Hull City, mientras que el resultado más destacado de la racha fue el 3-0 sobre Chelsea en la Premier League. Los Bees han anotado ocho goles y concedido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 5 de septiembre de 2026 en la Premier League, con Brentford como local y resultado de 1-1. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos registrados, que incluyen duelos de Premier League y Championship, Brentford acumula dos victorias frente a una de Sunderland, con dos empates. Los Bees han marcado once goles en esos cinco partidos, por siete de los Black Cats.