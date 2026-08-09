Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 2 9 ago 2026 - 15:30

Cómo ver Seattle Sounders FC vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en streaming a través de Apple TV. A continuación encontrarás los detalles para ver el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Seattle Sounders FC recibe a Querétaro FC en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos clubes que llegan a este encuentro en momentos muy distintos de su temporada.

Los Sounders atraviesan su peor racha del año. Brian Schmetzer no ha podido detener una caída libre que ya acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluyendo una goleada de 1-5 ante Portland Timbers en julio. El equipo de Seattle no ha ganado un partido desde antes del parón mundialista.

Querétaro FC, por su parte, llega con otro estado de ánimo. Los Gallos Blancos ganaron sus dos últimos compromisos de Liga MX, con una victoria de 3-2 ante Tigres el 1 de agosto como resultado más reciente. Esteban González tiene a su equipo enchufado de cara al gol.

Sin embargo, el debut de Querétaro en la Leagues Cup no fue el esperado. Los mexicanos cayeron 2-0 ante FC Dallas el 6 de agosto, resultado que complica su situación en el torneo y añade presión de cara a este partido en Seattle.

Para los Sounders, el escenario no es mucho más alentador. También perdieron su estreno en la Leagues Cup, un 3-0 ante Toluca que confirmó los problemas ofensivos y defensivos que arrastra el equipo en este tramo de la temporada.

Ambos conjuntos llegan, pues, con una derrota en el torneo continental y con la necesidad de sumar para seguir vivos en la competición. La presión es mutua.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Seattle Sounders FC vs Querétaro FC en directo, incluyendo canal de TV, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brian Schmetzer dirige a Seattle Sounders FC sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. El club tampoco ha publicado un once probable de momento.

Esteban González, técnico de Querétaro FC, tampoco cuenta con ausencias confirmadas ni jugadores sancionados según la información disponible. No se ha anunciado ningún once titular provisional. Ambos equipos actualizarán sus novedades más cerca del inicio del partido.

Forma

Seattle Sounders FC acumula cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, con un balance de 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 3-0 ante Toluca en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de eso, los Sounders cayeron 2-1 ante Portland Timbers en la MLS, 1-0 ante Philadelphia Union y 3-1 ante Austin FC. La goleada más abultada de la racha fue el 1-5 encajado ante Portland en julio. En total, Seattle ha marcado tres goles y ha encajado doce en estos cinco partidos.

Querétaro FC presenta un registro de 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante FC Dallas en la Leagues Cup el 6 de agosto. Antes de ese tropiezo, los Gallos Blancos encadenaron dos triunfos en Liga MX: 3-2 ante Tigres y 1-2 en el campo del Pachuca. Su única otra derrota en el período fue un 0-1 ante CF América. En conjunto, Querétaro ha anotado siete goles y ha recibido seis en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Seattle Sounders FC y Querétaro FC en los datos disponibles. Este partido en la Leagues Cup 2026 representa un duelo entre clubes de ligas distintas sin historial reciente documentado.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup, Seattle Sounders FC ocupa la posición 35 y Querétaro FC figura en el puesto 33.