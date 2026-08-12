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Leagues Cup
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Seattle Sounders FC vs CD Guadalajara: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Seattle Sounders FC vs CD Guadalajara
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CD Guadalajara
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Seattle Sounders FC y CD Guadalajara, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Seattle Sounders FC vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Seattle Sounders FC y CD Guadalajara se puede ver en directo a través de Apple TV. Todos los encuentros de la Leagues Cup están incluidos en una suscripción estándar de Apple TV, lo que significa que los abonados actuales tienen acceso completo sin coste adicional. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

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Seattle Sounders FC recibe a CD Guadalajara en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, un duelo que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Los Sounders atraviesan su peor racha del año. Brian Schmetzer no ha encontrado la fórmula para detener una caída que ya acumula cuatro derrotas consecutivas en la MLS antes de sumar la goleada por 3-0 ante Toluca en el arranque del torneo. Seattle llega a este partido sin margen de error.

Chivas también viene golpeada. El equipo de Gabriel Milito cayó 0-1 ante FC Dallas en su segundo partido de la Leagues Cup, un resultado que sorprendió a propios y extraños tras el empate inicial contra Los Ángeles FC. La escuadra tapatía necesita reaccionar.

El formato del torneo no perdona. Cada uno de los tres partidos de la fase de grupos enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX, y solo los cuatro mejores de cada región avanzan a los cuartos de final. Con dos tropiezos encima, ninguno de los dos puede permitirse otra derrota.

El historial entre ambos es escaso. Sus únicos antecedentes registrados datan de la CONCACAF Liga de Campeones 2018, lo que convierte este encuentro en una rareza competitiva con poco contexto previo.

Para Seattle, la localía es el único argumento a su favor. Para Chivas, recuperar la solidez que mostró en la Liga MX antes del torneo es la única salida. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Seattle Sounders FC contra CD Guadalajara alineaciones probables

Seattle Sounders FC crest
Seattle Sounders FC
SEA
Formación
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG
CD Guadalajara crest
CD Guadalajara
CDG

Manager

  • B. Schmetzer

Brian Schmetzer dirige a Seattle Sounders FC en este partido de la Leagues Cup, pero el club no ha facilitado información sobre lesiones ni suspensiones. Tampoco se ha publicado un once probable de cara a este encuentro.

Gabriel Milito sigue al frente de CD Guadalajara, y el equipo tapatío tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en los datos disponibles. No se ha anunciado un once inicial proyectado. Ambas secciones se actualizarán con las últimas novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

Forma

SEA

SEA - Formulario

AUS
L3-1
PHI
L1-0
POT
L2-1
TOL
L3-0
QFC
W3-0
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CDG

CDG - Formulario

TOL
L0-2
JUA
W1-0
PUE
D1-1
LAF
L1-1
DAL
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Seattle Sounders FC llega a este partido con un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 ante Querétaro FC en la Leagues Cup el 9 de agosto, aunque antes de eso encadenaron cuatro derrotas seguidas: 3-0 ante Toluca, 2-1 ante Portland Timbers, 1-0 ante Philadelphia Union y 3-1 ante Austin FC. Los Sounders han marcado cuatro goles y encajado diez en ese período.

CD Guadalajara presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante FC Dallas en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Los Ángeles FC en el mismo torneo, igualaron 1-1 con Puebla en Liga MX, ganaron 1-0 al FC Juárez y perdieron 0-2 ante Toluca. Chivas ha anotado tres goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Seattle Sounders FCEmpateCD Guadalajara
1
0
1
CONCACAF Liga de Campeones
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
3
Seattle Sounders FC badge
Seattle Sounders FC
SEA
0
F
CONCACAF Liga de Campeones
Seattle Sounders FC badge
Seattle Sounders FC
SEA
1
CD Guadalajara badge
CD Guadalajara
CDG
0
F
1Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron0/2

El historial reciente entre Seattle Sounders FC y CD Guadalajara se limita a dos encuentros, ambos disputados en la CONCACAF Liga de Campeones en marzo de 2018. El partido más reciente fue el 15 de marzo de ese año, cuando Guadalajara venció 3-0 a Seattle como local. Una semana antes, el 8 de marzo, los Sounders ganaron 1-0 en casa en la ida. Solo se dispone de estos dos precedentes entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
2
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
3
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
4
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
5
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
6
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
7
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
8
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
10
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
11
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
12
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
13
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
14
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
15
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
16
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
17
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
18
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
19
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
20
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
21
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
22
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
23
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
25
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
26
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
29
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
30
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
32
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
33
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la clasificación actual de la Leagues Cup 2026, Seattle Sounders FC ocupa la posición 21 y CD Guadalajara se sitúa en el puesto 25.

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