Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 22:30

Cómo ver Seattle Sounders FC vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Seattle Sounders FC y CD Guadalajara se puede ver en directo a través de Apple TV. Todos los encuentros de la Leagues Cup están incluidos en una suscripción estándar de Apple TV, lo que significa que los abonados actuales tienen acceso completo sin coste adicional. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Seattle Sounders FC recibe a CD Guadalajara en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, un duelo que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Los Sounders atraviesan su peor racha del año. Brian Schmetzer no ha encontrado la fórmula para detener una caída que ya acumula cuatro derrotas consecutivas en la MLS antes de sumar la goleada por 3-0 ante Toluca en el arranque del torneo. Seattle llega a este partido sin margen de error.

Chivas también viene golpeada. El equipo de Gabriel Milito cayó 0-1 ante FC Dallas en su segundo partido de la Leagues Cup, un resultado que sorprendió a propios y extraños tras el empate inicial contra Los Ángeles FC. La escuadra tapatía necesita reaccionar.

El formato del torneo no perdona. Cada uno de los tres partidos de la fase de grupos enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX, y solo los cuatro mejores de cada región avanzan a los cuartos de final. Con dos tropiezos encima, ninguno de los dos puede permitirse otra derrota.

El historial entre ambos es escaso. Sus únicos antecedentes registrados datan de la CONCACAF Liga de Campeones 2018, lo que convierte este encuentro en una rareza competitiva con poco contexto previo.

Para Seattle, la localía es el único argumento a su favor. Para Chivas, recuperar la solidez que mostró en la Liga MX antes del torneo es la única salida. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Brian Schmetzer dirige a Seattle Sounders FC en este partido de la Leagues Cup, pero el club no ha facilitado información sobre lesiones ni suspensiones. Tampoco se ha publicado un once probable de cara a este encuentro.

Gabriel Milito sigue al frente de CD Guadalajara, y el equipo tapatío tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en los datos disponibles. No se ha anunciado un once inicial proyectado. Ambas secciones se actualizarán con las últimas novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

Forma

Seattle Sounders FC llega a este partido con un registro de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 ante Querétaro FC en la Leagues Cup el 9 de agosto, aunque antes de eso encadenaron cuatro derrotas seguidas: 3-0 ante Toluca, 2-1 ante Portland Timbers, 1-0 ante Philadelphia Union y 3-1 ante Austin FC. Los Sounders han marcado cuatro goles y encajado diez en ese período.

CD Guadalajara presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante FC Dallas en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, empataron 1-1 con Los Ángeles FC en el mismo torneo, igualaron 1-1 con Puebla en Liga MX, ganaron 1-0 al FC Juárez y perdieron 0-2 ante Toluca. Chivas ha anotado tres goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Seattle Sounders FC y CD Guadalajara se limita a dos encuentros, ambos disputados en la CONCACAF Liga de Campeones en marzo de 2018. El partido más reciente fue el 15 de marzo de ese año, cuando Guadalajara venció 3-0 a Seattle como local. Una semana antes, el 8 de marzo, los Sounders ganaron 1-0 en casa en la ida. Solo se dispone de estos dos precedentes entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup 2026, Seattle Sounders FC ocupa la posición 21 y CD Guadalajara se sitúa en el puesto 25.