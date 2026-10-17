Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 12 17 oct 2026 - 19:00 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de transmisión en vivo y canal de TV para Santos Laguna vs Querétaro FC se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Santos Laguna recibe a Querétaro FC en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que tiene implicaciones directas en la tabla para ambos equipos.

Los Guerreros, dirigidos por Renato Paiva, llegan en un momento de gran solidez. Santos ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la liga, incluida una victoria reciente sobre Atlético de San Luis, y se presenta como uno de los equipos más en forma del torneo.

Querétaro FC, bajo las órdenes de Esteban González, también atraviesa un buen momento. Los Gallos Blancos acumulan cuatro victorias en sus últimas cinco salidas, con triunfos ante Atlante y CD Guadalajara que confirman su consistencia en esta recta del Apertura.

El duelo en el Nuevo Corona promete ser disputado entre dos conjuntos que llegan con confianza. Santos buscará aprovechar la localía para consolidar su posición en la tabla, mientras Querétaro intentará demostrar que su buen nivel no depende del factor campo.

A continuación, toda la información para seguir este partido de Liga MX en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Renato Paiva dirige a Santos Laguna para este encuentro, aunque por el momento no se ha confirmado alineación probable, ni se han registrado bajas por lesión o suspensión en el equipo local. Se esperan novedades sobre la disponibilidad del plantel conforme se acerque el inicio del partido.

Esteban González estará en el banquillo de Querétaro FC, pero tampoco se dispone de información confirmada sobre el once inicial, lesionados o suspendidos en el bando visitante. Las actualizaciones de equipo se añadirán en cuanto estén disponibles.

Forma

Santos Laguna llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Los Guerreros vencieron más recientemente al Atlético de San Luis y también se impusieron al Toluca por 2-3 y al FC Juárez por 2-1 en esa racha. Su única derrota llegó ante Cruz Azul, donde no lograron marcar. En total, Santos anotó seis goles y recibió dos en esos cinco partidos.

Querétaro FC acumula cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco jornadas. Los Gallos derrotaron a Atlante 2-0 en su partido más reciente y también ganaron 0-2 al CD Guadalajara. El único punto cedido fue en el empate 1-1 frente al León. El conjunto visitante marcó ocho goles y encajó cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en Liga MX, con Querétaro FC como local, y terminó en empate 2-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Santos Laguna se impone con tres victorias frente a una de Querétaro, con un duelo que acabó igualado. En ese historial reciente, los marcadores reflejan una rivalidad con goles en ambas porterías de manera constante.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa la decimocuarta posición, mientras que Querétaro FC se sitúa en el cuarto lugar. Los visitantes llegan como un equipo que pelea por los puestos de Liguilla, en tanto que los locales buscan escalar posiciones para alejarse de la zona baja.