Santos Laguna recibe a Pachuca en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 10 26 sept 2026 - 23:05 Estadio Nuevo Corona

Cómo sintonizar el Santos Laguna vs Pachuca

El partido entre Santos Laguna y Pachuca se puede ver en vivo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Los Guerreros, dirigidos por Renato Paiva, atraviesan un momento irregular. Después de caer ante Cruz Azul y Puebla, el equipo logró remontar con victorias sobre FC Juárez y Toluca, aunque la inestabilidad sigue siendo su mayor problema en esta temporada.

Pachuca llega a Torreón con mayor solidez. Benjamin Mora ha construido un bloque difícil de superar: los Tuzos no han perdido en sus últimas cuatro salidas y vienen de empatar ante Tijuana y ganar en casa de Atlante.

Santos necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso, donde la presión aumenta jornada a jornada. Un tropiezo en casa complicaría seriamente sus aspiraciones de escalar en el Apertura.

Pachuca, por su parte, tiene la oportunidad de consolidarse en la zona de liguilla. Una victoria en el Estadio Nuevo Corona les daría un impulso importante en la segunda mitad del torneo.

Noticias de los equipos y escuadras

Renato Paiva no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión de cara a este partido, aunque se esperan novedades sobre la alineación prevista a medida que se acerque el pitido inicial. Para Pachuca, Benjamin Mora tampoco registra ausencias reportadas en este momento. Las actualizaciones sobre ambos planteles se irán añadiendo conforme se aproxime el encuentro.

Forma

Santos Laguna llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante Toluca, y también sumaron tres puntos frente a FC Juárez por 2-1. En el debe quedan la derrota 1-0 ante Cruz Azul y la caída 3-2 contra Puebla. En total, los guerreros marcaron siete goles y encajaron siete en esa racha.

Pachuca presenta un recorrido más estable: dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimas cinco jornadas. Los Tuzos empataron 2-2 ante Tijuana en su salida más reciente, y antes de eso ganaron 0-3 en casa de Atlante y 0-2 frente a FC Juárez. El equipo de Mora ha marcado nueve goles y solo ha encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en la Liga MX, con Pachuca ganando 4-2 como local. Antes de ese partido, Santos Laguna se impuso 1-0 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, Pachuca acumula tres victorias frente a dos de Santos Laguna, con un marcador global de 9-6 a favor de los Tuzos.

Clasificación

Santos Laguna ocupa el puesto 17 del Apertura, lo que los sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita urgente. Pachuca, en el puesto 11, está a un paso de entrar en la pelea por los puestos de liguilla, y una victoria en Torreón podría acercarlos al grupo de los ocho.