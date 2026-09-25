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Liga MX
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Cómo ver Santos Laguna vs Pachuca: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Santos Laguna vs Pachuca
Santos Laguna
Pachuca
Liga MX

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Santos Laguna y Pachuca. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Santos Laguna recibe a Pachuca en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 10
Estadio Nuevo Corona

Cómo sintonizar el Santos Laguna vs Pachuca

El partido entre Santos Laguna y Pachuca se puede ver en vivo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

Los Guerreros, dirigidos por Renato Paiva, atraviesan un momento irregular. Después de caer ante Cruz Azul y Puebla, el equipo logró remontar con victorias sobre FC Juárez y Toluca, aunque la inestabilidad sigue siendo su mayor problema en esta temporada.

Pachuca llega a Torreón con mayor solidez. Benjamin Mora ha construido un bloque difícil de superar: los Tuzos no han perdido en sus últimas cuatro salidas y vienen de empatar ante Tijuana y ganar en casa de Atlante.

Santos necesita los tres puntos para alejarse de los puestos de descenso, donde la presión aumenta jornada a jornada. Un tropiezo en casa complicaría seriamente sus aspiraciones de escalar en el Apertura.

Pachuca, por su parte, tiene la oportunidad de consolidarse en la zona de liguilla. Una victoria en el Estadio Nuevo Corona les daría un impulso importante en la segunda mitad del torneo.

Noticias de los equipos y escuadras

Santos Laguna contra Pachuca alineaciones probables

Manager

  • R. Paiva

Renato Paiva no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión de cara a este partido, aunque se esperan novedades sobre la alineación prevista a medida que se acerque el pitido inicial. Para Pachuca, Benjamin Mora tampoco registra ausencias reportadas en este momento. Las actualizaciones sobre ambos planteles se irán añadiendo conforme se aproxime el encuentro.

Forma

SAN

SAN - Formulario

PUE
L3-2
TIG
D0-0
CRU
L1-0
JUA
W2-1
TOL
W2-3
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PAC

PAC - Formulario

SAN
D1-1
CDG
D1-1
JUA
W0-2
ATL
W0-3
TIJ
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Santos Laguna llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante Toluca, y también sumaron tres puntos frente a FC Juárez por 2-1. En el debe quedan la derrota 1-0 ante Cruz Azul y la caída 3-2 contra Puebla. En total, los guerreros marcaron siete goles y encajaron siete en esa racha.

Pachuca presenta un recorrido más estable: dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimas cinco jornadas. Los Tuzos empataron 2-2 ante Tijuana en su salida más reciente, y antes de eso ganaron 0-3 en casa de Atlante y 0-2 frente a FC Juárez. El equipo de Mora ha marcado nueve goles y solo ha encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Santos LagunaEmpatePachuca
1
1
3
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
4
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
2
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en la Liga MX, con Pachuca ganando 4-2 como local. Antes de ese partido, Santos Laguna se impuso 1-0 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, Pachuca acumula tres victorias frente a dos de Santos Laguna, con un marcador global de 9-6 a favor de los Tuzos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
9612209+1119
L
W
W
W
W
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
9531178+918
D
W
W
D
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
8521178+917
D
L
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
95041615+115
L
W
W
W
L
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
8422118+314
D
W
W
L
D
6
LeónLeónLEO
94231210+214
D
W
L
D
W
7
TijuanaTijuanaTIJ
84221210+214
D
L
W
L
W
8
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
9
AtlasAtlasATL
94231315-214
D
L
D
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
84131410+413
W
D
L
L
W
11
PachucaPachucaPAC
93331510+512
D
W
W
D
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
93331213-112
D
L
W
L
D
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
92341116-59
W
L
L
W
D
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
NecaxaNecaxaNEC
92251016-68
L
L
D
L
D
16
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
9216915-67
W
W
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

Santos Laguna ocupa el puesto 17 del Apertura, lo que los sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita urgente. Pachuca, en el puesto 11, está a un paso de entrar en la pelea por los puestos de liguilla, y una victoria en Torreón podría acercarlos al grupo de los ocho.

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