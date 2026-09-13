Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 8 13 sept 2026 - 21:00 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y FC Juárez se puede seguir en vivo a través de las plataformas disponibles. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming para este encuentro de Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos Laguna recibe a FC Juárez en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos equipos hundidos en la parte baja de la clasificación.

Los Guerreros atraviesan un momento delicado. Renato Paiva no ha encontrado la fórmula para sacar a su equipo del pozo: Santos acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y llega a este encuentro tras caer ante Cruz Azul por la mínima diferencia.

Los Bravos de Juárez no están en mejor situación. Pedro Caixinha dirige un equipo que ha perdido los cinco partidos más recientes, con un balance de goles francamente preocupante. La derrota por 6-1 ante Monterrey resume la fragilidad defensiva que arrastra el conjunto fronterizo.

Ambos equipos se encuentran en la zona de descenso del Apertura. Santos ocupa el puesto 17 y Juárez el 18, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo con implicaciones inmediatas en la tabla.

Para Santos, jugar en casa es una oportunidad que no puede desaprovechar. Tres puntos alejarían a Los Guerreros del fondo de la tabla y aliviarían la presión sobre Paiva.

Juárez necesita con urgencia romper su racha negativa. Sin embargo, las cifras recientes no invitan al optimismo para los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Santos Laguna vs FC Juárez en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Santos Laguna llega a este partido bajo las órdenes de Renato Paiva. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados, suspendidos ni alineación probable para los locales. Se actualizará la información conforme se acerque el inicio del partido.

FC Juárez, dirigido por Pedro Caixinha, tampoco ha comunicado novedades sobre bajas por lesión o sanción, ni ha dado a conocer su once inicial previsto. Cualquier novedad en la plantilla visitante se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Cruz Azul en Liga MX, y antes de eso igualaron sin goles frente a Tigres. En este período, Los Guerreros han marcado tres goles y encajado cinco, con dificultades evidentes para generar peligro ofensivo.

FC Juárez ha perdido los cinco encuentros más recientes. La última derrota llegó ante Pachuca por 0-2 en Liga MX, y antes de eso cayeron 4-0 ante Toluca. En esos cinco partidos, Los Bravos han anotado solo dos goles y han recibido quince, lo que refleja una crisis defensiva de gran magnitud.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026 en Liga MX, cuando Santos Laguna y FC Juárez empataron 2-2 en el Estadio Nuevo Corona. En los últimos cinco enfrentamientos, FC Juárez acumula tres victorias por una de Santos Laguna, con un empate. Los Bravos ganaron 2-1 en agosto de 2025 y 1-0 en enero de 2025, mientras que Santos no ha conseguido imponerse en sus dos últimas citas como local ante este rival.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa el puesto 17 y FC Juárez se sitúa en el 18.