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Liga MX
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Cómo ver Santos Laguna vs FC Juárez: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Santos Laguna vs FC Juárez
Santos Laguna
FC Juárez
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Santos Laguna y FC Juárez, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 8
Estadio Nuevo Corona
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Cómo ver Santos Laguna vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y FC Juárez se puede seguir en vivo a través de las plataformas disponibles. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de streaming para este encuentro de Liga MX.

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Santos Laguna recibe a FC Juárez en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que enfrenta a dos equipos hundidos en la parte baja de la clasificación.

Los Guerreros atraviesan un momento delicado. Renato Paiva no ha encontrado la fórmula para sacar a su equipo del pozo: Santos acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y llega a este encuentro tras caer ante Cruz Azul por la mínima diferencia.

Los Bravos de Juárez no están en mejor situación. Pedro Caixinha dirige un equipo que ha perdido los cinco partidos más recientes, con un balance de goles francamente preocupante. La derrota por 6-1 ante Monterrey resume la fragilidad defensiva que arrastra el conjunto fronterizo.

Ambos equipos se encuentran en la zona de descenso del Apertura. Santos ocupa el puesto 17 y Juárez el 18, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo con implicaciones inmediatas en la tabla.

Para Santos, jugar en casa es una oportunidad que no puede desaprovechar. Tres puntos alejarían a Los Guerreros del fondo de la tabla y aliviarían la presión sobre Paiva.

Juárez necesita con urgencia romper su racha negativa. Sin embargo, las cifras recientes no invitan al optimismo para los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Santos Laguna vs FC Juárez en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Santos Laguna contra FC Juárez alineaciones probables

Manager

  • R. Paiva

Santos Laguna llega a este partido bajo las órdenes de Renato Paiva. Por el momento no hay información confirmada sobre lesionados, suspendidos ni alineación probable para los locales. Se actualizará la información conforme se acerque el inicio del partido.

FC Juárez, dirigido por Pedro Caixinha, tampoco ha comunicado novedades sobre bajas por lesión o sanción, ni ha dado a conocer su once inicial previsto. Cualquier novedad en la plantilla visitante se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

SAN

SAN - Formulario

PHI
W0-2
CDG
L0-1
PUE
L3-2
TIG
D0-0
CRU
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
JUA

JUA - Formulario

RSL
L3-0
MON
L6-1
CFA
L1-2
TOL
L4-0
PAC
L0-2
Gol marcado (encajado)
2/17
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante Cruz Azul en Liga MX, y antes de eso igualaron sin goles frente a Tigres. En este período, Los Guerreros han marcado tres goles y encajado cinco, con dificultades evidentes para generar peligro ofensivo.

FC Juárez ha perdido los cinco encuentros más recientes. La última derrota llegó ante Pachuca por 0-2 en Liga MX, y antes de eso cayeron 4-0 ante Toluca. En esos cinco partidos, Los Bravos han anotado solo dos goles y han recibido quince, lo que refleja una crisis defensiva de gran magnitud.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Santos LagunaEmpateFC Juárez
0
1
4
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
2
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026 en Liga MX, cuando Santos Laguna y FC Juárez empataron 2-2 en el Estadio Nuevo Corona. En los últimos cinco enfrentamientos, FC Juárez acumula tres victorias por una de Santos Laguna, con un empate. Los Bravos ganaron 2-1 en agosto de 2025 y 1-0 en enero de 2025, mientras que Santos no ha conseguido imponerse en sus dos últimas citas como local ante este rival.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
7511176+1116
W
W
W
D
W
2
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
7421126+614
W
D
W
W
D
5
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
6
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
7
PueblaPueblaPUE
7412109+113
W
L
W
W
D
8
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
9
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
10
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
7322119+211
W
L
D
D
W
11
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
12
LeónLeónLEO
731399010
L
D
W
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
TigresTigresTIG
8143911-27
D
D
D
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
8143712-57
L
D
D
L
D
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
7133813-56
L
W
D
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
7016412-81
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
7007321-180
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa el puesto 17 y FC Juárez se sitúa en el 18.

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