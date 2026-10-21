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Cómo ver Santos Laguna vs Club Universidad Nacional: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Santos Laguna vs Club Universidad Nacional
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Club Universidad Nacional
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Santos Laguna y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
Estadio Nuevo Corona
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Cómo ver Santos Laguna vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en vivo a través de Disney+, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. Las opciones de canal de TV y streaming se detallan a continuación.

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Santos Laguna recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que llega en un momento crítico para ambos clubes.

Renato Paiva ha conseguido transformar a Los Guerreros en un equipo difícil de parar. Santos llega a este partido con cinco victorias consecutivas en Liga MX, una racha que los ha consolidado como uno de los equipos en mejor momento del torneo.

Pumas, dirigidos por Esteban Solari, atraviesan un período más irregular. Los universitarios llegan a Torreón con resultados mixtos en sus últimas salidas y necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Estadio Nuevo Corona ha sido un fortín para Santos en los últimos meses, y Paiva esperará que su afición empuje al equipo desde el primer minuto. Para Pumas, ganar de visitante es una asignatura pendiente que Solari debe resolver.

Con ambos equipos en posiciones incómodas de la tabla, los tres puntos tienen un peso enorme. El que gane dará un paso importante hacia la tranquilidad en el Apertura 2026.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Santos Laguna vs Pumas en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Santos Laguna contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

Manager

  • R. Paiva

Renato Paiva aún no ha confirmado su once probable para este encuentro, y no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el plantel de Santos Laguna. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Esteban Solari tampoco ha desvelado su alineación para la visita a Torreón, y Pumas no registran ausencias confirmadas por lesión o suspensión en este momento. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

SAN

SAN - Formulario

JUA
W2-1
TOL
W2-3
PAC
W1-0
SAN
W1-2
QFC
W5-0
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CUN

CUN - Formulario

CDG
L3-0
ATL
D1-1
SAN
L2-3
CRU
D3-3
ATL
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Santos Laguna llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una contundente goleada 5-0 ante Querétaro FC, y en esa misma racha también se impusieron 1-0 al Pachuca. Los Guerreros han anotado 11 goles y encajado solo cuatro en esos cinco encuentros, una diferencia que refleja su solidez actual.

Pumas presentan un registro más desigual en sus últimas cinco jornadas: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su partido más reciente acabó en victoria 2-1 ante Atlante, aunque antes cayeron 3-0 ante el CD Guadalajara. Los universitarios han marcado nueve goles y recibido siete en ese tramo, con resultados que muestran una cara distinta en cada salida.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Santos LagunaEmpateClub Universidad Nacional
1
1
3
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
4
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
3
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
0
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
2
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
3
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
4Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando Club Universidad Nacional venció 4-0 a Santos Laguna en un partido de Liga MX disputado en el estadio de los Pumas. En los últimos cinco duelos directos, los universitarios dominan con claridad: tres victorias para Pumas, una igualada y un triunfo para Santos, con el conjunto capitalino sin perder en sus tres visitas más recientes a este enfrentamiento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
4
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
5
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa la novena posición y Pumas se sitúa en el undécimo lugar, lo que deja a ambos equipos en la mitad de la tabla con trabajo por hacer si quieren asegurar su presencia en la Liguilla.

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