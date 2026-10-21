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Liga MX - Jornada 13 21 oct 2026 - 23:10 Estadio Nuevo Corona

Cómo ver Santos Laguna vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en vivo a través de Disney+, Canal 5 Televisa y TUDN En Vivo. Las opciones de canal de TV y streaming se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos Laguna recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Nuevo Corona de Torreón en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX que llega en un momento crítico para ambos clubes.

Renato Paiva ha conseguido transformar a Los Guerreros en un equipo difícil de parar. Santos llega a este partido con cinco victorias consecutivas en Liga MX, una racha que los ha consolidado como uno de los equipos en mejor momento del torneo.

Pumas, dirigidos por Esteban Solari, atraviesan un período más irregular. Los universitarios llegan a Torreón con resultados mixtos en sus últimas salidas y necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

El Estadio Nuevo Corona ha sido un fortín para Santos en los últimos meses, y Paiva esperará que su afición empuje al equipo desde el primer minuto. Para Pumas, ganar de visitante es una asignatura pendiente que Solari debe resolver.

Con ambos equipos en posiciones incómodas de la tabla, los tres puntos tienen un peso enorme. El que gane dará un paso importante hacia la tranquilidad en el Apertura 2026.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Santos Laguna vs Pumas en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Renato Paiva aún no ha confirmado su once probable para este encuentro, y no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en el plantel de Santos Laguna. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Esteban Solari tampoco ha desvelado su alineación para la visita a Torreón, y Pumas no registran ausencias confirmadas por lesión o suspensión en este momento. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Santos Laguna llega en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una contundente goleada 5-0 ante Querétaro FC, y en esa misma racha también se impusieron 1-0 al Pachuca. Los Guerreros han anotado 11 goles y encajado solo cuatro en esos cinco encuentros, una diferencia que refleja su solidez actual.

Pumas presentan un registro más desigual en sus últimas cinco jornadas: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su partido más reciente acabó en victoria 2-1 ante Atlante, aunque antes cayeron 3-0 ante el CD Guadalajara. Los universitarios han marcado nueve goles y recibido siete en ese tramo, con resultados que muestran una cara distinta en cada salida.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando Club Universidad Nacional venció 4-0 a Santos Laguna en un partido de Liga MX disputado en el estadio de los Pumas. En los últimos cinco duelos directos, los universitarios dominan con claridad: tres victorias para Pumas, una igualada y un triunfo para Santos, con el conjunto capitalino sin perder en sus tres visitas más recientes a este enfrentamiento.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Santos Laguna ocupa la novena posición y Pumas se sitúa en el undécimo lugar, lo que deja a ambos equipos en la mitad de la tabla con trabajo por hacer si quieren asegurar su presencia en la Liguilla.