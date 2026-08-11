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Real Salt Lake vs FC Juárez: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Salt Lake vs FC Juárez
Real Salt Lake
FC Juárez
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Real Salt Lake y FC Juárez, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver Real Salt Lake vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Salt Lake y FC Juárez se puede ver en directo a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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Real Salt Lake recibe a FC Juárez en la Leagues Cup, un duelo de fase de grupos entre un equipo de la MLS que busca reencauzar su temporada y un conjunto mexicano que llega con la confianza de dos victorias consecutivas en el torneo.

Pablo Mastroeni atraviesa uno de los momentos más complicados de su etapa al frente del equipo. El conjunto de Utah suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos competitivos y necesita una respuesta contundente ante su afición para mantenerse con vida en el torneo.

Sin embargo, el triunfo ante Atlante por 4-0 el pasado 9 de agosto representa un punto de inflexión. Esa victoria fue la más clara del equipo en semanas y puede servir de trampolín para afrontar este partido con mayor solidez.

FC Juárez, por su parte, llega en un momento diferente dentro de la Leagues Cup. Los Bravos de Pedro Caixinha ganaron sus dos primeros partidos del torneo, ante Minnesota United y Vancouver Whitecaps, y se han convertido en uno de los conjuntos más sólidos del grupo.

El rendimiento doméstico del equipo juarense ha sido irregular. Tres derrotas consecutivas en Liga MX, incluyendo un contundente 5-1 ante Club Universidad Nacional, contrastan con su buen desempeño en este torneo internacional, donde han demostrado capacidad para competir fuera de casa.

La situación en la tabla de la Leagues Cup añade más contexto al partido. FC Juárez ocupa la séptima posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el puesto 12. Para el equipo local, los tres puntos son prácticamente obligatorios.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Real Salt Lake contra FC Juárez alineaciones probables

Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
Formación
FC Juárez crest
FC Juárez
JUA
FC Juárez crest
FC Juárez
JUA

Manager

  • P. Mastroeni

Pablo Mastroeni dirige a Real Salt Lake en este partido de Leagues Cup. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones, y no se ha publicado un once probable para el encuentro. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el pitido inicial.

Pedro Caixinha tampoco ha facilitado novedades sobre el estado de su plantilla. FC Juárez no registra lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido, y la alineación titular sigue sin estar definida públicamente. Se informará de cualquier novedad antes del inicio del encuentro.

Forma

RSL

RSL - Formulario

LAF
L3-1
POT
L2-1
STL
D1-1
TIG
L1-1
ATL
W4-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
JUA

JUA - Formulario

PUE
L0-1
CDG
L1-0
CUN
L1-5
MIN
W1-2
VAN
W1-3
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Real Salt Lake acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-0 ante Atlante en la Leagues Cup el 9 de agosto, su mejor actuación en semanas. Antes de ese resultado, el equipo había empatado 1-1 con St. Louis City en la MLS y encajado derrotas ante Portland Timbers (2-1) y Los Ángeles FC (3-1). En esos cinco encuentros, el equipo de Utah marcó ocho goles y encajó otros ocho.

FC Juárez ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup el 8 de agosto. Antes de eso, los Bravos ganaron 2-1 a Minnesota United en el torneo, aunque en Liga MX encadenaron tres derrotas consecutivas, incluida la goleada de 5-1 ante Club Universidad Nacional. El equipo mexicano ha marcado siete goles y encajado nueve en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Real Salt Lake y FC Juárez en el historial disponible. La Leagues Cup es uno de los pocos escenarios donde clubes de la MLS y la Liga MX se miden de forma competitiva, y este partido puede representar uno de sus primeros cruces en un torneo oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
2
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
3
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
7
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
9
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
10
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
11
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
12
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
13
TigresTigresTIG
20201104
W
W
14
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
15
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
16
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
17
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
18
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
19
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
20
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
21
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
22
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
23
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
24
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
25
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
26
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
27
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
28
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
29
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
30
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
31
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
32
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
33
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
34
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, FC Juárez ocupa la séptima posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el puesto 12.

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