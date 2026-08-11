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Leagues Cup - Jornada 3 11 ago 2026 - 21:30

Cómo ver Real Salt Lake vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Salt Lake y FC Juárez se puede ver en directo a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Salt Lake recibe a FC Juárez en la Leagues Cup, un duelo de fase de grupos entre un equipo de la MLS que busca reencauzar su temporada y un conjunto mexicano que llega con la confianza de dos victorias consecutivas en el torneo.

Pablo Mastroeni atraviesa uno de los momentos más complicados de su etapa al frente del equipo. El conjunto de Utah suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos competitivos y necesita una respuesta contundente ante su afición para mantenerse con vida en el torneo.

Sin embargo, el triunfo ante Atlante por 4-0 el pasado 9 de agosto representa un punto de inflexión. Esa victoria fue la más clara del equipo en semanas y puede servir de trampolín para afrontar este partido con mayor solidez.

FC Juárez, por su parte, llega en un momento diferente dentro de la Leagues Cup. Los Bravos de Pedro Caixinha ganaron sus dos primeros partidos del torneo, ante Minnesota United y Vancouver Whitecaps, y se han convertido en uno de los conjuntos más sólidos del grupo.

El rendimiento doméstico del equipo juarense ha sido irregular. Tres derrotas consecutivas en Liga MX, incluyendo un contundente 5-1 ante Club Universidad Nacional, contrastan con su buen desempeño en este torneo internacional, donde han demostrado capacidad para competir fuera de casa.

La situación en la tabla de la Leagues Cup añade más contexto al partido. FC Juárez ocupa la séptima posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el puesto 12. Para el equipo local, los tres puntos son prácticamente obligatorios.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, las opciones de streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pablo Mastroeni dirige a Real Salt Lake en este partido de Leagues Cup. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones, y no se ha publicado un once probable para el encuentro. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el pitido inicial.

Pedro Caixinha tampoco ha facilitado novedades sobre el estado de su plantilla. FC Juárez no registra lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido, y la alineación titular sigue sin estar definida públicamente. Se informará de cualquier novedad antes del inicio del encuentro.

Forma

Real Salt Lake acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-0 ante Atlante en la Leagues Cup el 9 de agosto, su mejor actuación en semanas. Antes de ese resultado, el equipo había empatado 1-1 con St. Louis City en la MLS y encajado derrotas ante Portland Timbers (2-1) y Los Ángeles FC (3-1). En esos cinco encuentros, el equipo de Utah marcó ocho goles y encajó otros ocho.

FC Juárez ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup el 8 de agosto. Antes de eso, los Bravos ganaron 2-1 a Minnesota United en el torneo, aunque en Liga MX encadenaron tres derrotas consecutivas, incluida la goleada de 5-1 ante Club Universidad Nacional. El equipo mexicano ha marcado siete goles y encajado nueve en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Real Salt Lake y FC Juárez en el historial disponible. La Leagues Cup es uno de los pocos escenarios donde clubes de la MLS y la Liga MX se miden de forma competitiva, y este partido puede representar uno de sus primeros cruces en un torneo oficial.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, FC Juárez ocupa la séptima posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el puesto 12.