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Liga MX
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Cómo ver Querétaro FC vs León: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Querétaro FC vs León
Querétaro FC
León
Liga MX

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre Querétaro FC y León. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Querétaro FC recibe a León en el Estadio La Corregidora de Querétaro en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 con implicaciones directas en la tabla general para ambos clubes. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga MX - Jornada 9
Estadio La Corregidora

Cómo sintonizar el Querétaro FC vs León

El partido entre Querétaro FC y León se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación se muestran las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

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Acerca del encuentro

Los Gallos Blancos llegan con buen momento. El equipo de Esteban Gonzalez encadenó dos victorias consecutivas en liga ante Tijuana y Atlas, resultados que los mantienen en la parte media-alta de la clasificación y con aspiraciones de seguir escalando posiciones.

León, por su parte, viene de una semana agitada. La derrota 3-1 ante Club Universidad Nacional el 11 de septiembre fue un golpe, aunque los de Ignacio Ambriz respondieron días antes con un triunfo 1-0 sobre CF América en la Leagues Cup, una muestra de que el equipo tiene nivel cuando encuentra su mejor versión.

El conjunto visitante también sumó tres puntos importantes antes de ese tropiezo, con una victoria 2-0 sobre Atlético de San Luis el 15 de septiembre que mantiene viva su candidatura en el Apertura.

Son dos equipos separados por un punto en la tabla, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo con consecuencias reales en la lucha por los puestos de liguilla.

Noticias de los equipos y escuadras

Querétaro FC contra León alineaciones probables

Manager

  • E. Gonzalez

Esteban Gonzalez no ha confirmado un once probable para Querétaro FC de cara a este partido. No hay lesionados ni sancionados registrados en el equipo local por el momento, y la información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Ignacio Ambriz tampoco ha adelantado su alineación prevista para León. El técnico visitante no cuenta con bajas confirmadas en este momento. Se añadirán novedades sobre el estado del plantel antes del pitido inicial.

Forma

QFC

QFC - Formulario

LAF
L1-1
CUN
D0-0
TOL
L1-2
ATL
W1-3
TIJ
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEO

LEO - Formulario

ATL
D1-1
TOL
L2-0
CFA
W1-0
CUN
L3-1
SAN
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Querétaro FC acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Tijuana en Liga MX el 12 de septiembre, y antes de eso vencieron 3-1 al Atlas. El equipo también cayó 2-1 ante Toluca, empató sin goles con Club Universidad Nacional y perdió 1-1 en la Leagues Cup ante Los Ángeles FC. En total, los Gallos han marcado cuatro goles y encajado cinco en ese tramo.

León presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue 3-1 frente a Club Universidad Nacional en Liga MX el 11 de septiembre. Antes de eso, el equipo de Ambriz ganó 1-0 al CF América en la Leagues Cup y cayó 2-0 ante Toluca en la misma competición. También empató 1-1 con Atlante en liga. El triunfo 2-0 sobre Atlético de San Luis el 15 de septiembre es el resultado más reciente del equipo visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Querétaro FCEmpateLeón
2
1
2
Liga MX
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
2
León badge
León
LEO
0
F
Liga MX
León badge
León
LEO
3
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
0
F
Liga MX
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
1
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
4
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
0
F
Liga MX
León badge
León
LEO
0
Querétaro FC badge
Querétaro FC
QFC
2
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 7 de febrero de 2026 en Liga MX, con Querétaro FC venciendo a León 2-0 como local. En los últimos cinco duelos directos, el balance está igualado con dos victorias para cada equipo y un empate, con León ganando 3-0 en agosto de 2025 y 4-0 en octubre de 2024, mientras que Querétaro se impuso 2-0 en febrero de 2026 y empató 1-1 en abril de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
8611186+1219
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
8521156+917
W
W
D
W
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
5
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
7
LeónLeónLEO
8413119+213
W
L
D
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
9
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
10
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
83231112-111
L
W
L
D
D
12
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
8134815-76
L
L
W
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
8116613-74
W
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Querétaro FC ocupa la sexta posición y León la séptima, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se juegan mantenerse en la pelea por los primeros lugares y asegurar su lugar en la liguilla.

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