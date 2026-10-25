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Liga MX - Jornada 14 25 oct 2026 - 21:00 Estadio La Corregidora

Cómo ver Querétaro FC vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Querétaro FC y Cruz Azul se podrá ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión.

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Querétaro FC recibe a Cruz Azul en el Estadio La Corregidora de Querétaro en un partido correspondiente a la Liga MX Apertura 2026. Los Gallos Blancos de Esteban González buscan recuperar terreno en casa tras un tramo complicado, mientras que Joel Huiqui lleva a La Máquina con la mirada puesta en los puestos de Liguilla.

Querétaro llega a este partido después de dos derrotas consecutivas. La caída más reciente fue ante Atlético de San Luis, un resultado que frenó el impulso que habían generado con victorias sobre Atlante y CD Guadalajara. El equipo local necesita una respuesta contundente frente a su afición.

Cruz Azul, en cambio, trae consigo una racha positiva que le ha permitido escalar hasta la tercera posición del Apertura. La victoria 5-0 sobre FC Juárez y el triunfo posterior en Pachuca muestran a un equipo que ha encontrado regularidad en el momento más importante de la temporada.

El historial reciente entre ambos clubes no ofrece una ventaja clara para ninguno. Los últimos cinco enfrentamientos han sido disputados, con resultados que han ido en ambas direcciones y varios empates que reflejan la paridad entre estos rivales.

El duelo entre una escuadra local que necesita puntos para alejarse de la zona de peligro y un visitante que aspira a consolidarse entre los mejores del torneo promete ser un partido con mucho en juego. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Esteban González dirige a Querétaro FC para este compromiso. Por el momento no se ha confirmado una alineación probable, ni se dispone de información sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Los detalles se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Joel Huiqui tampoco ha revelado el once titular de Cruz Azul para este encuentro. Al igual que en el caso del equipo visitante, no hay noticias confirmadas sobre bajas por lesión o suspensión. Se esperan novedades antes del pitazo inicial.

Forma

Querétaro FC acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Atlético de San Luis, y antes de eso cayeron 5-0 frente a Santos Laguna. En ese mismo tramo, los Gallos sumaron victorias ante Atlante y CD Guadalajara, además de un empate 1-1 con León. El equipo anotó seis goles y recibió nueve en esos cinco compromisos.

Cruz Azul llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros competitivos. El resultado más reciente fue el triunfo 2-1 en Pachuca, que siguió a la goleada 5-0 sobre FC Juárez. La Máquina también igualó 3-3 con Club Universidad Nacional y con Toluca, y sufrió una derrota 1-0 ante Monterrey. El equipo anotó 14 goles y concedió siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre Querétaro FC y Cruz Azul tuvo lugar en abril de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1 en la Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Cruz Azul se impuso en tres ocasiones, mientras que Querétaro no logró ninguna victoria, con dos partidos terminando en empate. Los resultados anteriores incluyen un 2-2, una victoria 1-0 de Cruz Azul, una derrota 0-2 de Querétaro en casa y una caída 1-3 también en el Estadio La Corregidora.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Cruz Azul ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa como uno de los candidatos firmes a disputar la Liguilla, mientras que Querétaro FC está en el octavo lugar, en una zona donde cada punto resulta determinante para no perder contacto con los puestos de clasificación.