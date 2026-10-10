Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 11 10 oct 2026 - 19:00 Estadio La Corregidora

Cómo ver Querétaro FC vs Atlante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Querétaro FC vs Atlante se puede ver en vivo a través de las plataformas indicadas. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de streaming disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Estadio La Corregidora recibe este encuentro de Liga MX entre Querétaro FC y Atlante, un duelo que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la tabla del Apertura 2026.

Los Gallos Blancos llegan con paso firme. Tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Guadalajara, han colocado al equipo de Esteban González entre los equipos a seguir en la primera mitad de la tabla.

Atlante, de vuelta en la máxima categoría del fútbol mexicano, atraviesa un proceso de adaptación. Miguel Herrera dirige a un equipo que ha sumado puntos importantes, como la victoria por 4-2 ante Monterrey, pero que aún busca regularidad en su regreso a la élite.

El contraste de posiciones en la tabla convierte este partido en un examen diferente para cada equipo. Para Querétaro, la oportunidad de consolidar su lugar en la zona de clasificación. Para Atlante, una salida de la zona baja que reafirme sus aspiraciones de permanencia.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Esteban González prepara a su Querétaro FC para recibir a los visitantes, aunque por el momento no se cuenta con información confirmada sobre el once titular ni sobre bajas por lesión o sanción. Se espera que los detalles se actualicen conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Miguel Herrera lleva las riendas de un Atlante que tampoco ha dado a conocer su alineación probable ni el estado físico de su plantilla. Cualquier novedad sobre el equipo se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

Querétaro FC llega con buenas sensaciones tras acumular tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Los Gallos han marcado siete goles y encajado cinco en ese tramo, con el triunfo por 0-2 ante el Guadalajara como resultado más reciente. Antes de eso, el equipo también doblegó al Atlas por 1-3, lo que refleja la capacidad ofensiva del conjunto de Esteban González fuera de casa.

Atlante, por su parte, presenta un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los de Miguel Herrera han anotado ocho goles y recibido ocho en ese período, con el contundente 4-2 ante Monterrey como su mejor resultado reciente. Sin embargo, la derrota por 0-3 ante Pachuca evidencia la irregularidad que aún acompaña al equipo en su regreso a la primera división.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos clubes se remonta a la temporada 2013-2014, cuando Atlante se impuso por 4-2 en el último enfrentamiento directo, jugado en marzo de 2014 en Liga MX. En los cinco partidos registrados entre ambos, cada equipo ha sumado dos victorias y un empate, con los goles repartidos de manera equilibrada a lo largo de los años.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Querétaro FC ocupa la quinta posición, dentro de la zona de clasificación directa, mientras que Atlante se sitúa en el decimoquinto lugar, en la parte baja de la clasificación.