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Liga MX - Jornada 13 21 oct 2026 - 21:00 Estadio Cuahutehmoc

Cómo ver Puebla vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Puebla vs Monterrey en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Puebla recibe a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Gerardo Espinoza dirige a La Franja en casa con la intención de cortar una racha irregular. Puebla no ha ganado en sus últimas cinco jornadas de liga y necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de liguilla.

Monterrey llega a Puebla con algo más de confianza tras su victoria más reciente, aunque la inconsistencia ha marcado su Apertura. Matias Almeyda sabe que un tropiezo en el Cuauhtémoc complicaría aún más sus aspiraciones en la tabla.

El historial entre estos dos clubes favorece a los Rayados. Monterrey ha ganado tres de los últimos cinco encuentros entre ambos, y ese antecedente pesa en el ambiente previo al partido.

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Noticias del equipo y escuadras

Gerardo Espinoza aún no ha confirmado el once inicial de Puebla para este partido. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para el equipo local, y se esperan novedades sobre el equipo más cerca del pitido inicial.

Por parte de Monterrey, Matias Almeyda tampoco ha anunciado su alineación. Al igual que su rival, el conjunto visitante no registra bajas oficiales por lesión o suspensión en este momento, con actualizaciones previstas antes del partido.

Forma

Puebla llega a este partido con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante Tijuana, y antes de eso igualaron 1-1 con León. La Franja ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese tramo, una estadística que refleja sus dificultades tanto para generar como para defender.

Monterrey presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas competitivas. Los Rayados ganaron 2-1 ante Pachuca en su partido más reciente, y también se impusieron 1-0 al Cruz Azul. Sin embargo, una derrota 4-2 ante Atlante muestra la fragilidad defensiva que ha lastrado su campaña. En esos cinco partidos, Monterrey ha anotado ocho goles y recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 22 de abril de 2026, cuando Monterrey venció 2-1 a Puebla en el Estadio BBVA en la Liga MX. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Monterrey acumula tres victorias por una de Puebla, con un empate. Entre ambos han sumado once goles en esos cinco duelos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Puebla ocupa la octava posición y Monterrey la duodécima. Los locales están dentro de la zona de liguilla, mientras que los Rayados tienen trabajo por delante para alcanzarlos.