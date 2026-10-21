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Cómo ver Puebla vs Monterrey: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Puebla vs Monterrey
Puebla
Monterrey
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Puebla y Monterrey, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 13
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Cómo ver Puebla vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Puebla vs Monterrey en vivo se detallan a continuación.

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Puebla recibe a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc en un partido de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

Gerardo Espinoza dirige a La Franja en casa con la intención de cortar una racha irregular. Puebla no ha ganado en sus últimas cinco jornadas de liga y necesita sumar de a tres para no alejarse de los puestos de liguilla.

Monterrey llega a Puebla con algo más de confianza tras su victoria más reciente, aunque la inconsistencia ha marcado su Apertura. Matias Almeyda sabe que un tropiezo en el Cuauhtémoc complicaría aún más sus aspiraciones en la tabla.

El historial entre estos dos clubes favorece a los Rayados. Monterrey ha ganado tres de los últimos cinco encuentros entre ambos, y ese antecedente pesa en el ambiente previo al partido.

Para conocer cómo ver el partido en vivo, los canales de televisión disponibles y toda la información sobre la transmisión, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Puebla contra Monterrey alineaciones probables

Manager

  • G. Espinoza

Gerardo Espinoza aún no ha confirmado el once inicial de Puebla para este partido. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para el equipo local, y se esperan novedades sobre el equipo más cerca del pitido inicial.

Por parte de Monterrey, Matias Almeyda tampoco ha anunciado su alineación. Al igual que su rival, el conjunto visitante no registra bajas oficiales por lesión o suspensión en este momento, con actualizaciones previstas antes del partido.

Forma

PUE

PUE - Formulario

TOL
L0-1
ATL
D1-1
TIG
L1-0
LEO
D1-1
TIJ
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/4
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MON

MON - Formulario

TIG
D0-0
CRU
W1-0
ATL
L4-2
CFA
D1-1
PAC
W2-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Puebla llega a este partido con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante Tijuana, y antes de eso igualaron 1-1 con León. La Franja ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese tramo, una estadística que refleja sus dificultades tanto para generar como para defender.

Monterrey presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas competitivas. Los Rayados ganaron 2-1 ante Pachuca en su partido más reciente, y también se impusieron 1-0 al Cruz Azul. Sin embargo, una derrota 4-2 ante Atlante muestra la fragilidad defensiva que ha lastrado su campaña. En esos cinco partidos, Monterrey ha anotado ocho goles y recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PueblaEmpateMonterrey
0
1
4
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
2
Monterrey badge
Monterrey
MON
4
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 22 de abril de 2026, cuando Monterrey venció 2-1 a Puebla en el Estadio BBVA en la Liga MX. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Monterrey acumula tres victorias por una de Puebla, con un empate. Entre ambos han sumado once goles en esos cinco duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
4
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
5
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Puebla ocupa la octava posición y Monterrey la duodécima. Los locales están dentro de la zona de liguilla, mientras que los Rayados tienen trabajo por delante para alcanzarlos.

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