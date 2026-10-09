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Liga MX - Jornada 11 9 oct 2026 - 21:00 Estadio Cuahutehmoc

Cómo ver Puebla vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Puebla y León se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Cuauhtémoc de Puebla acoge un partido de la Liga MX Apertura 2026 entre Puebla y León, dos clubes que llegan a este encuentro con necesidades distintas y trayectorias recientes que invitan a la reflexión.

Puebla, dirigido por Gerardo Espinoza, atraviesa un momento irregular. Los resultados recientes no han sido los esperados y el equipo necesita sumar puntos para mejorar su posición en la tabla y alejarse de la zona de peligro.

León, con Ignacio Ambriz en el banquillo, llega con mayor solidez. Los Panzas Verdes han mostrado más consistencia en las últimas jornadas y buscan consolidar su lugar entre los equipos de la parte alta del torneo.

El historial entre ambos clubes es equilibrado y añade un componente de imprevisibilidad a este duelo. Los antecedentes recientes muestran que ninguno de los dos equipos domina claramente al otro.

El partido promete un duelo táctico en el que la solidez defensiva de León chocará con la necesidad de Puebla de imponer su localía. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Puebla, el técnico Gerardo Espinoza no ha confirmado alineación titular. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte de León, Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer su once inicial. De igual forma, no se registran bajas por lesión o sanción en el conjunto visitante según los datos disponibles. Cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

Puebla llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Tigres. En ese tramo, los locales también cayeron 2-0 ante CF América y 0-1 frente a Toluca, aunque lograron un triunfo 0-1 sobre Necaxa jugando como visitantes.

León presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. Los visitantes ganaron su partido más reciente 2-1 ante FC Juárez y también se impusieron 2-0 al Atletico de San Luis. Su única derrota en ese período fue un 3-1 ante Club Universidad Nacional.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, con victoria de León por 0-1. En los cinco últimos duelos directos, León acumula tres victorias, Puebla una y el restante terminó en empate 2-2. Los conjuntos han marcado un total de diez goles en esos cinco partidos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, León ocupa la quinta posición, dentro de la zona de clasificación directa a la liguilla, mientras que Puebla se encuentra en el noveno lugar, en la frontera entre los puestos de playoff y la zona de riesgo. El resultado de este encuentro puede tener consecuencias directas para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.