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Liga MX
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Cómo ver Puebla vs León: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Puebla vs León
Puebla
León
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Puebla y León, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 11
Estadio Cuahutehmoc
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Cómo ver Puebla vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Puebla y León se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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El Estadio Cuauhtémoc de Puebla acoge un partido de la Liga MX Apertura 2026 entre Puebla y León, dos clubes que llegan a este encuentro con necesidades distintas y trayectorias recientes que invitan a la reflexión.

Puebla, dirigido por Gerardo Espinoza, atraviesa un momento irregular. Los resultados recientes no han sido los esperados y el equipo necesita sumar puntos para mejorar su posición en la tabla y alejarse de la zona de peligro.

León, con Ignacio Ambriz en el banquillo, llega con mayor solidez. Los Panzas Verdes han mostrado más consistencia en las últimas jornadas y buscan consolidar su lugar entre los equipos de la parte alta del torneo.

El historial entre ambos clubes es equilibrado y añade un componente de imprevisibilidad a este duelo. Los antecedentes recientes muestran que ninguno de los dos equipos domina claramente al otro.

El partido promete un duelo táctico en el que la solidez defensiva de León chocará con la necesidad de Puebla de imponer su localía. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Puebla contra León alineaciones probables

Manager

  • G. Espinoza

En cuanto a Puebla, el técnico Gerardo Espinoza no ha confirmado alineación titular. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte de León, Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer su once inicial. De igual forma, no se registran bajas por lesión o sanción en el conjunto visitante según los datos disponibles. Cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Forma

PUE

PUE - Formulario

CFA
L2-0
NEC
W0-1
TOL
L0-1
ATL
D1-1
TIG
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
LEO

LEO - Formulario

CFA
W1-0
CUN
L3-1
SAN
W2-0
QFC
D1-1
JUA
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Puebla llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante Tigres. En ese tramo, los locales también cayeron 2-0 ante CF América y 0-1 frente a Toluca, aunque lograron un triunfo 0-1 sobre Necaxa jugando como visitantes.

León presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y Leagues Cup. Los visitantes ganaron su partido más reciente 2-1 ante FC Juárez y también se impusieron 2-0 al Atletico de San Luis. Su única derrota en ese período fue un 3-1 ante Club Universidad Nacional.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PueblaEmpateLeón
1
1
3
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
0
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Puebla badge
Puebla
PUE
2
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
2
León badge
León
LEO
2
F
Liga MX
León badge
León
LEO
2
Puebla badge
Puebla
PUE
1
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de abril de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc, con victoria de León por 0-1. En los cinco últimos duelos directos, León acumula tres victorias, Puebla una y el restante terminó en empate 2-2. Los conjuntos han marcado un total de diez goles en esos cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
106222312+1120
D
L
W
W
W
2
CF AméricaCF AméricaCFA
96212110+1120
W
D
L
W
W
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
105321710+718
L
D
W
W
D
4
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
9522138+517
W
D
W
W
L
5
LeónLeónLEO
105231411+317
W
D
W
L
D
6
AtlasAtlasATL
105231617-117
W
D
L
D
L
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
105141918+116
D
L
W
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
94231413+114
L
D
L
W
L
9
PueblaPueblaPUE
104241112-114
L
D
L
W
L
10
MonterreyMonterreyMON
94141614+213
L
W
D
L
L
11
PachucaPachucaPAC
103341511+412
L
D
W
W
D
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
103341416-212
L
D
L
W
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
103341418-412
W
W
L
L
W
14
AtlanteAtlanteATL
102531215-311
W
D
L
D
D
15
TigresTigresTIG
102441013-310
W
L
D
D
D
16
Santos LagunaSantos LagunaSAN
103161015-510
W
W
W
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
102261220-88
L
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
10109725-183
L
W
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, León ocupa la quinta posición, dentro de la zona de clasificación directa a la liguilla, mientras que Puebla se encuentra en el noveno lugar, en la frontera entre los puestos de playoff y la zona de riesgo. El resultado de este encuentro puede tener consecuencias directas para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

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