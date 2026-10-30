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Liga MX
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Cómo ver Puebla vs Club Universidad Nacional: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Puebla vs Club Universidad Nacional
Puebla
Club Universidad Nacional
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Puebla y Club Universidad Nacional, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 15
Estadio Cuahutehmoc
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Cómo ver Puebla vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Puebla y Club Universidad Nacional se puede ver en vivo a través de TV Azteca en México y Disney+ en streaming. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en directo.

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Puebla recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo de Liga MX Apertura 2026 que los dos equipos afrontan con urgencia de puntos y poco margen de error.

Gerardo Espinoza lleva a La Franja a este partido desde una posición incómoda en la tabla. Puebla ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo una derrota 4-3 ante Atlas y una caída 1-4 frente a Monterrey. El equipo lleva apenas cuatro goles anotados en ese tramo y ha encajado nueve, cifras que reflejan los problemas que arrastra en ambas fases.

Pumas llega al Cuauhtémoc con algo más de solidez reciente, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. Esteban Solari suma un empate ante Tigres, una victoria ante Atlante y un empate ante Cruz Azul entre sus últimos resultados, aunque las derrotas ante Santos Laguna y Atlético de San Luis siguen pesando en el balance general.

El historial reciente entre ambos clubes favorece a Pumas. Los auriazules ganaron 3-2 en el Cuauhtémoc en febrero de 2026 y acumulan tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos. Puebla sabe que en casa necesita revertir esa tendencia.

La tabla del Apertura sitúa a los dos equipos en la zona baja, donde cada punto puede marcar la diferencia entre mantenerse en la pelea o quedar descolgado definitivamente. Para seguir el partido en vivo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Puebla contra Club Universidad Nacional alineaciones probables

Manager

  • G. Espinoza

Gerardo Espinoza no ha confirmado bajas por lesión ni sanción en el plantel de Puebla de cara a este partido. Se esperan novedades sobre la alineación más cerca del inicio del encuentro.

Esteban Solari tampoco ha anunciado ausencias en el equipo visitante. El técnico de Pumas no ha dado a conocer su once probable, y la información del equipo se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

PUE

PUE - Formulario

TIG
L1-0
LEO
D1-1
TIJ
D0-0
MON
L1-4
ATL
L4-3
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CUN

CUN - Formulario

SAN
L2-3
CRU
D3-3
ATL
W1-2
SAN
L2-0
TIG
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Puebla llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante Atlas, y antes de eso cayó 1-4 frente a Monterrey. En ese tramo de cinco partidos, La Franja anotó cuatro goles y encajó nueve.

Pumas presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los auriazules empataron 1-1 con Tigres en su partido más reciente y perdieron 2-0 ante Santos Laguna antes de eso. En el mismo periodo, el equipo de Solari marcó siete goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PueblaEmpateClub Universidad Nacional
0
1
4
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
2
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
3
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
0
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Liga MX
Puebla badge
Puebla
PUE
1
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
3
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
1
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
Liga MX
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
3
Puebla badge
Puebla
PUE
0
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Pumas se impuso 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc en partido de Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pumas acumula tres victorias por ninguna de Puebla, con un empate, y los cinco partidos han producido un total de 16 goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
148423419+1528
D
L
W
W
D
2
Cruz AzulCruz AzulCRU
148243223+926
W
W
W
D
D
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
147522112+926
W
W
D
D
L
4
AtlasAtlasATL
147342526-124
W
L
W
D
W
5
TolucaTolucaTOL
146532919+1023
D
D
D
L
D
6
LeónLeónLEO
146442118+322
D
W
L
D
W
7
TijuanaTijuanaTIJ
145632218+421
D
W
D
D
D
8
MonterreyMonterreyMON
136252318+520
L
W
W
D
L
9
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
136251718-120
L
L
L
W
W
10
Santos LagunaSantos LagunaSAN
146172020019
L
W
W
W
W
11
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
145451922-319
W
W
D
L
W
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
144552023-317
D
L
W
D
L
13
PachucaPachucaPAC
144462219+316
W
L
L
D
L
14
PueblaPueblaPUE
144461621-516
L
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
143651519-415
D
L
D
W
W
16
AtlanteAtlanteATL
143561420-614
L
W
L
L
W
17
NecaxaNecaxaNEC
142481627-1110
D
L
L
D
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
141211933-245
D
L
L
D
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Puebla ocupa la 14ª posición y Pumas la 12ª, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de mayor riesgo.

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