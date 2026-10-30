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Liga MX - Jornada 15 30 oct 2026 - 23:00 Estadio Cuahutehmoc

Cómo ver Puebla vs Club Universidad Nacional en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Puebla y Club Universidad Nacional se puede ver en vivo a través de TV Azteca en México y Disney+ en streaming. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en directo.

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Puebla recibe a Club Universidad Nacional en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo de Liga MX Apertura 2026 que los dos equipos afrontan con urgencia de puntos y poco margen de error.

Gerardo Espinoza lleva a La Franja a este partido desde una posición incómoda en la tabla. Puebla ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluyendo una derrota 4-3 ante Atlas y una caída 1-4 frente a Monterrey. El equipo lleva apenas cuatro goles anotados en ese tramo y ha encajado nueve, cifras que reflejan los problemas que arrastra en ambas fases.

Pumas llega al Cuauhtémoc con algo más de solidez reciente, aunque tampoco atraviesa su mejor momento. Esteban Solari suma un empate ante Tigres, una victoria ante Atlante y un empate ante Cruz Azul entre sus últimos resultados, aunque las derrotas ante Santos Laguna y Atlético de San Luis siguen pesando en el balance general.

El historial reciente entre ambos clubes favorece a Pumas. Los auriazules ganaron 3-2 en el Cuauhtémoc en febrero de 2026 y acumulan tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos. Puebla sabe que en casa necesita revertir esa tendencia.

La tabla del Apertura sitúa a los dos equipos en la zona baja, donde cada punto puede marcar la diferencia entre mantenerse en la pelea o quedar descolgado definitivamente. Para seguir el partido en vivo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Gerardo Espinoza no ha confirmado bajas por lesión ni sanción en el plantel de Puebla de cara a este partido. Se esperan novedades sobre la alineación más cerca del inicio del encuentro.

Esteban Solari tampoco ha anunciado ausencias en el equipo visitante. El técnico de Pumas no ha dado a conocer su once probable, y la información del equipo se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Puebla llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante Atlas, y antes de eso cayó 1-4 frente a Monterrey. En ese tramo de cinco partidos, La Franja anotó cuatro goles y encajó nueve.

Pumas presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Los auriazules empataron 1-1 con Tigres en su partido más reciente y perdieron 2-0 ante Santos Laguna antes de eso. En el mismo periodo, el equipo de Solari marcó siete goles y recibió siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Pumas se impuso 3-2 en el Estadio Cuauhtémoc en partido de Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pumas acumula tres victorias por ninguna de Puebla, con un empate, y los cinco partidos han producido un total de 16 goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Puebla ocupa la 14ª posición y Pumas la 12ª, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de mayor riesgo.