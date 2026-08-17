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Liga MX - Jornada 4 17 ago 2026 - 23:06 Estadio Miguel Hidalgo

Cómo ver Pachuca vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Pachuca y Puebla se puede ver en vivo a través de Fox ONE en México. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Pachuca recibe a Puebla en el Estadio Miguel Hidalgo en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos buscan recuperar terreno en la tabla general ante una Franja que llega con la necesidad urgente de sumar puntos.

El conjunto de Benjamín Mora atraviesa un momento delicado. Pachuca acumuló cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante León y Querétaro en liga, antes de conseguir un triunfo ante Charlotte FC en la Leagues Cup. El regreso al torneo doméstico llega en un momento en que los hidalguenses necesitan reencontrar su mejor versión.

Puebla no llega en mejor estado. El equipo de Gerardo Espinoza cerró su participación en la Leagues Cup con tres derrotas consecutivas, encajando once goles en sus tres encuentros ante rivales de la MLS. La vuelta a la Liga MX representa una oportunidad de resetear, pero también una exigencia inmediata.

En la tabla del Apertura 2026, Puebla ocupa la posición 11, apenas dos puestos por encima de Pachuca, que figura en el lugar 13. La diferencia entre ambos es mínima, lo que convierte este partido en un duelo directo con consecuencias reales en la clasificación.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece a los locales. Pachuca ha ganado los dos últimos encuentros disputados en el Estadio Miguel Hidalgo, y llega a este partido con la ventaja de jugar en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Benjamín Mora dirige a Pachuca sin lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. No se ha anunciado un once probable para los locales, y la información se actualizará conforme se acerque el horario de inicio.

Gerardo Espinoza tampoco reporta bajas por lesión o sanción en el plantel de Puebla. El técnico visitante tampoco ha dado a conocer su alineación proyectada. Se añadirán novedades sobre el estado del equipo en cuanto estén disponibles.

Forma

Pachuca sumó una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 0-1 ante Charlotte FC en la Leagues Cup el 12 de agosto, que cortó una racha de tres derrotas seguidas. En ese período previo cayeron ante Columbus Crew (2-1) y FC Cincinnati (3-1) en la misma competición, además de perder ante León (1-0) y Querétaro (2-1) en la Liga MX. Los Tuzos anotaron cuatro goles y recibieron siete en ese tramo de cinco partidos.

Puebla registró cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 3-2 ante San Diego FC en la Leagues Cup el 13 de agosto. Antes de eso, perdieron 3-0 ante Austin FC y 5-2 ante Portland Timbers en el mismo torneo. En la Liga MX, empataron 1-1 con CD Guadalajara y cayeron 2-1 ante Cruz Azul. La Franja marcó siete goles y encajó catorce en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en la Liga MX, con victoria de Pachuca por 2-1 como local. En los cinco últimos duelos directos, Pachuca acumula tres victorias frente a un empate y una derrota. Los Tuzos ganaron también en febrero de 2025 (2-1) y en septiembre de 2024 (3-2 como visitante), mientras que Puebla solo logró igualar en septiembre de 2025 (2-2). El balance de goles en esos cinco partidos arroja 12 tantos para Pachuca y 8 para Puebla.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, Pachuca ocupa la posición 13 y Puebla figura en el puesto 11.