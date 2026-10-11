Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 11 11 oct 2026 - 19:10 Estadio Miguel Hidalgo

Cómo ver Pachuca vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Pachuca y Necaxa se puede ver en vivo a través de Fox Sports en Prime Video y Fox ONE. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Pachuca recibe a Necaxa en el Estadio Miguel Hidalgo en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada Apertura 2026.

Los Tuzos, dirigidos por Benjamin Mora, llegan a este partido en una racha irregular. Dos victorias consecutivas ante Atlante y FC Juárez levantaron el ánimo en Pachuca, pero los resultados más recientes —un empate ante Tijuana y una derrota frente a Santos Laguna— han frenado ese impulso.

Necaxa, bajo las órdenes de Juan Reynoso, atraviesa un momento delicado. Los Rayos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en Liga MX, incluyendo una goleada de 4-2 ante CF América, y llegan al Estadio Miguel Hidalgo necesitados de puntos.

En la tabla del Apertura, Pachuca ocupa la posición 12 y Necaxa la 17, lo que convierte este enfrentamiento en un partido con implicaciones directas para ambos conjuntos en la lucha por alejarse de la zona baja.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a los locales, que han dominado los últimos encuentros directos con resultados contundentes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido de Pachuca vs Necaxa en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades del equipo local, el cuerpo técnico de Benjamin Mora no ha confirmado alineación probable de cara a este partido, y tampoco se han reportado bajas por lesión o suspensión en el plantel de Pachuca. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte de Necaxa, Juan Reynoso tampoco ha adelantado su once titular previsto. El club visitante igualmente no registra lesionados ni suspendidos confirmados en este momento, aunque la información se completará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Pachuca presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante Santos Laguna, resultado que cortó una racha positiva. En ese tramo de cinco encuentros, los locales marcaron siete goles y encajaron seis, con victorias destacadas como el 0-3 ante Atlante y el 0-2 frente a FC Juárez.

Necaxa llega con un balance de cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos ligueros. Los Rayos cayeron 2-4 ante CF América en su partido más reciente y solo lograron puntuar con un empate a un gol ante Tigres. En ese período, el equipo visitante anotó seis goles pero recibió diez, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de marzo de 2026 en Liga MX, con Pachuca venciendo a Necaxa por 2-1 como local. Revisando los últimos cinco antecedentes directos, Pachuca ha ganado cuatro de esos encuentros por uno de Necaxa, con un total de 16 goles a favor de los Tuzos frente a siete de Los Rayos. El resultado más abultado fue el 6-2 que Pachuca impuso en noviembre de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Pachuca se ubica en la posición 12 y Necaxa en la 17. Ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un valor especial para los dos conjuntos en su intento de escalar posiciones y alejarse de los puestos de descenso.