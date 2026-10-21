¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoPachuca
Estadio Miguel Hidalgo
team-logoCruz Azul
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Pachuca vs Cruz Azul: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Pachuca vs Cruz Azul
Pachuca
Cruz Azul
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Pachuca y Cruz Azul, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 13
Estadio Miguel Hidalgo
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Pachuca vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Pachuca vs Cruz Azul se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Pachuca recibe a Cruz Azul en el Estadio Miguel Hidalgo de la ciudad de Pachuca en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en la tabla.

Benjamin Mora dirige a Los Tuzos en un momento complicado. Pachuca llega al partido después de caer 2-1 ante Monterrey en su última salida, un resultado que frenó el ritmo del equipo y que obliga a reaccionar en casa.

Cruz Azul, por su parte, llega con mayor confianza. Joel Huiqui ha visto a su equipo sumar puntos importantes en las últimas semanas, y una goleada 5-0 ante FC Juárez en su más reciente compromiso deja a La Máquina en buen estado anímico de cara a este viaje a Hidalgo.

En la tabla del Apertura, Cruz Azul ocupa la quinta posición, mientras que Pachuca se encuentra en el puesto 14. Los visitantes llegan con la ventaja de la clasificación, aunque el factor cancha podría ser determinante.

El historial reciente entre ambos clubes es parejo y ha producido partidos con goles. Ambas aficiones esperan un encuentro disputado desde el primer minuto.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Pachuca contra Cruz Azul alineaciones probables

Manager

  • B. Mora

En casa, Benjamin Mora prepara al Pachuca sin información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión. El técnico definirá su once titular con los recursos disponibles, y cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

En el bando visitante, Joel Huiqui tampoco registra ausencias confirmadas en la plantilla de Cruz Azul. La alineación probable se dará a conocer más cerca del horario de inicio.

Forma

PAC

PAC - Formulario

ATL
W0-3
TIJ
D2-2
SAN
L1-0
NEC
D3-3
MON
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CRU

CRU - Formulario

MIA
L2-0
MON
L1-0
TOL
D3-3
CUN
D3-3
JUA
W5-0
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Pachuca llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Monterrey, y antes de eso igualaron 3-3 con Necaxa. La única victoria del tramo llegó de visita ante Atlante por 3-0. En esos cinco partidos, Los Tuzos anotaron ocho goles y recibieron nueve.

Cruz Azul presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y competiciones continentales. El resultado más reciente fue una contundente victoria 5-0 ante FC Juárez, seguida de un empate 3-3 con Club Universidad Nacional. La Máquina también igualó 3-3 con Toluca y cayó 1-0 ante Monterrey. En total, el equipo de Huiqui marcó 14 goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PachucaEmpateCruz Azul
2
0
3
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
4
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
0
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Cruz Azul recibió a Pachuca y cayó 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Cruz Azul suma dos victorias frente a tres de Pachuca, con los dos equipos combinando un total de 11 goles en esos duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
4
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
5
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
6
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
8
MonterreyMonterreyMON
115241916+317
W
D
L
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
12
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
123451916+313
L
D
L
D
W
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En el Apertura 2026, Cruz Azul ocupa la quinta posición, lo que lo coloca entre los equipos que pelean por los primeros puestos de la clasificación. Pachuca se encuentra en el puesto 14, obligado a sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google