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Liga MX - Jornada 13 21 oct 2026 - 23:00 Estadio Miguel Hidalgo

Cómo ver Pachuca vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Pachuca vs Cruz Azul se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Pachuca recibe a Cruz Azul en el Estadio Miguel Hidalgo de la ciudad de Pachuca en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en la tabla.

Benjamin Mora dirige a Los Tuzos en un momento complicado. Pachuca llega al partido después de caer 2-1 ante Monterrey en su última salida, un resultado que frenó el ritmo del equipo y que obliga a reaccionar en casa.

Cruz Azul, por su parte, llega con mayor confianza. Joel Huiqui ha visto a su equipo sumar puntos importantes en las últimas semanas, y una goleada 5-0 ante FC Juárez en su más reciente compromiso deja a La Máquina en buen estado anímico de cara a este viaje a Hidalgo.

En la tabla del Apertura, Cruz Azul ocupa la quinta posición, mientras que Pachuca se encuentra en el puesto 14. Los visitantes llegan con la ventaja de la clasificación, aunque el factor cancha podría ser determinante.

El historial reciente entre ambos clubes es parejo y ha producido partidos con goles. Ambas aficiones esperan un encuentro disputado desde el primer minuto.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En casa, Benjamin Mora prepara al Pachuca sin información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión. El técnico definirá su once titular con los recursos disponibles, y cualquier novedad se actualizará antes del inicio del partido.

En el bando visitante, Joel Huiqui tampoco registra ausencias confirmadas en la plantilla de Cruz Azul. La alineación probable se dará a conocer más cerca del horario de inicio.

Forma

Pachuca llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Monterrey, y antes de eso igualaron 3-3 con Necaxa. La única victoria del tramo llegó de visita ante Atlante por 3-0. En esos cinco partidos, Los Tuzos anotaron ocho goles y recibieron nueve.

Cruz Azul presenta dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco salidas entre Liga MX y competiciones continentales. El resultado más reciente fue una contundente victoria 5-0 ante FC Juárez, seguida de un empate 3-3 con Club Universidad Nacional. La Máquina también igualó 3-3 con Toluca y cayó 1-0 ante Monterrey. En total, el equipo de Huiqui marcó 14 goles y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en Liga MX, cuando Cruz Azul recibió a Pachuca y cayó 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Cruz Azul suma dos victorias frente a tres de Pachuca, con los dos equipos combinando un total de 11 goles en esos duelos.

Clasificación

En el Apertura 2026, Cruz Azul ocupa la quinta posición, lo que lo coloca entre los equipos que pelean por los primeros puestos de la clasificación. Pachuca se encuentra en el puesto 14, obligado a sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla.