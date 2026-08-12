Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Orlando City vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Orlando City y Atlético de San Luis se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Apple TV. El encuentro forma parte del MLS Season Pass, incluido dentro de la suscripción estándar de Apple TV. Los suscriptores actuales pueden acceder al partido sin coste adicional, mientras que los nuevos usuarios pueden registrarse para ver todos los partidos de la Leagues Cup. A continuación se detallan el canal de TV y las opciones de transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Orlando City recibe a Atlético de San Luis en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX en una fase de grupos compacta y de alto riesgo. Los Leones de Martín Perelman necesitan una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Orlando llega a este partido golpeado tras caer 2-1 ante León en su último compromiso de la Leagues Cup, un resultado que cortó la racha positiva del equipo en la competencia. Antes de ese tropiezo, los de Florida habían vencido a Monterrey 2-1 en el torneo y encadenaban tres victorias en la MLS, incluyendo una goleada 4-0 sobre San Jose Earthquakes.

Atlético de San Luis atraviesa un momento delicado. Diego Mejía y los suyos acumulan dos derrotas consecutivas en la Leagues Cup: primero cayeron 4-2 ante Inter Miami, con Lionel Messi protagonizando su regreso al club tras el Mundial con dos goles y una asistencia, y después perdieron 4-1 frente a Nashville SC. La clasificación se complica para Los Rojiblancos.

En el plano doméstico, el cuadro potosino tampoco atraviesa su mejor momento. San Luis ha sumado dos empates y dos derrotas en sus últimas salidas de Liga MX, con una sola victoria que no genera demasiada confianza de cara a este viaje al norte.

Ambos equipos se han visto las caras en una única ocasión previa dentro de este torneo: un empate 1-1 en la Leagues Cup de agosto de 2024. Con los dos clubes situados en los puestos bajos de la tabla, los tres puntos tienen un valor enorme para cualquiera de los dos.

Para saber cómo ver el partido en directo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Orlando City está dirigido por Martín Perelman. No hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo local de cara a este partido, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Atlético de San Luis está liderado por Diego Mejía. Al igual que el equipo local, no se dispone de información sobre bajas ni suspensiones en el conjunto visitante, y no se ha confirmado ningún once proyectado. Las novedades del plantel se actualizarán a medida que se aproxime el partido.

Forma

Orlando City suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante León en la Leagues Cup el 8 de agosto, que rompió una buena racha del equipo. Antes de ese partido, los Leones vencieron 2-1 a Monterrey en el mismo torneo y ganaron tres encuentros seguidos en la MLS, el más destacado una victoria 4-0 a domicilio contra San Jose Earthquakes. A lo largo de esos cinco encuentros, Orlando ha marcado ocho goles y encajado nueve.

Atlético de San Luis ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 4-1 ante Nashville SC en la Leagues Cup el 10 de agosto. Antes de eso, cayeron 4-2 ante Inter Miami y empataron 0-0 con Tijuana y 2-2 con Tigres en Liga MX. Su única victoria en este tramo llegó ante Cruz Azul. El equipo ha encajado con preocupante facilidad en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente registrado entre Orlando City y Atlético de San Luis es un empate 1-1 en la Leagues Cup del 5 de agosto de 2024. Ese es el único dato disponible en el historial entre ambos clubes, lo que convierte este partido en apenas el segundo encuentro competitivo entre las dos franquicias.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Orlando City ocupa el puesto 19 y Atlético de San Luis se sitúa en el 27.