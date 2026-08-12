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Orlando City vs Atletico de San Luis: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Orlando City vs Atletico de San Luis
Orlando City
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Orlando City y Atletico de San Luis, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver Orlando City vs Atletico de San Luis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Orlando City y Atlético de San Luis se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Apple TV. El encuentro forma parte del MLS Season Pass, incluido dentro de la suscripción estándar de Apple TV. Los suscriptores actuales pueden acceder al partido sin coste adicional, mientras que los nuevos usuarios pueden registrarse para ver todos los partidos de la Leagues Cup. A continuación se detallan el canal de TV y las opciones de transmisión en línea.

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Orlando City recibe a Atlético de San Luis en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS contra rivales de la Liga MX en una fase de grupos compacta y de alto riesgo. Los Leones de Martín Perelman necesitan una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Orlando llega a este partido golpeado tras caer 2-1 ante León en su último compromiso de la Leagues Cup, un resultado que cortó la racha positiva del equipo en la competencia. Antes de ese tropiezo, los de Florida habían vencido a Monterrey 2-1 en el torneo y encadenaban tres victorias en la MLS, incluyendo una goleada 4-0 sobre San Jose Earthquakes.

Atlético de San Luis atraviesa un momento delicado. Diego Mejía y los suyos acumulan dos derrotas consecutivas en la Leagues Cup: primero cayeron 4-2 ante Inter Miami, con Lionel Messi protagonizando su regreso al club tras el Mundial con dos goles y una asistencia, y después perdieron 4-1 frente a Nashville SC. La clasificación se complica para Los Rojiblancos.

En el plano doméstico, el cuadro potosino tampoco atraviesa su mejor momento. San Luis ha sumado dos empates y dos derrotas en sus últimas salidas de Liga MX, con una sola victoria que no genera demasiada confianza de cara a este viaje al norte.

Ambos equipos se han visto las caras en una única ocasión previa dentro de este torneo: un empate 1-1 en la Leagues Cup de agosto de 2024. Con los dos clubes situados en los puestos bajos de la tabla, los tres puntos tienen un valor enorme para cualquiera de los dos.

Para saber cómo ver el partido en directo, el canal de televisión disponible y la hora de inicio, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Orlando City contra Atletico de San Luis alineaciones probables

Orlando City crest
Orlando City
ORL
Formación
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN

Manager

  • M. Perelman

Orlando City está dirigido por Martín Perelman. No hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo local de cara a este partido, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Atlético de San Luis está liderado por Diego Mejía. Al igual que el equipo local, no se dispone de información sobre bajas ni suspensiones en el conjunto visitante, y no se ha confirmado ningún once proyectado. Las novedades del plantel se actualizarán a medida que se aproxime el partido.

Forma

ORL

ORL - Formulario

SJE
W0-4
NSC
W1-0
RNY
L3-2
MON
W1-2
LEO
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

CRU
L2-3
TIG
D2-2
TIJ
D0-0
MIA
L4-2
NSC
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Orlando City suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante León en la Leagues Cup el 8 de agosto, que rompió una buena racha del equipo. Antes de ese partido, los Leones vencieron 2-1 a Monterrey en el mismo torneo y ganaron tres encuentros seguidos en la MLS, el más destacado una victoria 4-0 a domicilio contra San Jose Earthquakes. A lo largo de esos cinco encuentros, Orlando ha marcado ocho goles y encajado nueve.

Atlético de San Luis ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 4-1 ante Nashville SC en la Leagues Cup el 10 de agosto. Antes de eso, cayeron 4-2 ante Inter Miami y empataron 0-0 con Tijuana y 2-2 con Tigres en Liga MX. Su única victoria en este tramo llegó ante Cruz Azul. El equipo ha encajado con preocupante facilidad en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Orlando CityEmpateAtletico de San Luis
1
0
0
Leagues Cup
Orlando City badge
Orlando City
ORL
1
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre Orlando City y Atlético de San Luis es un empate 1-1 en la Leagues Cup del 5 de agosto de 2024. Ese es el único dato disponible en el historial entre ambos clubes, lo que convierte este partido en apenas el segundo encuentro competitivo entre las dos franquicias.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
2
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
3
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
4
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
5
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
6
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
7
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
8
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
10
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
11
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
12
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
13
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
14
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
15
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
16
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
17
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
18
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
19
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
20
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
21
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
22
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
23
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
25
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
26
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
29
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
30
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
32
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
33
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Orlando City ocupa el puesto 19 y Atlético de San Luis se sitúa en el 27.

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