Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 13 ago 2026 - 19:30

Cómo ver New York City FC vs Necaxa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre New York City FC y Necaxa se puede ver en directo a través de Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de la Leagues Cup en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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New York City FC recibe a Necaxa en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, un duelo entre la MLS y la Liga MX que llega en un momento decisivo para ambos clubes en el torneo continental.

Pascal Jansen llega a este partido con el ánimo tocado tras la derrota ante Cruz Azul. Los Boys in Blue cayeron 2-1 el 9 de agosto, resultado que contrasta con el arranque prometedor que habían tenido en la competición con la victoria 2-0 sobre Santos Laguna en su debut.

Necaxa atraviesa un momento aún más delicado. El equipo de Martín Varini ha perdido sus dos compromisos en la Leagues Cup, primero ante Chicago Fire FC y luego ante Philadelphia Union, y llega a este partido sin margen de error si quiere mantener opciones de avanzar.

Los Rayos sí mostraron solidez en Liga MX durante julio, con victorias consecutivas sobre Monterrey y Atlante. Sin embargo, esa racha quedó interrumpida por la derrota ante Toluca, y el rendimiento en el torneo continental no ha reflejado ese nivel.

Para el New York City FC, este partido es una oportunidad de reacción inmediata. Tres victorias en sus cuatro últimas salidas de la MLS antes de la Leagues Cup demuestran que el equipo tiene argumentos, y Jansen necesitará recuperar esa versión ante un rival que llega muy comprometido.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pascal Jansen no ha confirmado su once probable para el New York City FC de cara a este partido de la Leagues Cup, y en estos momentos no hay información disponible sobre lesiones ni sanciones en el equipo local. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el caso de Necaxa, el técnico Martín Varini tampoco ha dado a conocer su alineación prevista, y no constan bajas por lesión ni por sanción en el plantel visitante. La información sobre el equipo se completará antes del pitido inicial.

Forma

New York City FC acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Cruz Azul en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de ese tropiezo, el equipo había vencido 2-0 a Santos Laguna en su debut en el torneo. En la MLS, los de Jansen empataron 1-1 con Toronto FC, ganaron 3-1 al Chicago Fire FC y se impusieron 2-1 al Columbus Crew a domicilio. En total, NYCFC ha marcado nueve goles y encajado seis en ese tramo de cinco partidos.

Necaxa llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Philadelphia Union en la Leagues Cup el 9 de agosto, que siguió a otra caída 2-0 frente al Chicago Fire FC. En Liga MX, Los Rayos también perdieron 3-1 ante Toluca el 3 de agosto. Las dos victorias del período llegaron en julio frente a Monterrey (2-1) y Atlante (2-1). El equipo de Varini ha encajado diez goles en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre New York City FC y Necaxa. Este partido en la Leagues Cup 2026 puede representar uno de los primeros cruces entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación actual de la Leagues Cup, New York City FC ocupa la posición 25 y Necaxa se sitúa en el puesto 34.