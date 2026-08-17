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Necaxa vs León: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Necaxa vs León
Necaxa
León
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Necaxa y León, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 4
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Cómo ver Necaxa vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y León se puede ver en vivo a través de Fox ONE en México. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

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Necaxa recibe a León en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento de formas contrastantes para ambos clubes.

Los Rayos atraviesan una racha complicada. El equipo de Martín Varini acumula tres derrotas consecutivas, incluyendo caídas ante Chicago Fire FC y Philadelphia Union en la Leagues Cup, y necesita reaccionar si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura.

León, en cambio, llega con confianza renovada. Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz completaron la fase de grupos de la Leagues Cup con tres victorias seguidas frente a rivales de la MLS, lo que demuestra que el equipo guanajuatense está en un buen momento de forma.

En el torneo corto, la diferencia de posiciones entre ambos es notable. Necaxa ocupa la novena plaza del Apertura, mientras que León se encuentra más rezagado en el decimocuarto puesto, lo que convierte este partido en una oportunidad para que los visitantes recortar distancias.

El historial reciente entre estos dos clubes añade más interés al encuentro. Los últimos cinco duelos han sido disputados y los resultados han ido en distintas direcciones, lo que hace difícil predecir un favorito claro sobre el césped del Estadio Victoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa contra León alineaciones probables

Necaxa crest
Necaxa
NEC
Formación
León crest
León
LEO
León crest
León
LEO

Manager

  • M. Varini

El técnico de Necaxa, Martín Varini, no ha confirmado una alineación probable para este partido y no hay lesionados ni suspendidos registrados en el plantel local de cara a este encuentro. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

Por parte de León, el entrenador Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado bajas por lesión o sanción. Se publicarán novedades sobre el equipo visitante en cuanto estén disponibles.

Forma

NEC

NEC - Formulario

MON
W2-1
TOL
L3-1
CHI
L2-0
PHI
L3-1
NYC
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEO

LEO - Formulario

TIJ
L1-0
PAC
W1-0
NSC
W0-1
ORL
W1-2
MIA
W2-3
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Necaxa llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante New York City FC en la Leagues Cup el 13 de agosto, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas seguidas: ante Philadelphia Union (3-1), Chicago Fire FC (2-0) y Toluca (3-1) en Liga MX. Los Rayos han marcado cinco goles y encajado nueve en ese tramo, una estadística que refleja sus problemas defensivos.

León presenta una imagen muy distinta. Los Panzas Verdes han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo una derrota por 1-0 ante Tijuana en Liga MX el 25 de julio. Desde entonces, el equipo de Ambriz no ha perdido, sumando victorias ante Pachuca (1-0), Nashville SC (0-1), Orlando City (1-2) e Inter Miami CF (2-3). León ha anotado seis goles en sus cuatro últimas victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NecaxaEmpateLeón
1
1
3
Liga MX
León badge
León
LEO
2
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
León badge
León
LEO
2
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en Liga MX, con León ganando 2-1 como local. En los últimos cinco duelos directos, León acumula tres victorias por una de Necaxa, con un empate 1-1 registrado en julio de 2024. Los Panzas Verdes han marcado siete goles y encajado seis en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
431081+710
W
W
D
W
2
TijuanaTijuanaTIJ
431062+410
W
D
W
W
3
MonterreyMonterreyMON
4301125+79
W
W
L
W
4
AtlasAtlasATL
430165+19
W
L
W
W
5
TolucaTolucaTOL
421163+37
D
W
L
W
6
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
421175+27
D
W
W
L
7
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
421154+17
D
W
W
L
8
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
42113307
W
D
W
L
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
42028806
L
L
W
W
10
NecaxaNecaxaNEC
32015506
L
W
W
11
AtlanteAtlanteATL
41215505
D
W
D
L
12
PueblaPueblaPUE
31113304
D
L
W
13
PachucaPachucaPAC
310243+13
L
L
W
14
LeónLeónLEO
310234-13
W
L
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
402248-42
L
D
D
L
16
TigresTigresTIG
4013610-41
L
L
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
400428-60
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
4004213-110
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa la novena posición, mientras que León se encuentra en el decimocuarto puesto.

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