Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 4 17 ago 2026 - 21:00 Estadio Victoria

Cómo ver Necaxa vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y León se puede ver en vivo a través de Fox ONE en México. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Necaxa recibe a León en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento de formas contrastantes para ambos clubes.

Los Rayos atraviesan una racha complicada. El equipo de Martín Varini acumula tres derrotas consecutivas, incluyendo caídas ante Chicago Fire FC y Philadelphia Union en la Leagues Cup, y necesita reaccionar si quiere mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura.

León, en cambio, llega con confianza renovada. Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz completaron la fase de grupos de la Leagues Cup con tres victorias seguidas frente a rivales de la MLS, lo que demuestra que el equipo guanajuatense está en un buen momento de forma.

En el torneo corto, la diferencia de posiciones entre ambos es notable. Necaxa ocupa la novena plaza del Apertura, mientras que León se encuentra más rezagado en el decimocuarto puesto, lo que convierte este partido en una oportunidad para que los visitantes recortar distancias.

El historial reciente entre estos dos clubes añade más interés al encuentro. Los últimos cinco duelos han sido disputados y los resultados han ido en distintas direcciones, lo que hace difícil predecir un favorito claro sobre el césped del Estadio Victoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Necaxa, Martín Varini, no ha confirmado una alineación probable para este partido y no hay lesionados ni suspendidos registrados en el plantel local de cara a este encuentro. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

Por parte de León, el entrenador Ignacio Ambriz tampoco ha dado a conocer su once titular ni ha reportado bajas por lesión o sanción. Se publicarán novedades sobre el equipo visitante en cuanto estén disponibles.

Forma

Necaxa llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 ante New York City FC en la Leagues Cup el 13 de agosto, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas seguidas: ante Philadelphia Union (3-1), Chicago Fire FC (2-0) y Toluca (3-1) en Liga MX. Los Rayos han marcado cinco goles y encajado nueve en ese tramo, una estadística que refleja sus problemas defensivos.

León presenta una imagen muy distinta. Los Panzas Verdes han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su único tropiezo siendo una derrota por 1-0 ante Tijuana en Liga MX el 25 de julio. Desde entonces, el equipo de Ambriz no ha perdido, sumando victorias ante Pachuca (1-0), Nashville SC (0-1), Orlando City (1-2) e Inter Miami CF (2-3). León ha anotado seis goles en sus cuatro últimas victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en Liga MX, con León ganando 2-1 como local. En los últimos cinco duelos directos, León acumula tres victorias por una de Necaxa, con un empate 1-1 registrado en julio de 2024. Los Panzas Verdes han marcado siete goles y encajado seis en ese período.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa la novena posición, mientras que León se encuentra en el decimocuarto puesto.