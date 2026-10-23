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Liga MX - Jornada 14 23 oct 2026 - 21:00 Estadio Victoria





Cómo ver Necaxa vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y FC Juárez se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Necaxa recibe a FC Juárez en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX entre dos clubes que atraviesan momentos muy distintos, aunque con una urgencia compartida: sumar puntos para alejarse de los puestos de peligro.

Los Rayos, dirigidos por Juan Reynoso, llegan en un momento delicado. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga han dejado al equipo en el lugar 17 de la tabla general, con escaso margen para seguir cediendo terreno.

FC Juárez no llega en mejor estado. Pedro Caixinha tiene al conjunto fronterizo en el último lugar del Apertura, y la derrota 5-0 ante Cruz Azul en la jornada anterior dejó heridas que difícilmente se borran en pocos días.

El partido promete tensión desde el pitido inicial. Necaxa necesita el triunfo en casa para no hundirse más, mientras que Juárez sabe que un resultado positivo fuera de casa podría ser el punto de inflexión que tanto busca.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Juan Reynoso no reporta bajas confirmadas por lesión ni suspensión en el plantel de Necaxa de cara a este compromiso. La información sobre la alineación titular se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Pedro Caixinha tampoco registra ausencias confirmadas en FC Juárez. Cualquier novedad sobre el estado del plantel fronterizo será añadida antes del pitido inicial.

Forma

Necaxa llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante CD Guadalajara el 21 de octubre, y antes de eso cayeron 0-2 frente a Atlas. El único punto rescatado en este tramo llegó con el empate 3-3 ante Pachuca. Los Rayos han marcado nueve goles y recibido diez en esos cinco encuentros.

FC Juárez acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. La más reciente fue la goleada 5-0 encajada ante Cruz Azul el 18 de octubre, aunque también empataron 1-1 con Tijuana. Su único triunfo en este período fue el 2-0 sobre Tigres. Los Bravos han anotado cuatro goles y recibido nueve en esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en Liga MX, cuando FC Juárez recibió a Necaxa en casa y los visitantes se llevaron el triunfo por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, Necaxa suma dos victorias, FC Juárez una, y dos encuentros terminaron en empate. Los cinco partidos han producido un total de 14 goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa el lugar 17, mientras que FC Juárez se encuentra en el 18 y último puesto de la clasificación.