¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoNecaxa
Estadio Victoria
team-logoFC Juárez
¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Necaxa vs FC Juárez: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Necaxa vs FC Juárez
Necaxa
FC Juárez
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Necaxa y FC Juárez, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 14
Estadio Victoria
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%


Cómo ver Necaxa vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y FC Juárez se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en directo.

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Necaxa recibe a FC Juárez en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo del Apertura 2026 de Liga MX entre dos clubes que atraviesan momentos muy distintos, aunque con una urgencia compartida: sumar puntos para alejarse de los puestos de peligro.

Los Rayos, dirigidos por Juan Reynoso, llegan en un momento delicado. Cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga han dejado al equipo en el lugar 17 de la tabla general, con escaso margen para seguir cediendo terreno.

FC Juárez no llega en mejor estado. Pedro Caixinha tiene al conjunto fronterizo en el último lugar del Apertura, y la derrota 5-0 ante Cruz Azul en la jornada anterior dejó heridas que difícilmente se borran en pocos días.

El partido promete tensión desde el pitido inicial. Necaxa necesita el triunfo en casa para no hundirse más, mientras que Juárez sabe que un resultado positivo fuera de casa podría ser el punto de inflexión que tanto busca.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, transmisión en línea y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa contra FC Juárez alineaciones probables

Manager

  • J. Reynoso

Juan Reynoso no reporta bajas confirmadas por lesión ni suspensión en el plantel de Necaxa de cara a este compromiso. La información sobre la alineación titular se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Pedro Caixinha tampoco registra ausencias confirmadas en FC Juárez. Cualquier novedad sobre el estado del plantel fronterizo será añadida antes del pitido inicial.

Forma

NEC

NEC - Formulario

SAN
L3-1
CFA
L2-4
PAC
D3-3
ATL
L0-2
CDG
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JUA

JUA - Formulario

TIG
W2-0
LEO
L2-1
TIJ
D1-1
CRU
L5-0
ATL
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Necaxa llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante CD Guadalajara el 21 de octubre, y antes de eso cayeron 0-2 frente a Atlas. El único punto rescatado en este tramo llegó con el empate 3-3 ante Pachuca. Los Rayos han marcado nueve goles y recibido diez en esos cinco encuentros.

FC Juárez acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. La más reciente fue la goleada 5-0 encajada ante Cruz Azul el 18 de octubre, aunque también empataron 1-1 con Tijuana. Su único triunfo en este período fue el 2-0 sobre Tigres. Los Bravos han anotado cuatro goles y recibido nueve en esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NecaxaEmpateFC Juárez
2
3
0
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
1
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
3
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en Liga MX, cuando FC Juárez recibió a Necaxa en casa y los visitantes se llevaron el triunfo por 1-2. En los últimos cinco duelos directos, Necaxa suma dos victorias, FC Juárez una, y dos encuentros terminaron en empate. Los cinco partidos han producido un total de 14 goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
128313216+1627
W
W
D
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
136522012+823
W
D
D
L
D
3
Cruz AzulCruz AzulCRU
137242922+723
W
W
D
D
L
4
TolucaTolucaTOL
136432818+1022
D
D
L
D
L
5
LeónLeónLEO
136342017+321
W
L
D
W
D
6
AtlasAtlasATL
136342123-221
L
W
D
W
D
7
MonterreyMonterreyMON
126242317+620
W
W
D
L
W
8
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
126241615+120
L
L
W
W
D
9
Santos LagunaSantos LagunaSAN
136161916+319
W
W
W
W
W
10
TijuanaTijuanaTIJ
124531716+117
D
D
D
L
D
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
134451922-316
L
W
D
L
D
12
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
134451822-416
W
D
L
W
W
13
PueblaPueblaPUE
134451317-416
L
D
D
L
D
14
TigresTigresTIG
133551418-414
L
D
W
W
L
15
AtlanteAtlanteATL
133551419-514
W
L
L
W
D
16
PachucaPachucaPAC
133462018+213
L
L
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
132381526-119
L
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
131111832-244
L
L
D
L
W
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa el lugar 17, mientras que FC Juárez se encuentra en el 18 y último puesto de la clasificación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google