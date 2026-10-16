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Cómo ver Necaxa vs Atlas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Necaxa vs Atlas
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Necaxa y Atlas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 12
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Cómo ver Necaxa vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y Atlas se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Necaxa recibe a Atlas en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes en el Apertura 2026.

Juan Reynoso dirige a Los Rayos desde una posición comprometida en la tabla. Con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, el equipo local necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

Atlas, por su parte, llega a Aguascalientes bajo las órdenes de Hernan Crespo con una campaña más sólida. Los Rojinegros se ubican en la parte media-alta de la clasificación y buscan mantener su ritmo ante un rival que, pese a sus dificultades, siempre compite en casa.

El historial reciente entre ambos favorece a Atlas, aunque los antecedentes en este estadio añaden incertidumbre a un encuentro que ninguno de los dos puede permitirse perder por razones bien distintas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Necaxa contra Atlas alineaciones probables

Manager

  • J. Reynoso

Juan Reynoso no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el plantel de Necaxa de cara a este partido, y se espera que las novedades se actualicen conforme se acerque el horario del encuentro.

En el bando visitante, Hernan Crespo tampoco registra ausencias confirmadas en Atlas en este momento. Cualquier novedad sobre el estado del equipo se reflejará antes del inicio del partido.

Forma

NEC

NEC - Formulario

TIG
D1-1
PUE
L0-1
SAN
L3-1
CFA
L2-4
PAC
D3-3
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATL

ATL - Formulario

ATL
D1-1
TOL
L5-2
CUN
D1-1
TIJ
W2-3
CDG
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Necaxa atraviesa un momento muy difícil: los de Reynoso acumulan una derrota, un empate, y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 ante Pachuca el 11 de octubre, aunque antes de eso encajaron una goleada de 2-4 ante CF América. En ese tramo, Los Rayos marcaron nueve goles pero recibieron diez, una cifra que refleja su fragilidad defensiva.

Atlas llega con mejor sensación: los rojinegros suman un empate, una victoria, un empate, una derrota y otro empate en sus últimas cinco jornadas. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante CD Guadalajara el 10 de octubre, y antes de eso consiguieron una victoria 2-3 en Tijuana. En conjunto, Atlas anotó ocho goles y concedió once en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

NecaxaEmpateAtlas
2
1
2
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
3
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
F
Liga MX
Atlas badge
Atlas
ATL
0
Necaxa badge
Necaxa
NEC
4
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
0
Atlas badge
Atlas
ATL
0
F
Liga MX
Necaxa badge
Necaxa
NEC
2
Atlas badge
Atlas
ATL
1
F
8Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en el Estadio Victoria, con Atlas llevándose los tres puntos por 0-1. Antes de eso, Atlas ganó 3-2 como local en septiembre de 2025, mientras que en febrero de ese mismo año fue Necaxa quien se impuso 0-4 en Guadalajara. En los últimos cinco duelos directos, Atlas acumula tres victorias por una de Necaxa, con un empate, y los dos equipos han sumado un total de once goles entre sí.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
106312211+1121
D
W
D
L
W
2
TolucaTolucaTOL
116232515+1020
L
D
L
W
W
3
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
10622158+720
W
W
D
W
W
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
115421811+719
D
L
D
W
W
5
LeónLeónLEO
115331512+318
D
W
D
W
L
6
AtlasAtlasATL
115331718-118
D
W
D
L
D
7
Cruz AzulCruz AzulCRU
115242221+117
D
D
L
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
104331514+115
D
L
D
L
W
9
PueblaPueblaPUE
114341213-115
D
L
D
L
W
10
MonterreyMonterreyMON
104241715+214
D
L
W
D
L
11
PachucaPachucaPAC
113441814+413
D
L
D
W
W
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
113441719-213
D
L
D
L
W
13
TigresTigresTIG
113441315-213
W
W
L
D
D
14
Santos LagunaSantos LagunaSAN
114161216-413
W
W
W
W
L
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
113351520-512
L
W
W
L
L
16
AtlanteAtlanteATL
112541217-511
L
W
D
L
D
17
NecaxaNecaxaNEC
112361523-89
D
L
L
L
D
18
FC JuárezFC JuárezJUA
11119826-184
D
L
W
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa la posición 17 mientras que Atlas se sitúa en el sexto lugar. La diferencia de once puestos entre ambos refleja las distintas trayectorias que han tenido en esta primera mitad de la temporada.

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