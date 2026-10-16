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Liga MX - Jornada 12 16 oct 2026 - 21:00 Estadio Victoria

Cómo ver Necaxa vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Necaxa y Atlas se puede ver en directo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Necaxa recibe a Atlas en el Estadio Victoria de Aguascalientes en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes en el Apertura 2026.

Juan Reynoso dirige a Los Rayos desde una posición comprometida en la tabla. Con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, el equipo local necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

Atlas, por su parte, llega a Aguascalientes bajo las órdenes de Hernan Crespo con una campaña más sólida. Los Rojinegros se ubican en la parte media-alta de la clasificación y buscan mantener su ritmo ante un rival que, pese a sus dificultades, siempre compite en casa.

El historial reciente entre ambos favorece a Atlas, aunque los antecedentes en este estadio añaden incertidumbre a un encuentro que ninguno de los dos puede permitirse perder por razones bien distintas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Juan Reynoso no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el plantel de Necaxa de cara a este partido, y se espera que las novedades se actualicen conforme se acerque el horario del encuentro.

En el bando visitante, Hernan Crespo tampoco registra ausencias confirmadas en Atlas en este momento. Cualquier novedad sobre el estado del equipo se reflejará antes del inicio del partido.

Forma

Necaxa atraviesa un momento muy difícil: los de Reynoso acumulan una derrota, un empate, y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 ante Pachuca el 11 de octubre, aunque antes de eso encajaron una goleada de 2-4 ante CF América. En ese tramo, Los Rayos marcaron nueve goles pero recibieron diez, una cifra que refleja su fragilidad defensiva.

Atlas llega con mejor sensación: los rojinegros suman un empate, una victoria, un empate, una derrota y otro empate en sus últimas cinco jornadas. El partido más reciente fue un empate 1-1 ante CD Guadalajara el 10 de octubre, y antes de eso consiguieron una victoria 2-3 en Tijuana. En conjunto, Atlas anotó ocho goles y concedió once en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en el Estadio Victoria, con Atlas llevándose los tres puntos por 0-1. Antes de eso, Atlas ganó 3-2 como local en septiembre de 2025, mientras que en febrero de ese mismo año fue Necaxa quien se impuso 0-4 en Guadalajara. En los últimos cinco duelos directos, Atlas acumula tres victorias por una de Necaxa, con un empate, y los dos equipos han sumado un total de once goles entre sí.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Necaxa ocupa la posición 17 mientras que Atlas se sitúa en el sexto lugar. La diferencia de once puestos entre ambos refleja las distintas trayectorias que han tenido en esta primera mitad de la temporada.