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Cómo ver Monterrey vs Pachuca: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Monterrey vs Pachuca
Monterrey
Pachuca
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Monterrey y Pachuca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 12
Estadio BBVA
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Cómo ver Monterrey vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y Pachuca se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones para seguir el encuentro en vivo.

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Monterrey recibe a Pachuca en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes en el Apertura 2026.

Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, atraviesan una racha irregular que los mantiene lejos de los primeros puestos de la tabla. Su última salida terminó en empate 1-1 ante CF América, resultado que refleja la falta de continuidad del equipo en las últimas semanas.

Pachuca llega al Estadio BBVA con Benjamin Mora en el banquillo y con una dinámica reciente algo más alentadora que la de su rival. Los Tuzos han mostrado destellos de buen fútbol en ciertos tramos del torneo, aunque tampoco han logrado consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece claramente a Pachuca, que ha sacado ventaja en los últimos enfrentamientos directos y llega a Monterrey con esa confianza como respaldo.

Con ambos equipos necesitados de puntos para mejorar su posición en el Apertura, el partido promete intensidad y disputas en cada tramo del campo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Pachuca alineaciones probables

Manager

  • M. Almeyda

Matías Almeyda dirige a Monterrey para este partido, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los detalles del once previsto se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Benjamin Mora prepara a Pachuca sin novedades confirmadas sobre ausencias en la plantilla. La alineación probable se completará con los datos disponibles antes del inicio del encuentro.

Forma

MON

MON - Formulario

TOL
L2-0
TIG
D0-0
CRU
W1-0
ATL
L4-2
CFA
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PAC

PAC - Formulario

JUA
W0-2
ATL
W0-3
TIJ
D2-2
SAN
L1-0
NEC
D3-3
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Monterrey llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Almeyda cayó ante Atlante por 4-2 y ante Toluca por 2-0, aunque también sumó un triunfo ante Cruz Azul por 1-0. En esos cinco partidos, los Rayados anotaron cuatro goles y encajaron ocho.

Pachuca acumula dos victorias, dos empates y una derrota en su última racha de cinco encuentros. Los Tuzos empataron 3-3 ante Necaxa en su salida más reciente y previamente igualaron 2-2 con Tijuana. En ese período, el equipo visitante marcó diez goles y recibió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MonterreyEmpatePachuca
1
0
4
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
3
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
3
Monterrey badge
Monterrey
MON
0
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
3
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 19 de abril de 2026, cuando Pachuca se impuso 3-1 a Monterrey en el Estadio BBVA en Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pachuca ha ganado en cuatro ocasiones por una de Monterrey, con una diferencia de goles que refleja el dominio visitante en este período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
117312714+1324
W
D
W
D
L
2
TolucaTolucaTOL
126332616+1021
D
L
D
L
W
3
AtlasAtlasATL
126331918+121
W
D
W
D
L
4
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
125521912+720
D
D
L
D
W
5
Cruz AzulCruz AzulCRU
126242721+620
W
D
D
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
116231513+220
L
W
W
D
W
7
LeónLeónLEO
125341817+118
L
D
W
D
W
8
Santos LagunaSantos LagunaSAN
125161716+116
W
W
W
W
W
9
TijuanaTijuanaTIJ
114431514+116
D
D
L
D
L
10
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
124441920-116
W
D
L
D
L
11
PueblaPueblaPUE
124441213-116
D
D
L
D
L
12
MonterreyMonterreyMON
104241715+214
D
L
W
D
L
13
TigresTigresTIG
123541416-214
D
W
W
L
D
14
PachucaPachucaPAC
113441814+413
D
L
D
W
W
15
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
123451621-513
D
L
W
W
L
16
AtlanteAtlanteATL
122551319-611
L
L
W
D
L
17
NecaxaNecaxaNEC
122371525-109
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
121110831-234
L
D
L
W
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, Monterrey ocupa la posición 12 y Pachuca la 14, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la clasificación. Para los dos clubes, este partido representa una oportunidad de acercarse a los puestos de liguilla antes de que el torneo entre en su fase decisiva.

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