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Liga MX - Jornada 12 18 oct 2026 - 21:00 Estadio BBVA

Cómo ver Monterrey vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y Pachuca se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás las opciones para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Monterrey recibe a Pachuca en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX que llega en un momento delicado para ambos clubes en el Apertura 2026.

Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, atraviesan una racha irregular que los mantiene lejos de los primeros puestos de la tabla. Su última salida terminó en empate 1-1 ante CF América, resultado que refleja la falta de continuidad del equipo en las últimas semanas.

Pachuca llega al Estadio BBVA con Benjamin Mora en el banquillo y con una dinámica reciente algo más alentadora que la de su rival. Los Tuzos han mostrado destellos de buen fútbol en ciertos tramos del torneo, aunque tampoco han logrado consolidarse en la parte alta de la clasificación.

El historial reciente entre estos dos clubes favorece claramente a Pachuca, que ha sacado ventaja en los últimos enfrentamientos directos y llega a Monterrey con esa confianza como respaldo.

Con ambos equipos necesitados de puntos para mejorar su posición en el Apertura, el partido promete intensidad y disputas en cada tramo del campo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Matías Almeyda dirige a Monterrey para este partido, aunque por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los detalles del once previsto se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Benjamin Mora prepara a Pachuca sin novedades confirmadas sobre ausencias en la plantilla. La alineación probable se completará con los datos disponibles antes del inicio del encuentro.

Forma

Monterrey llega a este partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Almeyda cayó ante Atlante por 4-2 y ante Toluca por 2-0, aunque también sumó un triunfo ante Cruz Azul por 1-0. En esos cinco partidos, los Rayados anotaron cuatro goles y encajaron ocho.

Pachuca acumula dos victorias, dos empates y una derrota en su última racha de cinco encuentros. Los Tuzos empataron 3-3 ante Necaxa en su salida más reciente y previamente igualaron 2-2 con Tijuana. En ese período, el equipo visitante marcó diez goles y recibió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 19 de abril de 2026, cuando Pachuca se impuso 3-1 a Monterrey en el Estadio BBVA en Liga MX. En los últimos cinco duelos directos, Pachuca ha ganado en cuatro ocasiones por una de Monterrey, con una diferencia de goles que refleja el dominio visitante en este período.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, Monterrey ocupa la posición 12 y Pachuca la 14, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la clasificación. Para los dos clubes, este partido representa una oportunidad de acercarse a los puestos de liguilla antes de que el torneo entre en su fase decisiva.