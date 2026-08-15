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Liga MX - Jornada 4 15 ago 2026 - 21:10 Estadio BBVA

Cómo ver Monterrey vs FC Juárez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Monterrey vs FC Juárez en directo se detallan a continuación. El partido está disponible a través de VIX vía Prime Video.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Monterrey recibe a FC Juárez en el Estadio BBVA de Monterrey en un partido correspondiente al Apertura de la Liga MX. Los Rayados, dirigidos por Matias Almeyda, buscan consolidar su posición en la tabla tras un arranque de temporada irregular.

El equipo regiomontano llega a este compromiso doméstico después de una exigente participación en la Leagues Cup. Almeyda consiguió victorias ante Inter Miami CF y Nashville SC en ese torneo, aunque una derrota ante Orlando City complicó el camino. En Liga MX, Monterrey suma una victoria sobre Atlas y una caída ante Necaxa en sus últimas dos jornadas.

FC Juárez, bajo las órdenes de Pedro Caixinha, atraviesa un momento delicado en el torneo doméstico. Los Bravos han perdido sus tres últimos partidos de Liga MX, incluyendo una goleada de 5-1 ante Club Universidad Nacional. En contraste, su paso por la Leagues Cup fue más alentador, con dos victorias consecutivas antes de caer 3-0 ante Real Salt Lake.

La distancia en la tabla entre ambos equipos es considerable. Monterrey ocupa la quinta posición del Apertura, mientras que Juárez se encuentra en el último lugar con la posición 18. Para los visitantes, este partido representa una oportunidad de reaccionar en un torneo donde los puntos escasean.

El Estadio BBVA es un fortín complicado para cualquier rival. Monterrey tiene el respaldo de su afición y la motivación de escalar posiciones en el Apertura antes de que la competencia se intensifique.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Matias Almeyda no ha confirmado una alineación probable para Monterrey de cara a este partido. Tampoco se ha reportado información sobre lesiones ni sanciones para los Rayados en este momento. Los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio.

Pedro Caixinha tampoco ha dado a conocer novedades en la plantilla de FC Juárez. No hay lesionados ni suspendidos confirmados para los Bravos, y no se ha publicado un once proyectado. La información se completará próxima al pitido inicial.

Forma

Monterrey ha registrado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Nashville SC en la Leagues Cup el 13 de agosto. Antes de eso, los Rayados vencieron 1-2 a Inter Miami CF el 9 de agosto en el mismo torneo, y cayeron 1-2 ante Orlando City el 5 de agosto. En Liga MX, Monterrey ganó 0-2 a Atlas el 2 de agosto y perdió 2-1 ante Necaxa el 26 de julio. El equipo de Almeyda ha marcado en cada uno de esos cinco encuentros, aunque también ha encajado en todos ellos.

FC Juárez suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup el 12 de agosto. Antes de eso, los Bravos ganaron 1-3 al Vancouver Whitecaps el 8 de agosto y 1-2 al Minnesota Stars el 5 de agosto. En Liga MX, Juárez cayó 1-5 ante Club Universidad Nacional el 1 de agosto y perdió 1-0 ante CD Guadalajara el 25 de julio. El conjunto de Caixinha ha mostrado mejor rendimiento en la Leagues Cup que en el torneo doméstico.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en la Liga MX, cuando FC Juárez y Monterrey empataron 2-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Antes de ese resultado, Monterrey venció 4-2 a Juárez el 22 de octubre de 2025 como local, y los Bravos se impusieron 2-1 en su estadio el 9 de febrero de 2025. En los cinco últimos enfrentamientos, Monterrey acumula dos victorias, un empate y dos derrotas, con un total de 12 goles a favor y 9 en contra para los Rayados en ese período.

Clasificación

En la tabla del Apertura de la Liga MX, Monterrey ocupa la quinta posición, mientras que FC Juárez se encuentra en el último lugar, el puesto 18.