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Liga MX - Jornada 14 24 oct 2026 - 22:00 Estadio BBVA

Cómo ver Monterrey vs CD Guadalajara en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y CD Guadalajara se puede ver en directo a través de Prime Video, con transmisión disponible en el canal VIX para los aficionados en la región.

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Monterrey recibe a CD Guadalajara en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX que enfrenta a dos equipos con objetivos muy distintos en la tabla del Apertura 2026.

Los Rayados de Matias Almeyda llegan con buen ritmo. Dos victorias consecutivas, la más reciente un contundente 4-1 ante Puebla, sitúan a Monterrey en una posición que les permite mirar hacia arriba en la clasificación y aspirar a consolidarse entre los mejores del torneo.

Chivas, por su parte, llegan desde Guadalajara con la segunda posición del Apertura en su poder. El equipo de Gabriel Milito ha construido una campaña sólida, aunque los resultados más recientes muestran cierta irregularidad: una victoria ante Necaxa, un empate con Tigres y dos empates anteriores apuntan a un equipo que aún no encuentra su mejor versión de manera constante.

El historial entre ambos equipos añade interés al encuentro. En la visita más reciente al Estadio BBVA, en marzo de 2026, Chivas se llevó los tres puntos con un 3-2 que dejó a los locales con una deuda pendiente.

Para Almeyda, ganar en casa ante uno de los rivales directos en la lucha por los puestos de liguilla es una oportunidad que no puede desperdiciar. Para Milito, mantener el ritmo desde lo alto de la tabla es el objetivo que guía cada decisión.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Matias Almeyda aún no ha confirmado el once titular de Monterrey para este partido. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en el plantel local de cara a este encuentro, y se esperan novedades más cerca del pitido inicial.

En el bando visitante, Gabriel Milito tampoco ha anunciado su alineación prevista para Chivas. Tampoco se han registrado bajas por lesión o suspensión en el equipo de Guadalajara, con actualizaciones pendientes antes del comienzo del partido.

Forma

Monterrey llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX. Los Rayados ganaron 4-1 su partido más reciente ante Puebla, y también se impusieron 2-1 al Pachuca. El único tropiezo en este tramo fue la derrota 4-2 ante Atlante. En total, el equipo de Almeyda anotó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

CD Guadalajara acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue un 1-0 ante Necaxa, mientras que el empate 1-1 con Tigres fue el resultado anterior. La derrota llegó frente a Querétaro FC por 2-0. Chivas marcó cinco goles y recibió cuatro a lo largo de esa racha.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, con CD Guadalajara llevándose la victoria por 3-2 en el Estadio BBVA en Liga MX. En los últimos cinco duelos entre ambos, Chivas acumula tres victorias por una de Monterrey, con un empate adicional. Los dos equipos han sumado un total de 16 goles en esos cinco partidos.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, CD Guadalajara ocupa la segunda posición, lo que les coloca firmemente en la pelea por el liderato del torneo. Monterrey, por su parte, se encuentra en el séptimo puesto, en el límite de las posiciones que dan acceso directo a la liguilla, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para ambos lados de la clasificación.