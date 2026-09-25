México y Colombia se miden en un amistoso internacional que llega en un momento de transición para ambas selecciones tras sus respectivas participaciones en el Mundial 2026. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 26 sept 2026 - 21:00

Cómo sintonizar el Mexico vs Colombia

El partido entre México y Colombia podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación para el público mexicano.

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Acerca del encuentro

El Tri cierra una etapa con nuevas preguntas sobre su dirección técnica. Javier Aguirre, veterano entrenador mexicano con amplia experiencia en España, aparece como el nombre más avanzado para asumir el cargo, con conversaciones que avanzan a buen ritmo según los últimos reportes.

Colombia, por su parte, afronta este partido con la mirada puesta en el futuro. Néstor Lorenzo ha confirmado que la histórica camiseta número 10, que perteneció a James Rodríguez, no será retirada, y que un nuevo jugador deberá asumir ese peso en los próximos tiempos.

Los dos equipos llegan con el Mundial reciente en las piernas. México alcanzó los cuartos de final antes de caer ante Inglaterra, mientras que Colombia quedó eliminada en la misma ronda a manos de Suiza.

Un amistoso con contexto real, donde los cuerpos técnicos tendrán la oportunidad de experimentar y sentar bases de cara a los próximos compromisos de sus selecciones.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información confirmada sobre las alineaciones probables ni el estado físico de los jugadores de ninguno de los dos equipos. Los datos sobre posibles bajas o convocados se actualizarán conforme se acerque la fecha del encuentro.

Forma

México llega al partido con un balance sólido en sus últimos cinco encuentros: cuatro victorias y una derrota. El Tri encadenó cuatro triunfos consecutivos en la fase de grupos del Mundial, con victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, antes de caer en cuartos de final frente a Inglaterra por 3-2. En ese tramo, el equipo demostró consistencia ofensiva y solo cedió en el partido decisivo.

Colombia presenta un recorrido más irregular en ese mismo período: tres victorias, un empate y una derrota. Los cafeteros avanzaron en el Mundial con triunfos ante Uzbekistán, RD Congo y Ghana, empataron sin goles ante Portugal y cayeron eliminados frente a Suiza en un partido que también terminó 0-0. El equipo de Lorenzo marcó tres goles en cinco partidos, lo que refleja una solidez defensiva notable pero cierta escasez en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambas selecciones favorece claramente a Colombia. En el encuentro más reciente, disputado en octubre de 2025, Colombia goleó a México por 4-0 en un amistoso. En los últimos cinco cruces entre ambos, Colombia acumula tres victorias por una de México, con un triunfo adicional para los colombianos en 2022 cuando ganaron 3-2 como locales. México únicamente logró imponerse en el duelo de 2010.