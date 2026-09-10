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Cómo ver Manchester United vs Sabah FK: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Manchester United vs Sabah FK
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Sabah FK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester United y Sabah FK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Old Trafford
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Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

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El Manchester United regresa a la Liga de Campeones recibiendo al Sabah FK en Old Trafford bajo las órdenes de Michael Carrick, quien afronta uno de los momentos más exigentes de su etapa al frente del equipo.

Los Diablos Rojos llegan a este estreno europeo con resultados dispares en la Premier League. Tras una victoria contundente ante el Ipswich por 5-2, el equipo cedió puntos al empatar 2-2 con el Everton en su última salida liguera, lo que mantiene la presión sobre el técnico inglés.

Carrick tendrá que gestionar la plantilla con cuidado. Luke Shaw ha generado inquietud tras ausentarse de un entrenamiento reciente, aunque los aficionados pueden respirar tranquilos por el momento. La línea defensiva será uno de los focos de atención en este partido.

El Sabah FK llega al partido en un estado de forma notable. El conjunto azerbaiyano acumula tres victorias consecutivas en su liga doméstica, incluida una goleada 5-0 al Zira, y superó la ronda de clasificación de la Champions League tras eliminar al Hapoel Beer Sheva.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Bruno Fernandes forman el núcleo ofensivo de un United que también ha incorporado a Matheus Cunha esta temporada, lo que ofrece a Carrick recursos variados para plantear el partido.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester United contra Sabah FK alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotLisandro MartínezLisandro MartínezL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Sabah FK

Manager

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Michael Carrick tiene previsto alinear un once con Senne Lammens bajo palos, una defensa formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro, y un mediocampo con Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Bruno Fernandes actuaría como enganche, con Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko como dupla atacante. No se han comunicado bajas oficiales por lesión ni sanciones en el equipo local, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas apunta a un once encabezado por Stas Pokatilov en portería, con una línea defensiva compuesta por Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. El bloque central contaría con Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic, mientras que Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels formarían el tridente ofensivo. El conjunto visitante tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas.

Forma

MUN

MUN - Formulario

LEE
W1-1
MIL
L2-4
HUL
L2-0
IPS
W5-2
EVE
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAB

SAB - Formulario

FCK
W2-0
HBS
L2-1
HBS
W5-2
ARA
W0-1
ZIR
W5-0
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo lleva diez goles marcados y nueve encajados en ese tramo, lo que refleja una fase de resultados irregulares. La victoria más reciente fue la goleada 5-2 al Ipswich, mientras que la derrota más llamativa llegó en un amistoso de pretemporada ante el AC Milán por 2-4.

El Sabah FK llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo azerbaiyano ha marcado trece goles y encajado cuatro en ese período, con una racha de tres triunfos consecutivos que incluye el 5-0 al Zira y el 5-2 al Hapoel Beer Sheva en la clasificación para la Champions League. Su única derrota fue precisamente en el partido de ida ante el Hapoel Beer Sheva, que el Sabah FK supo remontar en la vuelta.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre el Manchester United y el Sabah FK. Este partido en Old Trafford marcará el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, tanto el Manchester United como el Sabah FK arrancan la competición desde la séptima posición de la tabla.

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