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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Sabah FK se puede ver en directo a través de HBO Max. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United regresa a la Liga de Campeones recibiendo al Sabah FK en Old Trafford bajo las órdenes de Michael Carrick, quien afronta uno de los momentos más exigentes de su etapa al frente del equipo.

Los Diablos Rojos llegan a este estreno europeo con resultados dispares en la Premier League. Tras una victoria contundente ante el Ipswich por 5-2, el equipo cedió puntos al empatar 2-2 con el Everton en su última salida liguera, lo que mantiene la presión sobre el técnico inglés.

Carrick tendrá que gestionar la plantilla con cuidado. Luke Shaw ha generado inquietud tras ausentarse de un entrenamiento reciente, aunque los aficionados pueden respirar tranquilos por el momento. La línea defensiva será uno de los focos de atención en este partido.

El Sabah FK llega al partido en un estado de forma notable. El conjunto azerbaiyano acumula tres victorias consecutivas en su liga doméstica, incluida una goleada 5-0 al Zira, y superó la ronda de clasificación de la Champions League tras eliminar al Hapoel Beer Sheva.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Bruno Fernandes forman el núcleo ofensivo de un United que también ha incorporado a Matheus Cunha esta temporada, lo que ofrece a Carrick recursos variados para plantear el partido.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick tiene previsto alinear un once con Senne Lammens bajo palos, una defensa formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro, y un mediocampo con Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Bruno Fernandes actuaría como enganche, con Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko como dupla atacante. No se han comunicado bajas oficiales por lesión ni sanciones en el equipo local, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas apunta a un once encabezado por Stas Pokatilov en portería, con una línea defensiva compuesta por Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz. El bloque central contaría con Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simic, mientras que Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels formarían el tridente ofensivo. El conjunto visitante tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas.

Forma

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo lleva diez goles marcados y nueve encajados en ese tramo, lo que refleja una fase de resultados irregulares. La victoria más reciente fue la goleada 5-2 al Ipswich, mientras que la derrota más llamativa llegó en un amistoso de pretemporada ante el AC Milán por 2-4.

El Sabah FK llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo azerbaiyano ha marcado trece goles y encajado cuatro en ese período, con una racha de tres triunfos consecutivos que incluye el 5-0 al Zira y el 5-2 al Hapoel Beer Sheva en la clasificación para la Champions League. Su única derrota fue precisamente en el partido de ida ante el Hapoel Beer Sheva, que el Sabah FK supo remontar en la vuelta.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre el Manchester United y el Sabah FK. Este partido en Old Trafford marcará el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la fase de grupos de la Liga de Campeones, tanto el Manchester United como el Sabah FK arrancan la competición desde la séptima posición de la tabla.